SÁNCHEZ DESTROZA DEFINITIVAMENTE AL PSOE (III) – Acuerdo PSOE-Podemos: El PSOE auténtico, con Felipe a la cabeza, se rebela contra el acuerdo de Sánchez con Iglesias

El pacto sellado en menos de 48 horas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, para formar un Gobierno socialcomunista ha puesto en pie de guerra a los socialistas históricos. Desde el ex presidente del Gobierno Felipe González hasta el ex presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Todos critican el acuerdo.

Felipe González

El ex presidente ha criticado que el PSOE y Podemos se hayan repartido primero los cargos del Gobierno antes de hablar del programa que va a marcar la próxima legislatura porque la casa “se construye desde abajo, no se construye por el tejado”. González ha destacado que “quizá” empezar por el reparto de cargos “facilite las cosas” para alcanzar un acuerdo, ya que es “como darle un cargo a Juanito y así Juanito critica menos”, pero, a su juicio, hay que “tomarse en serio y de verdad cuáles son los parámetros por los que España estará en condiciones de asumir su papel y su crisis constitucional antes de que se convierta en una crisis de Estado”.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra

El ex presidente de la Junta de Extremadura mantiene la amenaza que ya anunció en 2016. Ibarra advierte que se marchará del PSOE si el PSOE pacta con Podemos y los independentistas. Hace tres años, Rodríguez Ibarra rechazó de plano esta opción y se mostró convencido de que Sánchez ni siquiera lo intentaría. Pero además, en caso de que se le pasase por la cabeza, confió en que ni el Comité Federal ni los militantes lo aprobarían.

Emiliano García-Page

Idea que comparte uno de los barones socialistas más críticos con Pedro Sánchez. En declaraciones a el diario El Mundo, el presidente de Castilla La-Mancha insiste en que “el Gobierno de España no puede depender de los independentistas”.

Joaquín Leguina

En declaraciones a OKDIARIO, el ex presidente de la Comunidad de Madrid ha afirmado que Sánchez “se ha metido en un lío y nos ha metido a todos los españoles y no quiere pagar el precio de ese lío, que es irse, dejar que el PSOE recupere el pensamiento normal de cualquier socialdemocracia europea e ir a un frente constitucional para acabar con el asunto de Cataluña, que es lo más grave que nos está pasando”.

Francisco Vázquez

En declaraciones tambié a OKDIARIO, el ex alcalde de La Coruña y ex embajador de España en la Santa Sede asegura que “hay un profundo disgusto en el PSOE, por lo menos entre las personas que nos seguimos relacionando”. Con este pacto “el señor Sánchez rompe con el propio partido, establece una alianza con un partido antisistema, no solo con un partido comunista, que Podemos lo es, un Gobierno progresista dicen con la boca llena. Pero lo que rompe con su propio pasado es que pacta con un partido rupturista con la Transición, con el proceso constitucional, con el modelo de Estado y es hostil a la institución monárquica”, afirma.

José Luis Corcuera

El ex ministro de Interior también ha criticado que Pedro Sánchez no consulte a los órganos decisivos del Partido Socialista este pacto sellado horas después de las elecciones.

… y Sánchez ilusionado

Mientras tanto, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dice estar ilusionado con su acuerdo. “Es la primera vez en cuarenta años que se ofrece la oportunidad de tener un gobierno de coalición entre dos fuerzas políticas, por cierto, progresistas, que eso también tiene un un, un plus más de, digamos, de de dificultad o de novedad respecto a lo que ha ocurrido en en otros países con más tradición de gobiernos de coalición a nivel nacional en donde evidentemente no pertenecían a la, digamos al mismo espacio político, no los miembros de esa coalición”, asegura.

