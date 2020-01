Pedro Sánchez: Protestas ante los ayuntamientos de toda España por el pacto con proetarras y separatistas

Miles de personas se han reunido frente a muchos ayuntamientos de España para protestar contra la formación del nuevo Gobierno. Organizada por la plataforma España Existe y secundada por Vox, las concentraciones han estado bañadas por la bandera española y carteles a favor de la unidad y en contra de los pactos de Pedro Sánchez con separatistas y proetarras.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido el encargado de pronunciar un discurso en el que se ha llamado a los votantes de todos los partidos, también de formaciones históricamente de izquierdas, «porque ellos son hoy los más estafados». A su juicio, hay «una mayoría» de votantes de izquierdas que no quieren que «su voto sirva para romper España».

«Lo que hoy nos une no son ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución. Nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito; no somos fruto de ideas de un laboratorio», ha pronunciado Abascal.

Las manifestación con mayor éxito ha sido la convocada en Madrid y se ha desarrollado sin incidentes. En la Barcelona, sin embargo, los CDR se han concentrado para boicotear el acto de los constitucionalistas.

Sevilla también ha sido testigo de una de las manifestaciones con más afluencia. Como puede apreciarse en el vídeo los asistentes han proclamado gritos como “España Unida, jamás será vencida”.

🔴🔴 El equipo de VOX Alcoy estuvo presente en la Manifestación frente al Ayuntamiento de Alicante junto con 2500 asistentes, para mostrar una oposición frontal a este gobierno conformado por los enemigos de España🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸.#EspañaExiste12E #EspañaExiste #PorAlcoy #PorEspaña pic.twitter.com/Hc1DiKymz6 — VOX Alcoy (@vox_alcoi) January 12, 2020

#EspanaExiste #EspañaExiste12E A todos los votantes de todos los partidos y de cualquier ideología. pic.twitter.com/5huLIRaNY3 — Victoria Juárez (@victoriajuarezc) January 12, 2020

#EspanaExiste y no es fascista. #VamosEspana con el gobierno progresista y no con los que añoran la España del Cara al Sol. Menos de 15.000 personas secundan en toda España la protesta #EspañaExiste12E de Vox contra el Gobierno https://t.co/Drevh4ZPgO — Wifild Geronte (@gerontecontena) January 12, 2020

Sigue llegando gente a la Plaza de Cibeles. Hoy es una jornada importante en los ayuntamientos de todo el territorio nacional. Vamos a decirle alto y claro a @sanchezcastejon que España existe y resiste.

Tuitea con el hashtag ➡ #EspañaExiste12E 🇪🇸 pic.twitter.com/nkHHaZ7rgE — Carlos E. Gonzalez R (@karlosgonsalez) January 12, 2020

#Alicante en defensa de la Unidad Nacional. Con España no se negocia. Concentración #EspañaExiste12E 🇪🇸 pic.twitter.com/ZXs21CgWhM — VOX Provincia Alicante (@alicante_vox) January 12, 2020

Miles de personas ya congregadas frente al Ayuntamiento de Sevilla a la voz de #EspañaExiste12E en protesta contra la mayor traición que ha vivido España, tomada por separatistas, franquicias terroristas y un Gobierno socialista abrazado al comunismo totalitario de Iglesias.

12 ene. 2020

PP y Cs no acuden

Ni el Partido Popular ni Ciudadanos han querido adherirse a las concentraciones propulsadas por la plataforma España Existe y Vox.

Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado explicó que «el PP no va a llevar el Parlamento a la calle sino la voz al Parlamento». Asimismo se pronunciaba Ciudadanos asegurando que ellos no son “una formación política que se dedique a rodear el Congreso cuando no le gusta el Gobierno que se ha formado. Nosotros no hacemos esas cosas en las calles”.

Con estas palabras se desmarcaban de las protestas y provocaban el rechazo de Vox a su decisión. La portavoz del partido de Santiago Abascal en la Asamblea de Madrid, Roció Monasterio reprochó al PP y Cs su actitud por “dejarles solos” para hacer frente al “comunismo” del Gobierno.

