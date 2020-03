EL CORONAVIRUS SIGUE AVANZANDO EN PROGRESIÓN GEOMÉTRICA (razón 1,3) España duplica cada 3 días el numero de muertos y llegan a 33.000 los casos / El progregobierno genocida se dedica a lanzar mensajes de esperanza y poco más / El recinto ferial de Ifema se reconvierte en un macrohospital donde ayer, en su pabellón 5, ya eran atendidos hasta doscientos pacientes

Coronavirus en España, últimas noticias: 19.980 casos y 1.002 fallecidos, casi 500 más que ayer.

462 fallecidos en 24 horas – La cifra de fallecidos supone 462 más que ayer, cuando el Ministerio comunicó 1.720 muertes.

Fernando Simón explica que el incremento de casos es del 14%, igual que ayer, por lo que parece que «se mantiene una tendencia». Los ingresos en UCI, explica Simón, se va reduciendo respecto al total de los ingresados. Ha pasado, dice, desde un 15% a algo del 13%.

Ifema, sede de grandes exposiciones, desfiles de moda y convenciones internacionales, abre sus puertas estos días para intentar cerrar las del coronavirus.

España registra 33.089 casos, 2.182 fallecimientos y 3.355 altas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Hay además 2.355 pacientes en la UCI. Madrid sigue siendo la comunidad con mayor número de casos, con 10.575 contagios, 942 de ellos ingresados en la UCI, y 1.263 fallecidos.

Expuestos los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid al límite de sus fuerzas y de su capacidad, se reconvierte el reciento ferial en un macrohospital donde ayer, en su pabellón 5, ya eran atendidos hasta doscientos pacientes con síntomas leves.

Llegarán más, muchos más, pues está a punto de culminarse una obra de ingeniería de 35.000 metros cuadrados en los pabellones 7 y 9, bautizados como La Paz y Puerta de Hierro, que acogerán en una primera fase hasta 1.300 camas, separadas entre ellas unos tres metros para salvaguardar la seguridad de pacientes y personal sanitario. «Es una cifra ya importantísima, pues será el mayor hospital de España. Un proyecto muy difícil que hay que sacarlo adelante como sea. Impensable ni siquiera hace tres meses, cuando veíamos los hospitales en Wuhan. Pero hay que adaptarse a las circunstancias, dar una solución a lo que ocurre a nuestro país. Esta es la alternativa. Esperamos que para el miércoles por la mañana ya estén todas las camas disponibles», explicó ayer para ABC Antonio Zapatero, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Fuenlabrada y ahora también director de esta obra sanitaria. Quiere centrarse en esa cifra mágica de 1.300 camas, aunque la previsión es la de seguir ampliando espacio si se requiere. Hasta las 2.000 en una futura fase, y a la espera de que, si se dieran las circunstancias, pudiera albergar hasta 5.000 pacientes contando con los pabellones 1 y 3.

«A nivel sanitario no conozco nada igual salvo el hospital de Wuhan (China) y los hospitales de campaña del ejército. Queremos que esté acabado mañana por la mañana», informó ayer José Pérez Blanco, coordinador de la construcción de este hospital temporal construido desde el viernes por la tarde. Es Ifema quien se ha hecho cargo de la arquitectura, con el apoyo de la UME (Unidad Militar de Emergencias) en labores de instalación.

Sin que Blanco haya especificado ni le hayan rendido cuentas económicas, el pabellón 9, de 21.000 metros cuadrados, contará con 15 módulos de 750 camas; y el 7, con once módulos de 50 camas. Está previsto también ampliar con módulos UCI y 4 módulos UCI de 16 camas. El pabellón 7 alberga y dos módulos UCI con 16 cada una. Un diseño que se copiará para el resto de espacios llegado el momento. Además, se habilitarán espacios para que el personal sanitario realicen las historias clínicas, una zona de enfermería, otra zona para los contenedores de residuos, y baños, duchas y zonas de descanso. En previsión, un laboratorio y una farmacia.

«Hay que organizar la estructura, estamos pendientes de la llegada de las camas, montar zonas de oxígeno y todo lo que en un hospital tienes a mano y ni reparas en ello y aquí lo tenemos que crear desde cero. También estamos en fase de formar a los médicos en el manejo de esta enfermedad. Además de organizar por prioridad clínica y gravedad a los 260 pacientes que tenemos ahora y que llegarán mañana [por hoy] a los 400», prosigue Zapatero, que subraya que «hay mucha gente metiendo muchísimas horas».

Los pacientes, que aliviarán los centros sanitarios madrileños, se distribuirán en función de la gravedad de los síntomas, con cuatro grupos de atención: críticos, con factores de riesgo, sin factores de riesgo y confort.

En cuanto al personal sanitario, se requerirán 120 médicos y 200 enfermeros por cada turno, a la medida de un galeno cada 50 pacientes y un enfermero cada 25. Todavía falta por determinar el número de auxiliares y celadores. Los de atención primaria se encargarán de los pacientes con factores y sin factores de riesgo y los de confort. Los turnos de noche serán para el personal del Summa (Servicio de Urgencia Médica de Madrid). A turnos de seis días a la semana, con uno de libranza y continuos, no se trabajarán días sueltos.

Los sistemas y material de protección están asegurados para todos. «Era un tema clave. Así que las medidas de protección y seguridad van a estar por encima de lo normal. Se cubrirán todas las necesidades», señala Zapatero. La respuesta del personal sanitario está siendo, como siempre, impecable, remata Zapatero. Pero también la gestión es complicada. «El compromiso es excelente. Agradecemos y agradeceremos siempre la solidaridad de la gente, pero también tenemos que coordinarlo con pausa, no queremos avalanchas, porque la previsión es que necesitaremos más apoyo en los próximos días».

Algunos de los héroes que visten bata y equipos de protección individual en lugar de capas han decidido no volver a sus casas para evitar los contagios a la familia. Otros se prestan desde todos los puntos de España para ayudar. Incluidos los alumnos de últimos cursos de carrera que podrán colegiarse vía online y para los que se les facilitará un seguro de responsabilidad civil. Los que acudan a Ifema ya no regresarían a los centros de salud hasta que se pase la crisis.

En contacto directo con la enfermedad, muchos son los sanitarios que se han visto contagiados, pero su lealtad y su compromiso siguen impertérritos. «Sentirte enfermo, con vómitos, venir a casa, y estar deseando volver a trabajar al día siguiente, porque falta gente. Me encanta estar en casa, hoy es el primer día que libro del mes, pero hay algo q no te deja tranquilo, porque también amo mi trabajo», expone Luis Blasco, que trabaja en UVI móvil y tiene más de un compañero en cuarentena en casa o ingresado. «Se les aplica el mismo protocolo que ala población en general. En Summa hay equipo psicológico, para pacientes, pero supongo que enseguida se pondrá para todos. No te da tiempo a pensar, pero tienes que tomar decisiones muy duras en muy poco tiempo. En domicilios hay mucha gente que no está contabilizada. La semana pasada tuve cinco fallecidos en domicilio, que no estaban contabilizados como enfermos. Aunque la mayoría que me toca tratar son leves», prosigue aceptando incluso que está «del lado más fácil porque hay menos carga asistencial».

«Atiendes de uno en uno y entre ellos respiras», explica. En Ifema, todas las preocupaciones estarán juntas, a tres metros de distancia la una de la otra, divididos por módulos, síntomas, gravedad y pabellones. «Nuestro oficio de médico es esto. Lo grande que tiene que puedes ayudar a los demás. Ni te lo planteas no hacerlo. Es nuestra forma de vida. Es lo que sabemos hacer», repite Zapatero. Y piden ayuda: «Pasaremos unos días malos, vamos a salir. Y para eso, por favor, que la gente no salga de casa. El resto es cosa nuestra».

