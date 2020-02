EUROPA TIEMBLA ANTE LA POTENCIAL ENTRADA MASIVA DEL CORONAVIRUS POR BARCELONA – Sony extiende la epidemia y el Mobile se tambalea por el coronavirus 

De la hipersensibilidad política de años anteriores a las mascarillas y los desinfectantes. El Mobile World Congress aterrizará por decimoquinta vez en Barcelona en un clima enrarecido tras la renuncia de Sony, Amazon, Nvidia, Ericsson y LG a asistir por miedo a la propagación del coronavirus. La compañía japonesa -uno de los pesos pesados de la feria de tecnología móvil más importante del mundo renuncia ante el miedo por el brote de la enfermedad registrada en China y que ha causado la muerte de más de novecientas personas en el país asiático.

Hasta la fecha hay más de 40.000 personas infectadas y la cifra de países afectados ronda la veintena. Entre ellos se encuentra España, con dos casos confirmados, un paciente alemán ingresado en La Gomera y un británico en Palma de Mallorca.

En un intento de frenar la sangría y los ‘contagios’ de otros gigantes del sector, la organización informó a través de un comunicado, nuevas y restrictivas medidas. La primera, es que no dejará entrar a los procedetnes de la provincia de Hubei, epicentro del coronavirus, o a quienes hayan estado en China los 14 días previos a la celebración del salón. Es decir, que todo aquel que a día de hoy no esté fuera del país asiático, no podrá asistir al Mobile World Congress, que tiene previsto abrir sus puertas justo dentro de dos semanas. A la hora de recoger la acreditación deberán mostrar el sello del pasaporte y un certificado de salud.

El evento tecnológico que sitúa a Barcelona como referencia a nivel global no ha parado de crecer desde que en 2005 se celebrara su primera edición, genera un impacto económico de más de 400 millones de euros y provoca la creación de 12.000 empleos, según GMSA. En esta edición está prevista la presencia de 109.000 personas de casi doscientos países por los 120.000 metros cuadrados de exposición. La presencia asiática ha aumentado hasta el 16%, según un informe publicado recientemente por los organizadores.

Las espantadas mueven los cimientos del MWC

La ausencia de Sony es un buen revés puesto que se trata de uno de los pesos pesados de la feria con casi 2000 metros cuadrados de stand, y suele reservarse la mañana del primer lunes de feria para presentar sus nuevos modelos de smartphones. La multinacional japonesa anunció en un comunicado su ausencia, mientras que realizará la conferencia de prensa prevista a través de YouTube. «Dado que concedemos la máxima importancia a la seguridad y el bienestar de nuestros clientes, socios, medios de comunicación y empleados –apunta–, hemos tomado la difícil decisión de retirarnos de la exposición y participación en el MWC 2020 en Barcelona».

El goteo de compañías que se borran va en aumento y ayer se anunciaba la baja de Amazon, que deja un vacío pequeño en cuanto a metros cuadrados disponibles en la feria (alrededor de 40), pero sin embargo es uno de los nombres relevantes dentro del sector tecnológico por volumen empresarial. Así, la baja de la empresa creada por Jeff Bezos del congreso más importante del mundo en el sector de la telefonía móvil, supone otro revés para la organización del evento después de que esta semana el gigante estadounidense Nvidia, la multinacional surcoreana LG y la sueca Ericsson anunciaran que no participarán a consecuencia del coronavirus.

La decisión contrasta con la de empresas como Samsung, Xiaomi, Oppo, IBM,HP o Huawei, las cuales, por el momento, estarán presentes en la feria tal y como estaba previsto. Fuentes de Huawei, el segundo mayor vendedor de teléfonos, explicaron a este periódico que la compañía continúa con normalidad e irán al MWC. «No hay nada excepcional, trabajaremos en el reglamento de la GSMA tal y como establece en su reglamento por lo que la única diferencia es que contaremos con menos personal debido a la restricción de los viajes desde China». También desde Samsung han confirmado que «todo sigue como estaba previsto» y acudirán a la cita de Barcelona. Solo las nuevas restricciones de la GSMA pueden provocar algún cambio en cuanto a la presencia de ejecutivos de la compañía surcoreana, que quedará reducida como es lógico.

También estarán en esta edición del Mobile World Congress operadores como Telefónica, Vodafone y Orange, entre muchos otros.

Pese al impacto que la enfermedad está teniendo sobre la economía, con caída de las bolsas asiáticas e impacto en varias aerolíneas por la suspensión de vuelos a China, la asociación organizadora del Mobile, asegura que el congreso se celebrará «según lo planteado». Algo que siguen repitiendo como un mantra a día de hoy.

La organización teme un efecto llamada durante los próximos días aunque quiere ser optimista: «Si bien algunos grandes expositores han decidido no venir a la feria este año, otros siguen contemplando su presencia, seguimos siendo más de 2.800 expositores», han reafirmado a través de un comunicado firmado por John Hoffman, el consejero delegado de la GSMA.

En el comunicado, la empresa detalla otro tipo de medidas complementarias de higiene y seguridad y afirma que se da por satisfecha con las explicaciones ofrecidas por la consellera de Salud, Alba Vergés, quien «explicó que la región de Cataluña no es una zona de riesgo». Vergés añadió: «El sistema de salud catalán está preparado para detectar y tratar el coronavirus, para dar la respuesta más adecuada, y esto debe estar claro para los asistentes al MWC Barcelona».

En sentido similar, el secretario de salud pública, Joan Guix, señaló que Cataluña está acostumbrado a dar la bienvenida a miles de visitantes a la región, y reiteró su confianza en la capacidad de preparación y respuesta de la región. Guix explicó las medidas que la Agencia de Salud Pública de Cataluña había puesto en vigencia, y añadió el Ministerio de Salud de España estaba en comunicación constante con todos los organismos relevantes, entre ellos la Junta General de Turismo y Hoteles, centros de salud públicos y privados, el consulado de China y la GSMA. Por último, el jefe del servicio de medicina preventiva y epidemiología del Hospital Clínico de Barcelona, Antoni Trilla, enfatizó que «no se trata de una situación excepcional, y nuestro sistema de salud está preparado».

Las restricciones de la organización del Mobile

Todos los visitantes procedentes de la provincia de Hubai (China), no podrán acceder al Mobile World Congress ni a los eventos satelitales (como el Four Years From Now)

Todos los visitantes que hayan estado recientemente en China deben demostrar que han estado fuera del país durante, al menos, los 14 días previos al evento, ya sea mediante el sello del pasaporte o a través de certificados de salud

Se implementarán sistemas de monitorización de temperatura en la feria, detectando así a aquellos visitantes que sufran fiebre

Los asistentes tendrán que certificar que no han estado en contacto con ningún infectado.

