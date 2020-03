Coronavirus, última hora | Sanidad estima que la crisis por el Covid-19 durará aún de dos a cuatro meses más / Más de 2.000 afectados por el virus, la mitad en Madrid / 41 muertos, de ellos 31 en Madrid, a 11 de marzo

Los contagios por coronavirus siguen aumentando en España con Madrid a la cabeza: 2.002 infectados en todo el país. En el primer día con los centros educativos cerrados en Madrid por el coronavirus, las noticias no son muy esperanzadoras para la región. Madrid ya ha superado los 1.000 casos de COVID-19 tras registrarse 242 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El número de muertos en esta comunidad también ha aumentado a 31, una decena más que el martes, del total de 47 en toda España.

LOS DATOS DEL CORONAVIRUS EN ESPAÑA Cifras totales: 2.109 casos diagnosticados (47 muertos) 1.024 en Madrid (31 muertos) 225 en País Vasco (7 muertos) 179 en La Rioja (1 muerto) 156 en Cataluña (3 muertos) 71 en Andalucía 71 en Castilla-La Mancha 65 en la Comunidad Valenciana (1 muerto) 71 en Castilla y León 46 en Navarra 45 en Aragón (4 muertos) 32 en Asturias 39 en Galicia 37 en Canarias 11 en Murcia 16 en Baleares 12 en Cantabria 9 en Extremadura. Se han producido 136 altas

15.50 LOS VIGILANTES DEL METRO DE MADRID DENUNCIAN FALTA DE MEDIOS

Alternativa Sindical, que representa a 500 vigilantes de seguridad privada que prestan servicio en Metro, han denunciado ante Inspección de Trabajo a la concesionaria Trablisa y a Metro de Madrid por no dotar a los vigilantes de medios de protección frente al coronavirus. En la denuncia, el sindicato afirma que la empresa Trablisa “incumple gravemente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995″, por no haber realizado las evaluaciones específicas a los trabajadores de seguridad privada adscritos a los centros de trabajo Metro de Madrid y MercaMadrid”. Metro de Madrid, por su parte, asegura no tener constancia de la denuncia y que, en cualquier caso, “es la empresa concesionaria la que tiene la competencia de dotar a sus empleados del equipamiento necesario para realizar su trabajo”, han dicho a Efe fuentes de la compañía.

15.43 NIÑOS SIN CLASE Y FAMILIAS SIN PLANES

La cancelación de las clases en Madrid por el coronavirus genera incertidumbre entre el profesorado y los padres. Los centros educativos ultiman las medidas para los próximos 15 días. Además de la educación, la difícil conciliación familiar se ha convertido en uno de los principales problemas de esta situación.

15.22 LOS FALSOS MÉDICOS DEL CORONAVIRUS

Los Mossos d’Esquadra han alertado del primer caso de falsos médicos en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Se trata de tres personas con batas blancas que intentaron entrar en un piso mediante una supuesta visita de control por el brote de coronavirus, aunque no consiguieron acceder al domicilio.

15.08 EL OFRECIMIENTO DE LOS TAXISTAS DE MADRID

Los taxistas madrileños han ofrecido al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid trasladar de forma voluntaria y gratuita a médicos “en caso de necesidad extrema” ante el coronavirus y han solicitado además ampliar las libranzas para reducir al 60 % la flota que funciona a la calle a diario, informa Luis Fernando Durán. “Debemos estar a la altura de las circunstancias”, ha explicado José Miguel Fúnez, de la Federación Profesional del Taxi, que explica que con este ofrecimiento, acordado en todo el sector y que los taxistas secundarán de forma voluntaria, buscan que no se colapsen los hospitales y ambulatorios

Los taxistas madrileños han trasladado esta propuesta durante una reunión con el delegado de Movilidad y Medio Ambiente de la capital, Borja Carabante en la que también se han producido algunos desacuerdos. Según han informado fuentes municipales, durante el encuentro, que se ha desarrollado durante hora y media, el taxi ha pedido mascarillas y la desinfección de los vehículos, un asunto que , se les ha dicho, “corresponde a los propietarios”.

Los portavoces de La Gremial, la Federación del Taxi, Elite Taxi y la Asociación Madrileña del Taxi han manifestado su preocupación por la situación y han solicitado poder tomar más días de descanso para reducir el número de contagios, ante lo que el Ayuntamiento les ha informado de que pueden adoptar voluntariamente las medidas que sean necesarias y que en ningún caso se sancionará a los taxistas por no ir a trabajar.

14.53 UNA NUEVA MUERTE POR CORONAVIRUS EN ARAGÓN

La Dirección General de Salud Pública de Aragón ha informado de un nuevo fallecimiento, el del paciente de 79 años que permanecía ingresado en la UCI el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de la capital aragonesa . Antes de ser hospitalizado, vivía en una residencia de ancianos donde se han registrado un total de 15 afectados (11 residentes, tres trabajadores y un voluntario), entre ellos dos fallecidos. En otra residencia de Zaragoza se han registrado nueve casos y en una tercera de la provincia de Teruel, tres más. En total, en Aragón se contabilizan 45 pacientes confirmados, cuatro de ellos han muerto.

14.46 SUSPENDIDAS LAS CLASES Y ACTIVIDADES SANITARIAS NO URGENTES EN MIRANDA DE EBRO

La Junta de Castilla y León ha decretado la suspensión hasta el próximo 25 de marzo la actividad docente y la sanitaria no urgente en centros de salud y hospitales de las localidades burgalesas de Miranda de Ebro, Pancorbo y en el Condado de Treviño ante el aumento de contagios de coronavirus y por su cercanía con el País Vasco y La Rioja. Estas medidas llegan un día después de que se incluyera Miranda de Ebro entre las zonas “de contención reforzada” y son similares a las adoptadas en otras áreas en idéntica situación.

14.36 PLENOS SUSPENDIDOS EN LA ASAMBLEA DE MADRID

La Asamblea de Madrid suspende los plenos del 12 y del 19 de marzo y todas las comisiones parlamentarias durante 15 días “ante la evolución del coronavirus” en Madrid. La decisión se adopta para evitar contagios por el coronavirus, tras haberse elevado los casos en la región a 1.024 y después de que el Grupo Parlamentario de Vox se haya declarado en cuarentena voluntaria por haber estado en contacto con el secretario general de su partido, Javier Ortega Smith, afectado por la infección.

14.33 MILITARES EN TELETRABAJO POR EL CORONAVIRUS

Todos los militares de las zonas “de contención reforzada”, las más afectadas por el coronavirus y donde se ha decretado el cierre de colegios, podrán teletrabajar o no ir a sus centros habituales si tienen menores o ancianos a su cargo. Además, se suspenden las clases en los centros de enseñanza militar situados en esas mismas áreas.

14.21 ASÍ HA CAMBIADO EL MENSAJE DE FERNANDO SIMÓN SOBRE EL CORONAVIRUS

14.19 EL CGPJ RECHAZA SUSPENDER LOS JUICIOS DE FORMA GENERALIZADA POR EL CORONAVIRUS

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza la suspensión de los juicios de este país con carácter generalizado por el coronavirus. Según informan fuentes del órgano de gobierno de los jueces a EL MUNDO, la Comisión Permanente, presidida por Carlos Lesmes, ultima en estos momentos el texto definitivo que trasladará a los miembros de la Carrera Judicial con las pautas a seguir tras la crisis de salud pública producida por la expansión del virus Covid 19, informa Ángela Martialay.

14.18 LA RFEF SUSPENDE TODOS LOS PARTIDOS NO PROFESIONALES DE ÁMBITO ESTATAL

La Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que su Comisión Delegada ha aprobado este miércoles la propuesta de suspender durante dos semanas todos los partidos de fútbol y fútbol sala no profesionales de ámbito estatal, tras las medidas dictadas por el Gobierno para prevenir la extensión del coronavirus.

La RFEF ha recomendado a las federaciones territoriales que secunden esta medida y ha invitado a LaLiga, la Asociación de Futbolistas Profesionales, la Comisión Nacional de Fútbol Sala y a las asociaciones de jugadores de este último a sumarse a la comisión de seguimiento creada ante la situación y que se reunió en la mañana de hoy con carácter de urgencia, informa Efe.

14.15 LA CIRCULACIÓN DESCIENDE UN 14,3% EN LA ALMENDRA CENTRAL DE MADRID POR EL CORONAVIRUS

El tráfico en la capital ha descendido este miércoles un 8,9% en la M-30, un 14,3% en el interior de Calle 30 y un 21% en el exterior de la vía de circunvalación en el primer día con las clases en los colegios y los institutos suspendidas por el coronavirus, según los datos recopilados por la dirección general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, dependiente del Área de Medio Ambiente y Movilidad.

14.12 LONDRES ESTUDIA SUSPENDER TEMPORALMENTE LAS NEGOCIACIONES DEL BREXIT POR EL CORONAVIRUS

El ministro del Gabinete Michael Gove ha anticipado en el Parlamento británico que las negociaciones para el futuro tratado comercial post-Brexit podrían ser canceladas temporalmente por el coronavirus.

Las negociaciones arrancaron la semana pasada en Bruselas y la segunda ronda estaba prevista el 18 de marzo en Londres, aunque las medidas preventivas que han entrado en vigor en varios países europeos podrían obligar a suspenderlas, informa Carlos Fresneda.

14.10 UNA ITALIANA, OBLIGADA A PERMANECER EN CASA CON EL CADÁVER DE SU MARIDO, MUERTO DE COVID-19

Una mujer de Borghetto Santo Spirito, en la provincia de Savona, cerca de Génova, se ve obligada a permanecer en su casa junto al cadáver de su marido, que habría muerto la pasada noche tras presentar en los últimos días síntomas del Covid-19.

El hombre, que desde hace tiempo mostraba síntomas similares a los del coronavirus, ha muerto durante la noche, probablemente por la enfermedad. La mujer, posiblemente contagiada, ha llamado inmediatamente a los servicios de salud. Éstos, una vez han llegado a la casa, han decidido no entrar. Existe en el mismo domicilio un posible contagio y, además, para mover el cadáver es preciso que al menos pasen 24 horas.

14.08 LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE MADRID RECOMIENDA EVITAR BESOS Y SALUDOS CON LA MANO

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha elaborado una nueva serie de recomiendaciones para evitar el contagio del coronavirus entre las que se encuentran evitar los besos y los saludos con la mano. Asimismo, se aconseja permanecer a distancia de al menos un metro de las personas que tienen tos o estornudan.

14.06 OJO, BULO: NI POLICÍA NI GUARDIA CIVIL HAN RECIBIDO DENUNCIAS EN TODA ESPAÑA VINCULADAS AL CORONAVIRUS

No, no hay “desalmados” intentando engañar a las viejecitas, ni “ladrones disfrazados de médicos, enfermeros o miembros de Cruz Roja“, buscando robar en las casas con la excusa de que van a desinfectarlas del peligroso coronavirus. O al menos, ninguna situación así ha sido denunciada a las autoridades.

Ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil tenían, a las 12.30 horas de este miércoles, ni una sola denuncia registrada vinculada al coronavirus, aseguraron a este diario fuentes oficiales de ambas instituciones. Repetimos: ni una denuncia en toda España. Lo mismo asegura un portavoz del Ministerio del Interior, que agrega: “Hay que tener la precaución adecuada, y también vacunarse contra los bulos”.

14.05 UN AVIÓN CON MÁS DE 60 JUBILADOS DESAFÍA LAS MEDIDAS DE SANIDAD

A pesar de la prohibición de los viajes del Imserso por un mes, hoy a las 12.30 desde Badajoz ha partido un avión con más de 60 jubilados con destino a Menorca.

14.01 EL SEGUNDO CONTAGIADO DE CORONAVIRUS EN VOX NO ESTUVO EN VISTALEGRE PORQUE TENÍA SÍNTOMAS

Vox ha confirmado un segundo caso de coronavirus en sus filas. En un comunicado, explica que el diputado nacional infectado “no estuvo en Vistalegre, ni ha estado en contacto con otros diputados nacionales durante los últimos diez días”. El motivo de su ausencia: ya mostraba síntomas.

13.59 CORONAVIRUS EN LA CULTURA

Coronavirus en la cultura: Cataluña prohíbe los eventos de más de mil personas y el Ministerio cierra sus espacios en Madrid.

13.57 CORONAVIRUS Y GIMNASIOS: ¿QUÉ MEDIDAS DE PRECAUCIÓN SE ESTÁN TOMANDO?

El coronavirus no se contagia por el sudor. Sin embargo, especialmente en esta época del año de alergias y catarros, las salas de entrenamiento se convierten en un auditorio de toses, estornudos y moqueos (los jadeos y gritos de esfuerzo se dan los 365 días del año) en el que todos impregnamos con nuestras huellas dactilares (y algo más) mancuernas, barras, máquinas, remos, elípticas y colchonetas.

En espera de una posible clausura temporal de estos locales, ¿qué medidas se están adoptando y hasta qué punto es recomendable seguir entrenando en espacios cerrados?

13.53 RECUENTO DE CASOS DE CORONAVIRUS

Al término de la rueda de prensa de Simón, el Ministerio de Sanidad ha enviado el recuento oficial de datos de contagios por coronavirus. Hay 2.109 casos, cien más de los que contabilizaba poco antes Simón, encabezados por la Comunidad de Madrid (1.024 casos), País Vasco (225), La Rioja (179), Cataluña (156), Andalucía (71), Castilla-La Mancha (71), Castilla y León (71), Valencia (65), Navrarra (46), Aragón (45), Galicia (39), Canarias (37), Asturias (32), Baleares (16), Cantabria (12), Murcia (11) y Extremadura (9).

13.51 ATENCIÓN NO PRESENCIAL EN CATALUÑA POR EL CORONAVIRUS

La directora de Servicios Asistenciales del Servicio Catalán de la Salud, Xènia Acebes, ha informado en rueda de prensa que, para proteger a profesionales y ofrecer asistencia a todo el mundo que la precise, en la red de atención primaria autonómica se va a potenciar la atención no presencial, se van a aplazar pruebas rutinarias no urgentes (fondo de ojo, espirometrías, etc), se flexibilizarán agendas médicas para atender a la demanda de asistencia espontánea y se gestionarán las agendas para atender telefónicamente siempre que sea posible.

En hospitales y centros sociosanitarios, ha añadido, se limitarán acompañantes de pacientes a visitas, pruebas y cirugía, así como a los que estén ingresados. También se están revisando cirugías programadas de patologías no urgentes por si es posible aplazarlas. No obstante, cada hospital y centro de primaria decidirá sobre estas recomendaciones.

Acebes ha añadido que no se ha cerrado ninguna planta de hospitalización o camas, “más bien lo contrario: se están ampliando”. No ha informado sobre la evolución de los 400 sanitarios que permanecen aislados por haber estado en contacto con infectados. “Las medidas se dirigen desde Salud Pública”, ha precisado.

13.49 LOS BAZARES DE USERA, CERRADOS

Muchos bazares del barrio madrileño de Usera, en Madrid, han aparecido hoy cerrados. En sus escaparates no se hace alusión al coronavirus, sino a obras o vacaciones.

13.46 SEGUNDO DIPUTADO DE VOX QUE DA POSITIVO EN CORONAVIRUS

Segundo caso de coronavirus en el seno de Vox. EL MUNDO ha podido confirmar, por fuentes de toda solvencia, que Carlos García Zambrano, diputado al Congreso de esta formación por la provincia de Cádiz, ha dado positivo por coronavirus, y que se encuentra en cuarentena en su domicilio en San Fernando (Cádiz) acompañado por su mujer, Ángela Mulas, quien es diputada de Vox en el Parlamento andaluz.

El grupo parlamentario andaluz ya anunció este martes, a través del portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la cámara andaluza, Alejandro Hernández Valdés, que no iban a acudir a las comisiones del Parlamento de Andalucía por razones de “razones de seguridad y prudencia” tras haber asistido los nueve al acto de Vistalegre el pasado domingo, donde estuvo el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, que ha dado positivo por Covid-19, informa Laura Garófano.

13.41 TORRA QUIERE MANTENER LA MESA DE DIÁLOGO PESE A LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Quim Torra quiere mantener la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno pese a la crisis del coronavirus.

El presidente catalán ha reclamado hoy que la cumbre tenga lugar la próxima semana -como máximo el día 19- para cumplir con el compromiso adquirido en la primera cita. Torra aceptaría celebrar el encuentro mediante una videoconferencia para cumplir con las recomendaciones sanitarias.

13.38 EL CORONAVIRUS LLEGA AL FÚTBOL EUROPEO: TIMO HÜBERS, DEL HANNOVER 96 ALEMÁN, DA POSITIVO

Timo Hübers, jugador del Hannover 96, es el primer futbolista de las grandes ligas europeas en dar positivo por coronavirus, según ha informado su equipo en un comunicado.

El defensa alemán de 23 años pudo haberse infectado durante un evento el sábado por la noche, y no ha tenido contacto con sus compañeros desde que supo que uno de sus acompañantes esa noche se había contagiado. “No se puede suponer que sus compañeros de equipo se hayan infectado”, explica el club.

13.32 LAS MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS NO SE VERÁN HASTA DENTRO DE NUEVE O 10 DÍAS

El efecto de la batería de medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra el coronavirus no se verá hasta dentro de unos 9-10 días y el fin de la transmisión no se espera hasta dentro de 2 meses en el mejor de los casos y dentro de 4-5 meses en el peor de los escenarios. Así lo ha dicho el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en su comparecencia diaria en la que ha reconocido que “estamos en una situación muy diferente a la hace unos días”.

Simón ha apelado a la responsabilidad individual y de las empresas para cumplir el espíritu de las medidas que se han adoptado para evitar la diseminación de la enfermedad “incluso cuando haya formas legales para incumplir estas medidas”. Ha animado también a que sean los padres quienes se encarguen de los niños que ya no pueden acudir a los centros escolares cerrados en Madrid, Vitoria y La Rioja “porque incluso los boletines oficiales de las comunidades autónomas permiten ya esta opción” y eso ayudará a proteger a esta población mayor especialmente vulnerable.

Lo mismo ha dicho sobre el transporte: “No hemos cerrado ninguna autonomía pero es responsabilidad individual de todos evitar que [el codvid-19] llegue y se disemine en zonas que ahora mismo no están tan afectadas”, como sí lo están Madrid, La Rioja, País Vasco y Valencia, que concentran el 78% de los casos confirmados.

13.18 COLAU PIDE “BAJAR EL RITMO” Y HACER SÓLO LO IMPRESCINDIBLE DURANTE LA CRISIS POR EL CORONAVIRUS

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha informado hoy de que cerrará 58 centros para gente mayor hasta el 27 de marzo por el coronavirus. La edil ha llamado a bajar el ritmo de la ciudad y posponer actividades colectivas, reuniones o desplazamientos que no sean necesarios.

Tres personas han dado positivo en el Consistorio barcelonés y 70 están confinadas, entre las cuales hay cuatro concejales: Jaume Collboni, Jordi Martí, Montse Ballarin y Rosa Alarcón (nombre que se ha dado a conocer hoy).

13.13. DE 2 A 4 MESES PARA ACABAR CON EL CORONAVIRUS

El Gobierno de España considera que el plazo de tiempo que va a ser necesario para controlar por completo la crisis del coronavirus y acabar con los casos de contagio oscilará “como mínimo” entre “mes y medio o dos meses”, pero podría alargarse hasta “tres o cuatro meses” si las medidas adoptadas no funcionan según lo previsto.

Así lo aseguró el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en rueda de prensa tras participar en la reunión diaria sobre la crisis del coronavirus, que esta mañana encabezó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras afirmar anoche que espera “semanas duras”.

Simón explicó que las medidas adoptadas, como cierre de colegios o la suspensión de grandes eventos, buscan frenar los contagios, que en las últimas horas han aumentado hasta un total de 2.002 en toda España, con 126 personas ingresadas en Unidades de Cuidados Intensivos y un total de 47 fallecidos.

12.53. UNA EMBARAZADA DE 27, EN LA UCI POR CORONAVIRUS

Una enfermera de 33 años, embarazada de 27 semanas, está ingresada en el Hospital Regional de Málaga tras dar positivo por coronavirus, según han confirmado fuentes cercanas.

La joven, enfermera en un centro de salud, presenta una neumonía y está ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital general, en aislamiento, han indicado las mismas fuentes.

12.40. EL CGPJ RECHAZA SUSPENDER TODOS LOS JUICIOS POR EL CORONAVIRUS

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida de forma extraordinaria para hacer frente a la crisis del coronavirus, ha acordado arbitrar medidas que permitan no suspender con carácter general todos juicios y declaraciones ya señaladas en los diferentes órganos judiciales.

Cualquier cierre o suspensión tendrá que adoptarse por el juez, previa autorización del presidente del tribunal superior de justicia correspondiente y con ratificación de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces

12.35. ESPAÑA SUPERA LOS 2.000 CONTAGIOS POR CORONAVIRUS

El Ministerio de Sanidad ha confirmado 2.002 casos de coronavirus en España (363 más en las últimas 24 horas) y 47 fallecidos (once más), y casi la mitad de ellos -tanto los contagios como las muertes- se han dado en la Comunidad de Madrid.

Así lo ha anunciado hoy el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Coronavirus.

Ha señalado que hay 126 personas en la UCI, el 81% de ellos en la Comunidad de Madrid, y se han producido ya 136 altas de pacientes.

12.31. CORONAVIRUS: ALGUNOS SUPERMERCADOS DISPARAN SUS VENTAS UN 145%

Algunos supermercados y tiendas “de algunas zonas” de Madrid aumentaron este martes sus ventas con “picos” de hasta un 145% ante la masiva afluencia por el coronavirus, una venta “muy superior a lo normal”, según ha indicado este miércoles el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, desde las instalaciones logísticas de Ahorra Más, en la localidad de Velilla de San Antonio.

En los dos últimos días se ha producido una gran afluencia a los supermercados por miedo al debastecimiento de los hogares, lo que ha provocado que los lineales de los establecimientos en Madrid y Vitoria, sobre todo, se hayan vaciado durante esta crisis sanitaria.

12.21. DESCIENDE EL TRÁFICO NOTABLEMENTE POR LAS MEDIDAS FRENTE AL CORONAVIRUS

El tráfico en la capital ha descendido este miércoles un 8,9% en la M-30, un 14,3% en el interior de Calle 30 y un 21% en el exterior de la vía de circunvalación en el primer día con las clases en los colegios y los institutos suspendidas por el coronavirus, según los datos recopilados por la dirección general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, dependiente del Área de Medio Ambiente y Movilidad.

12.18. PRIMEROS CASOS DE CORONAVIRUS EN JUZGADOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DE MADRID

Un funcionario de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla de Madrid ha dado positivo en coronavirus y se encuentra ingresado en el hospital, según han informado fuentes jurídicas, mientras el edificio de grupos del Ayuntamiento permanecerá cerrado hasta el lunes ante la sospecha de un nuevo caso.

En los juzgados de la capital es el primer caso de contagio por el Covid-19, según las fuentes consultadas, que precisan que ha sido un funcionario del juzgado de instrucción número 32, que dirige la magistrada Rosa María Freire. Por el momento, los trabajadores de los famosos juzgados de Madrid se encuentran a la espera de que el Decanato, que ya está evaluando la situación, tome las medidas oportunas.

11.54. LA OMS VATICINA MÁS CASOS DE CORONAVIRUS EN ESPAÑA

Mientras en Madrid siguen aumentando el número de contagiados por coronavirus, la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Neira, ha vaticinado un incremento del número de infecciones de coronavirus en España, pero ha recordado que “el 80% tendrá síntomas muy leves o moderados” y ha pedido “responsabilidad” y “sentido común” a la ciudadanía.

Según Neira, “en España, habrá que esperar un incremento de casos de coronavirus, sin duda. Debemos concentrar todos los esfuerzos en estos focos y en el tratamiento de los pacientes que necesitan que sea más especializado”.

11.42. MADRID SUPERA YA LOS 1.000 CONTAGIADOS POR CORONAVIRUS

El número de contagios por coronavirus en la Comunidad de Madrid se ha elevado a 1.024 y 31 fallecidos, según el último balance oficial. Se trata de 242 casos más que este martes y 10 muertos más que ayer.

Desde este martes, además, se han producido 48 nuevas altas hospitalarias, de manera que en total se han dado 157 altas por mejoría del paciente, que continuarán siendo atendidos por Atención Primaria con seguimiento telefónico domiciliario.

A su vez, el Gobierno regional ha reforzado el personal con un total de 1.658 contrataciones, 707 correspondientes a la prolongación de los contratos del Plan de Invierno y 951 específicas para el coronavirus (516 contratos más de ayer a hoy).

Además, se ha habilitado un octavo laboratorio, el del Hospital de Getafe, para la realización de pruebas, que se une a los otros siete que ya realizan pruebas, los de los hospitales La Paz, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Fundación Jiménez Díaz, Puerta de Hierro y el del Hospital Príncipe de Asturias.

11.36. REUNIÓN VIRTUAL DE SÁNCHEZ CON LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS POR EL CORONAVIRUS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado a una reunión por videoconferencia a los presidentes autonómicos para tratar la crisis desatada por el coronavirus. La reunión tendrá lugar este sábado y será una reunión virtual.

11.25. CANCELAN EL BARCELONA BEER FESTIVAL POR EL CORONAVIRUS

El Barcelona Beer Festival, el mayor evento cervecero del sur de Europa con más de 3.000 asistentes de todo el mundo y que iba a celebrar en Barcelona del 13 al 15 de marzo, ha sido cancelado después de que el Gobierno de Cataluña haya anunciado la prohibición de los eventos de más de 1.000 personas para contener el coronavirus.

11.23. SEAT CONTEMPLA UN ERTE EN MARTORELL POR EL CORONAVIRUS

Seat ha mantenido unos “primeros contactos” con los representantes sindicales para contemplar las diferentes medidas que se podrían llevar a cabo si el brote mundial de coronavirus obligara a parar la producción de la planta de Martorell (Barcelona).

Una de estas medidas es la aplicación de un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) “si una falta de suministro obligara a la empresa a detener la producción durante varios días y las medidas de flexibilidad del convenio colectivo no fueran suficientes”, han explicado fuentes de la automovilística.

11.15. ORTEGA SMITH SE ENCUENTRA BIEN TRAS EL POSITIVO POR CORONAVIRUS

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se encuentra bien pese a haber dado positivo en las pruebas de coronavirus, mientras que los demás dirigentes de la formación no presentan síntomas de la enfermedad y se encuentran en cuarentena en sus domicilios por prevención.

Fuentes del partido dirigido por Santiago Abascal han asegurado que Ortega Smith avanza favorablemente después de que la formación anunciara este martes que padece coronavirus, lo que le obliga a permanecer en su casa bajo vigilancia médica.

Ortega Smith participó activamente durante el pasado fin de semana en la Asamblea General de Vox. El sábado tuvo lugar el encuentro a puerta cerrada en el que participaron alrededor de 600 cargos públicos y orgánicos del partido, con los que el secretario general interactuó de forma activa e incluso por la noche cenó con muchos de ellos.

11.06.CATALUÑA ACTIVA EL NIVEL DE ALERTA

“Hemos decidido pasar a la fase de alerta para poder seguir con contención. Eso nos permite tomar nuevas medidas preventivas. Pedimos a la ciudadanía la máxima colaboración”, ha anunciado Quim Torra en una comparecencia para explicar las medidas a tomar para hacer frente al coronavirus.

Cataluña ha activado el nivel de alerta por el coronavirus. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado la prohibición en Cataluña de todas las concentraciones de más de 1.000 personas en espacios abiertos o cerrados por el coronavirus. Torra ha anunciado que desde este jueves y hasta dentro de 15 días todos los acontecimiento deportivos serán a puerta cerrada y que se destinará una partida extraordinaria para reforzar el sistema de Salud.

11.03. DENUNCIAN LA “FALTA DE MEDIOS” DE PROTECCIÓN EN BARAJAS

Alternativa Sindical ha vuelto a quejarse este miércoles de la “falta de medios” de protección individual que tiene los profesionales de seguridad privada en el aeropuerto de Barajas, tras confirmarse un caso de contagio de coronavirus por parte de un vigilante. El vigilante en cuestión prestaba servicio de vigilancia en el perímetro cuando empezó a encontrarse mal. Esto alertó a su compañero de patrulla, que dio parte a la empresa y fue trasladado de inmediato al Hospital de Valdemoro, donde tras pasar la noche en observación ha sido dado de alta hoy con prescripción de aislamiento domiciliario. Hoy el vigilante se encuentra aislado en su domicilio al confirmarse el contagio.

10.38. EL DURO TESTIMONIO DE UNA ENFERMERA

“Soy enfermera y me estoy enfrentando esta emergencia médica. Tengo miedo, pero no por ir a compras, tengo miedo de ir a trabajar. Tengo miedo porque la máscara puede no adherirse bien a la cara, o puede que accidentalmente me haya tocado con guantes sucios, o tal vez las gafas protectoras no cubran completamente mis ojos y algo pase…”. Es el testimonio de una enfermera italiana que en su cuenta de Instagram ha relatado por lo que están pasando los servicios médicos desde la llegada del coronavirus al país.

Y continúa: “Estoy físicamente cansada porque los dispositivos de protección son malos, la bata de laboratorio te hace sudar y una vez vestida ya no puedo ir al baño o beber durante seis horas. Estoy psicológicamente cansada, y al igual que todos mis colegas que han estado en la misma condición durante semanas, pero esto no nos impedirá hacer nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho. Seguiré cuidando y cuidando a mis pacientes, porque estoy orgulloso y enamorado de mi trabajo. Lo que le pido a cualquiera que esté leyendo esta publicación no es frustrar el esfuerzo que estamos haciendo, ser desinteresados, quedarnos en casa y proteger a los más frágiles”.

10.34. EL BCE ADVIERTE DEL RIESGO DE UNA CRISIS COMO LA DE 2008

La epidemia de coronavirus amenaza con provocar una crisis semejante a la crisis financiera de 2008 en ausencia de una respuesta urgente y coordinada, según advirtió este martes la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, durante una conferencia con los líderes de la Unión Europea (UE).

“Un escenario que recordará a muchos de nosotros la gran crisis financiera de 2008”, indicó la banquera, según informó a Bloomberg una fuente familiarizada con los comentarios de Lagarde, para quien, con la respuesta adecuada, el impacto probablemente será temporal. La presidenta del BCE aseguró durante la conferencia que la entidad está examinando todas sus herramientas, particularmente aquellas que facilitarían financiación barata y liquidez.

10.26. CASADO DICE QUE SÁNCHEZ ACTÚA “TARDE” FRENTE AL CORONAVIRUS

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha actuado “tarde” y ha ido “por detrás de los acontecimientos” para frenar el contagio de la crisis del coronavirus en España pero le ha ofrecido su “lealtad” para “remar en la misma dirección” tomando medidas para evitar la expansión del virus. De hecho, le ha recalcado que encontrará “más lealtad” en el PP que en sus socios porque a los que les importa España no van a “regatear por un puñado de votos ninguna medida”.

En una entrevista en la cadena Cope, Casado ha señalado que ahora que Sánchez ya se ha decidido a tomar medidas debe hacerse de una forma “coordinada, eficaz y decidida”. A su entender, la oposición debe estar “activa” pidiendo al Ejecutivo que actúe pero dejando claro que todos deben “remar en la misma dirección para que esta crisis pase cuanto antes”. Según ha dicho, el PP no va a “buscar ningún rédito electoral en esta crisis”

10.17. PUIG CIFRA EN 700 MILLONES EL IMPACTO POR LA SUSPENSIÓN DE LAS FALLAS

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha cifrado en 700 millones de euros el impacto económico para la Comunitat Valenciana generado tanto por el aplazamiento de las Fallas y la Magdalena como por las medidas adoptadas y que afectan al sector turístico por la crisis del coronavirus. El jefe del Consell espera que se actúe en “máxima coordinación” y con “un impulso europeo que permita aligerar los planteamientos de estabilidad” y con dinero del Banco Europeo de Inversiones (BEI) “para hacer frente a la desaceleración y la recesión”.

10.07. FIAT CHRYSLER CERRARÁ TEMPORALMENTE PLANTAS EN ITALIA

El grupo automovilístico Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha asegurado que llevará a cabo cierres temporales de sus plantas en Italia, donde sea necesario, con motivo de la expansión del coronavirus y de las decisiones de las autoridades del país transalpino.

La compañía señaló que está implementando nuevas medidas en sus factorías en Italia en línea con la campaña en el país para afrontar la crisis del Covid-19 y apuntó que entre las acciones necesarias podrían tener lugar cierres temporales de fábricas.

10.03. RUMANÍA AISLARÁ A QUIENES ENTREN DESDE ESPAÑA

Rumanía impone desde hoy un aislamiento de dos semanas a todas las personas que entran en su territorio procedentes de España, Alemania y Francia, con un régimen más severo, de cuarentena vigilada en centros estatales, para aquellos que llegan desde Madrid y del norte francés.

La medida para frenar la propagación de la epidemia de coronavirus, en vigor desde este miércoles, fue anunciada anoche por el secretario de Estado rumano de Sanidad, Nelu Tataru.

La cuarentena vigilada durante catorce días en centros habilitados especialmente para ello es impuesta a quienes han partido de una zona con una mayor incidencia de la enfermedad, mientras que al resto se le ordena un aislamiento domiciliario o en residencias particulares temporales.

10.00. LOS ACTOS POR EL 11-M, LIMITADOS POR EL CORONAVIRUS

El homenaje de las formaciones llega en un aniversario marcado por el coronavirus, que ha obligado a cancelar algunos actos. Los partidos políticos han recordado este miércoles a las 193 víctimas del 11 de marzo el día en el que se cumplen dieciséis años de los atentados terroristas que asolaron las madrileñas estaciones de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha. La mayoría de ellos a través de las redes sociales debido a las limitaciones por el coronavirus.

09.55. PRIMERA MUERTE EN BÉLGICA POR CORONAVIRUS

Bélgica ha registrado la primera muerte por coronavirus, una persona de 90 años que estaba ingresada en una clínica en Bruselas, informó este miércoles la ministra federal de Sanidad, Maggie De Block. Otro paciente, de 74 años, se encuentra en estado grave, indicó la ministra.

09.53. JAPÓN AMPLIARÁ DIEZ DÍAS EL CIERRE DE COLEGIOS

El Gobierno de Japón planea mantener durante otros diez días el cierre de escuelas, colegios y guarderías y la prohibición de celebración de actos masivos, en el marco de las medidas para frenar el brote del nuevo coronavirus, ha informado la cadena de televisión NHK.

Un equipo de expertos tiene previsto trasladar el 19 de marzo al Ejecutivo nipón sus recomendaciones sobre la eficacia y los efectos de las medidas puestas en marcha para tratar de frenar y contener el brote de coronavirus. Hasta que llegue el documento de los expertos, el Gobierno de Tokio ha decidido mantener al menos durante otros diez días las medidas de cierre de centros educativos y de prohibición de actos que congreguen a un elevado número de personas.

09.51. CIERRAN LAS BIBLIOTECAS EN MADRID POR EL CORONAVIRUS

Además de los partidos sin público y de suspender los eventos de más de 1.000 personas por indicación del Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid cierra las bibliotecas y cancela los cursos de formación como nuevas medidas para frenar el coronavirus.

09.48. LOS POLICÍAS RECLAMAN EL CIERRE DE SU ACADEMIA DE ÁVILA

El sindicato policial Jupol ha reclamado al Ministerio del Interior el cierre temporal de la Escuela Nacional de Policía de Ávila y la suspensión de todos los procesos selectivos para prevenir posibles contagios por el coronavirus.

09.15 AYUDA EXTRAORDINARIA POR CUIDADO DE HIJOS

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha avanzado que el Gobierno está ultimando una prestación extraordinaria de la Seguridad Social para compensar a los padres que tengan que perder horas de trabajo para cuidar a sus hijos ante el cierre de colegios.

Escrivá ha señalado que se está terminando de diseñar, que espera se apruebe mañana y que el coste correrá a cargo del Estado, en una entrevista en Onda Cero. “Tiene un coste significativo pero manejable”, ha añadido.

08.40. ASTURIAS CIERRA 5 COLEGIOS POR EL CORONAVIRUS

Asturias contabiliza ya 32 casos de coronavirus, de los cuales 18 están relacionados con el Colegio Masaveu de Oviedo, según ha informado la Consejería de Sanidad.

El Gobierno del Principado ha decidido este martes el cierre de cuatro centros escolares, el Colegio San Ignacio, el Colegio Santo Domingo de Guzmán, el Colegio Masaveu y el IES Monte Naranco, en Oviedo y el Colegio Ramón Areces, en Grado.

De los 18 casos relacionados con el Colegio Masaveu, 12 son profesores o alumnos y 5 son contactos (familia). Está pendiente por confirmar si un caso es por contacto.

08.33. LA ESPERANZA DEL GOBIERNO SOBRE EL CORONAVIRUS

El Gobierno estima que las medidas adoptadas para frenar la expansión del coronavirus en España pueden dar resultados en siete u ocho días.

No obstante, fuentes del Gobierno advierten de que en las próximas jornadas todo apunta a que habrá un repunte de casos y que no se conocerá el impacto de las iniciativas hasta que pase dicho periodo.

Al margen de ese decalaje, el Ejecutivo no descarta que tenga que adoptar “más medidas” para combatir esta crisis sanitaria de la que se sienten orgullosos por el trabajo de “unidad y fortaleza” que están demostrando el Estado y las distintas administraciones al estar trabajando de manera “conjunta”.

08.30. LA MINISTRA DE SALUD BRITÁNICA, CONTAGIADA

La ministra de Salud de Reino Unido, Nadine Dorries, ha confirmado que ha dado positivo en coronavirus después de caer enferma el pasado viernes. De momento se desconoce cómo ha contraído la enfermedad. Según informa el Daily Telegraph, es la primera miembro del Gobierno británico en contagiarse.

8.21. EL TC SUSPENDE LAS SESIONES POR EL CORONAVIRUS

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado suspender provisionalmente las sesiones jurisdiccionales de hoy y mañana, como parte de las medidas acordadas para afrontar el coronavirus.

El Constitucional decidió adoptar precauciones que, “sin obstaculizar la normal continuidad de la actividad del tribunal, sean compatibles con la protección de la salud y del personal dependiente de la institución”.

08.11. LA NORMALIDAD EMPIEZA A VOLVER A CHINA

Varias empresas de la ciudad china de Wuhan, el epicentro de la epidemia global de coronavirus, serán autorizadas a retomar gradualmente sus actividades fabriles, ha anunciado el gobierno de la provincia de Hubei.

Las firmas de bienes y servicios de primera necesidad podrán retomar la producción de forma inmediata.

En esa categoría figuran las farmacéuticas fabricantes de insumos médicos y medicamentos, servicios de gas, electricidad y calefacción urbana, productores y vendedores de alimentos frescos e industriales y de productos agrícolas.

08.10. SÁNCHEZ PRESIDE LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CORONAVIRUS

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside este miércoles, a partir de las 11.00 horas en el Ministerio de Sanidad, el Comité de Evaluación y Seguimiento del coronavirus.

En el encuentro, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, informará a Sánchez de la evolución del virus en España y de la situación actual.

Además, el Gobierno va a reforzar la colaboración con las comunidades autonónomas con la convocatoria de dos reuniones a la semana para intercambiar información entre administraciones y adoptar coordinadamente las decisiones oportunas en función de la evolución de la situación.

08.00. “EL CORONAVIRUS NO SE PUEDE SEGUIR EXTENDIENDO”

“No podemos permitir que se siga extendiendo. Estamos ante unas circunstancias extraordinarias y novedosas, por lo que pedimos una máxima colaboración. (…) Lo máximo que nos preocupa es que se mantenga la calidad del sistema educativo”, expuso ayer el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio.

Así, explicó que el personal docente, junto a la dirección de cada centro, buscará la manera de adecuar las programaciones didácticas para explicitar cuáles podrán hacerse desde casa y las formas de presentación o entrega de actividades.