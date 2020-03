Salud: Covid-19 en España: Madrid confirma 3 nuevas muertes, un total de 13 en España / Madrid, donde se han registrado la mayoría de los fallecidos, mira con preocupación los actos del 8M que, debido a la gran afluencia de gente, podrían multiplicar los contagios

La Comunidad de Madrid ha confirmado este domingo tres nuevas muertes en la región con COVID-19, elevando a ocho los fallecidos en la región. Estas tres nuevas muertes elevan la cifra total de fallecidos en España a 13 víctimas. En todos los casos los fallecidos tenían patologías previas. La noticia se ha conocido minutos después de la actualización de datos que ofrece cada día el Ministerio de Sanidad y que sitúa en 589 los contagiados, con los focos principales en Madrid, País Vasco y La Rioja.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha confirmado este domingo la tendencia de los últimos días, que marca los principales focos de contagio del coronavirus en España en Madrid, donde los contagiados rozan los doscientos casos y la localidad riojana de Haro, donde se produjo un contagio múltiple muy agresivo en un funeral en el que se contagiaron unas 60 personas, y que se encuentra en cuarentena.

Madrid, donde se han registrado la mayoría de los fallecidos, mira con preocupación a las manifestaciones y actos que tendrán lugar este 8 de Marzo con motivo del Día de la Mujer y que, debido a la gran afluencia de gente, podrían multiplicar los contagios. El ministro de Sanidad, Salvador Illa ha comparecido este domingo para hacer un nuevo llamamiento a la calma aunque sí ha reconocido que estas aglomeraciones por el 8-M podrían ser un foco de contagios. ” En un día como hoy quiero recalcar que las personas que presenten síntomas por favor no acudan a las manifestaciones y se ‘auoaislen'”, ha dicho el ministro. Además, ha querido agradecer a la ciudadanía que esta medida ya se está “se esté haciendo así por la inmensa mayoría de la población, es importante recalcarlo”.

Sobre esta situación, Simón también ha querido matizar que cancelar eventos no siempre es una medida correcta. “Implementar de medidas de contención en eventos multitudinarios puede no tener sentido en el estadio de transmisión en el que estamos ahora mismo, cancelar un evento sin cerrar los metros, por ejemplo, no tendría sentido”, ha explicado para posteriormente añadir que “las medidas que se tengan que tomar se van a tomar pero no por presiones o percepciones parciales”.

Sin cambio de fase de riesgo

Simón, en su valoración diaria sobre el estado de la enfermedad, ha asegurado que la expansión se encuentra “en lo esperable” con una evolución de alrededor de un 20% más de contagios. Además, los datos arrojan que la situación en España “no ha llegado a la difusión generalizada”, en palabras de Simón, “ya que el 60% de los casos se concentran en tres comunidades, Madrid, País Vasco y La Rioja”. En el caso de Madrid, “el incremento de casos se ha centrado en un evento en Valdemoro asociado a los centros sanitarios afectados en los últimos días”, ha explicado el experto. Este incremento se está dando “en población de riesgo a la que ya se le estaba dando seguimiento”, concretamente a personas mayores con otras enfermedades.

En la otra zona con más contagios, País Vasco, “el problema no es el número de contagio, sino que ha habido brotes en el ámbito hospitalario”, ha explicado Simón, que ha aprovechado su intervención para agradecer a la sanidad pública su labor y explicar que aunque algunos sanitarios puedan tener la “percepción en esas zonas” de que el aumento de casos es mayor, el sistema está respondiendo correctamente.

13 fallecidos confirmados

El trece de febrero. Un hombre de 69 años que falleció en Valencia.

El cuatro de marzo. Un varón de 82 años fallecido en Vizcaya.

El cinco de marzo. Una mujer de 99 años que vivía en la residencia de mayores de La Paz, Madrid.

El cinco de marzo. Un hombre de 76 años que acudía al Centro de Mayores de Valdemoro.

El seis de marzo. Un varón de 87 años en Zaragoza.

El seis de marzo. Un anciano de 91 años en Madrid.

El seis de marzo. Un hombre de 83 años en Leganés.

El seis de marzo. Una anciana de 87 años en Badalona, Barcelona.

El siete de marzo. Un hombre de 91 años en Madrid.

El siete de marzo. Un varón de 90 años en Álava.

Últimos datos de contagios confirmados

Los fallecidos coinciden con las dos zonas en las que más contagios se están monitorizando, según los últimos datos oficiales confirmados por Sanidad. Por comunidades autónomas la situación es la siguiente:

Madrid con 174 contagios

Cataluña 49 contagios

La Rioja 47contagios

País Vasco 45 contagios

Valencia 37 contagios

Andalucía 27 contagios

Castilla León 21 contagios

Canarias 18 contagios

Castilla La Mancha 16 contagios

Aragón 14 contagios

Cantabria 12 contagios

Baleares 8 contagios

Asturias 8 contagios

Extremadura 6 contagios

Galicia 6 contagios

Navarra 3 contagios

Las únicas zonas en las que todavía no se han confirmado casos por parte del ministerio son Murcia, Melilla y Ceuta.

Primer caso en Murcia

Aunque no se incluye en las estadísticas de Sanidad por el momento, la Consejería de Salud de Murcia ha informado este domingo del primer caso de coronavirus en esa región, una mujer de 27 años que viajó recientemente a Madrid y se encuentra ingresada en el hospital Virgen de la Arrixaca, de El Palmar. Es el centro de referencia para abordar posibles casos de coronavirus y cuenta con una unidad de aislamiento de alto nivel para casos de enfermedades infecciosas de riesgo.

Se ha activado la ruta asistencial preparada para este tipo de supuestos después de que los dos análisis que se le han realizado hayan confirmado la presencia del virus en esta mujer, que presentaba síntomas compatibles con la enfermedad.

Cuarentena en Haro

El contagio múltiple de unas 60 personas que asistieron hace dos semanas a un funeral en Vitoria ha obligado a poner en cuarentena “manzanas completas” de un pequeño barrio de la localidad riojana de Haro, en el que hasta ahora es el principal foco de propagación del coronavirus conocido en España. En una comparecencia en la que ha dado cuenta de los último datos registrados tras la reunión del Comité de Seguimiento registrados, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que los afectados por este contagio son 38 residentes en las localidades riojanas de Haro y Casalarreina y al menos otros 25 que viven en la provincia de Álava.

Aislamiento domiciliario y multas de hasta 600.000€: Haro (La Rioja), en cuarentena

Simón ha justificado estas medidas “difíciles” y “drásticas” en la necesidad de hacer seguimiento de un grupo de riesgo “grande” y que ha mantenido un “contacto muy estrecho”. Además, ha destacado que los 39 casos notificados hasta ahora en La Rioja suponen un incidencia mayor a la que le corresponde a la región por su población. A raíz del contagio se ha determinado el acceso controlado al centro de salud de Haro y un refuerzo del control del aislamiento domiciliario de los afectados, en colaboración con las fuerzas de seguridad, en concreto con patrullas de la Policía Local de Haro y de la Guardia Civil.

Además de haber comenzado a preparar las medidas necesarias para dotar a los afectados de los servicios que requieren e iniciar la cuarentena, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de La Rioja ha suspendido las actividades en espacios no deportivos cerrados (cines, teatro, etc.).

Un contagio en el colegio de las infantas

La princesa Leonor y la infanta Sofía acudirán el próximo lunes con normalidad a su colegio, el Santa María de los Rosales de Madrid, a pesar del contagio de coronavirus que se ha detectado en uno de los alumnos del centro escolar. Fuentes de la Comunidad de Madrid han confirmado ese caso en este colegio del barrio de Aravaca y que se suma a otros que se han registrado esta semana en diferentes centros educativos de la región y en los que han resultado afectados tanto profesores como alumnos.

Dos muertes en Madrid y País Vasco elevan a 10 las víctimas con coronavirus

La Consejería de Educación, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, entiende que no hay ningún motivo para que ningún alumno deje de asistir a su centro educativo y solicita a todos los padres, madres o tutores que continúen llevando a los niños a clase con absoluta normalidad. Fuentes de la Casa Real han asegurado que los reyes van a seguir las indicaciones del colegio atendiendo a las directrices de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con esas indicaciones, el centro escolar mantendrá su actividad escolar el próximo lunes y con las medidas de prevención que se conocen públicamente. En consecuencia, tras el fin de semana las hijas de los reyes acudirán con normalidad al colegio junto al resto de alumnos de este centro docente.