El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, ha aconsejado este viernes mantener cierto «illamento social» para evitar los contagios por coronavirus, que ya afecta a 90 personas confirmadas en Galicia frente a los 64 de anoche, según los datos confirmados por el Sergas.

Tras una visita a la Jefatura Territorial de Sanidade en A Coruña para el seguimiento del dispositivo de vigilancia epidemiológica, Vázquez Almuíña aclara que no se trata de un aislamiento total. «Saír si, pero sen estar en grandes concentracións. Mellor os espazos abertos que pechados, mellor un parque infantil que un centro comercial. Respectar a distancia de dous metros e non superar os 15 minutos de contacto», precisó el conselleiro, antes de insistir en que «o máis importante neste momento é tratar de evitar contacto continuado con grandes masas de persoas». A los estudiantes que regresan de zonas de mayor riesgo como Madrid o el País Vasco, subrayó también que deben realizar un aislamiento social, no total. «Poden saír aínda sen ter contacto con amplios grupos de persoas», aclaró.

Sobre el propio número de casos, que se elevan a 90, detalló que cinco se encuentran en la uci y la mayoría, «unha porcentaxe moi importante», están bajo tratamiento en su domicilio, es decir, son pacientes leves. Aunque Almuíña no ha concretado los casos por áreas, ha dicho que «a área de A Coruña é a que ten unha incidencia maior», pero ha añadido que «baixou a proporción» en esta zona desde que comenzaron los casos en la comunidad.

El conselleiro ha considerado que el pico de esta pandemia puede ser la primera o la segunda semana de abril.

Sanidade confirma 90 afectados, de los que cinco se encuentran en la uci y la mayoría están bajo tratamiento en su domicilio

Galicia, a medio gas por el coronavirus.

Colas en el exterior de la comisaría de Policía para renovar DNI y pasaporte. Muchos cancelaron o no acudieron a la cita y algunos aprovecharon para hacer el trámite sin tantas aglomeraciones.

Acompañado de la jefa territorial del área de A Coruña, Cristina Pérez, y el jefe de Alertas Epidemiológicas de la Jefatura Territorial coruñesa, Manuel del Valle, Almuíña explicó sobre el material en los centros sanitarios que ya hay una colaboración con el País Vasco para la compra de mascarillas, por la que llegarán a Galicia un total de 70.000. También avanzó que se colocará en los próximos días un cristal en los mostradores de los centros de salud como barrera de protección para los profesionales sanitarios.En cuanto a la saturación de los teléfonos facilitados por el Sergas, ha aconsejado, en algunos casos, acceder a la web de la Consellería antes de llamar, ya que la información facilitada en ella puede aclarar la situación en la que se encuentra el afectado.

La angustia de los gallegos con síntomas ante el colapso del teléfono del SERGAS.

Ha solicitado el uso responsable del teléfono gratuito 900 400 116 como número exclusivo para la atención al coronavirus, ya que el 061 se mantiene como exclusivo para atender las urgencias y emergencias sanitarias de Galicia.

«Estamos case triplicando as chamadas dos días de gripe que houbo máis chamadas», ha advertido el conselleiro en relación al 061, y ha insistido en que «a proba non é efectiva cando non hai síntomas».Almuíña ha puesto en valor la «resposta rápida» que está dando el Sergas, haciendo las pruebas «nun ou dous días» y ha destacado que las siete áreas sanitarias hacen la extracción y el análisis en los laboratorios.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/03/13/sanidade-llama-aislamiento-social-confirma-85-casos-galicia/00031584099195410816364.htm