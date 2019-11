¿Por qué sube Vox? /Sin necesidad de pacto, Sánchez le está haciendo gratis la campaña a Vox

Todo el triquitraque de los «trackings» de las encuestas electorales dice que Vox va como un cohete.

Por ejemplo, como un cohete de los que los violentísimos comandos aguerridos de los CDR separatistas catalanes tiraban, y a dar, al helicóptero de los Mozos de Escuadra, en esas noches de Barcelona que parecían «cremás» de las Fallas de Valencia, y de las que dice Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que organiza y convoca estos delitos colectivos que «hacen que estemos en la prensa internacional y que se haga visible el conflicto». ¿Qué conflicto?

Menos mal que el Instituto de Empresa Familiar advierte de la peligrosa imagen que proyecta Cataluña, una ruina económica es la que están buscando. Y nosotros, pánfilos, venga a arrimarle millones a la Generalidad para que se lo gasten en independencia como los de los ERE en prostíbulos.

Y como Vox va como un cañón y el PP no sube lo que muchos bien nacidos deseasen, sostiene Casado que hay contactos entre los equipos de campaña del PSOE y del partido de Abascal (y de la unidad de España). Yo no creo que haya un «pacto» de Vox y el PSOE para frenar la reconfortante subida de Casado. Sin necesidad de pacto, Sánchez le está haciendo gratis la campaña a Vox, cegado por su ego.

Vox sube porque no es normal que esté ardiendo Barcelona en manos de la violencia casi asesina de los niñatos separatistas que tomaron las calles y montan guardia ante la Jefatura Superior de Policía y el ministro Marlaska no dé la cara. Y si la da, es para decir que No Passssa Nada en Barcelona y qué bonito es pasear por la Rambla de las Flores. Y se va a Chueca a cenar en un restaurante de moda mientras están a punto de asesinar a un policía nacional de la UIP rompiéndole el casco de un adoquinazo tirado desde las alturas. Por ejemplo desde las alturas de Torra, presidente de la Generalidad y jefe tanto de los CDR como de los mozos de escuadra.

Vox sube porque no es normal que con el aumento del paro y los cada día más preocupantes signos de fuerte crisis económica, aquí Sánchez siga engordando la deuda pública y no sólo no se reconozca la grave situación, sino que no se está tomando la menor medida contra ella.

Vox sube porque no es normal la rara unanimidad del Tribunal Supremo al hacerle caso a la Abogacía del Estado y no a la Fiscalía en su sentencia contra los responsables del intento de independencia catalana por sedición y no por rebeldía. Que fue lo que ocurrió hace dos años y lo que está volviendo a pasar todas estas incendiadas noches barcelonesas, sin que nadie se atreva a meterle mano a un presidente de la Generalidad como Torra, que mira para otro lado y silba «La Santa Espina» cuando que le preguntan si condena la violencia.

Vox sube porque no es normal la que han organizado demagógicamente con la exhumación de Franco, que prometieron hacer en la intimidad y no en un circo mediático, convirtiendo al general en una pieza electoral más, aunque veremos a ver por dónde les sale el Parte de la Victoria de Sánchez, en el que poco más o menos dijo que habían ganado la guerra que históricamente perdieron, en la que les derrotó el ahora desterrado.

Vox sube porque no es normal tanto odio, tantas ganas de revancha, de manipular la Historia: no acaban de exhumar a Franco cuando ya quieren sacar de su tumba y mover de sitio a José Antonio Primo de Rivera, fusilado por sus correligionarios en Alicante, y sacar a Queipo de Llano de la basílica de una Esperanza Macarena que no la quemaron en su iglesia en San Gil en 1936 porque la escondieron en un cajón.

De todo lo cual se infiere que el principal agente electoral de Vox es el mismísimo Sánchez, siempre de perfil ante los verdaderos problemazos de España y de su región catalana.

Antonio Burgos

Articulista de Opinión

