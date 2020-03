Es tiempo de acción. De anticiparse y no de vacilar. De afrontar la amenaza y no de titubeos. Las crisis, y más una como esta que nos ha tocado vivir, ponen a los gobernantes ante el espejo de la realidad. Aquí no valen operaciones de propaganda. La sociedad es plenamente consciente de la amenaza. Y de lo que cada uno ha hecho en su escala de responsabilidad […]

«Los sacamos ya no tanto por desconfianza hacia el centro, sino por el miedo a la gestión que pudieran hacer durante la crisis. La residencia nos dio aviso de que el cierre total estaba al caer, y fue pasar del ‘aquí no ocurre nada’ al desmadre. Lo hicimos por miedo a tenerlos encerrados sin saber si habría medios, y no los hay». Es el sucinto resumen que of […]

(abc)