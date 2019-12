VOX EMPIEZA A LIMPIAR ESPAÑA DE Chupópteros (ONGs) Y DE LA INMIGRACIÓN (invasión) ILEGAL – Vox se topa con la Iglesia: quita la ayuda a una ONG católica de menores inmigrantes ilegales / Carlos Verdejo, el portavoz de Vox, anunció el lunes en la Asamblea de Ceuta que los presupuestos que su partido respaldaba eran los del “comienzo de una nueva etapa (…), el fin de los chiringuitos”

En el Día de los Inocentes resurge la escena, narrada por José-Miguel Ullán, del coruñés Rafael Dieste contemplando en Rianxo el paso de una niña y una vaca. Y la explicación de Gabriel Zaid: la niña era la inocencia; la vaca era la mansedumbre. -Y la inocencia no ocultaba su particular firmeza: ese dejarse guiar por lo que viene detrás. Mientras que la mans […]

«Presidente, no hay nada que hacer». La cara de Carmen Calvo estaba demudada al entrar en el despacho. «La Abogacía no traga, y los letrados amenazan con un plante público si se les impone el criterio. En Esquerra se han enterado, no sé cómo; he hablado con Aragonès y dice que nos olvidemos de la investidura. Es más, van a convocar una manifestación para el […]

(abc)