El precio de la vivienda crece un 3,3% en Asturias, un punto más que la media nacional

No sé a ustedes, para mí ya no me cabe un «Estado de Derecho» más en las orejas. En la Santa Transición el «Estado de Derecho» era la muletilla con que se reconocían entre ellos cuatro sacamuelas universitarios que daban clase con el libro de Elías Díaz, que decía: -No todo Estado es Estado de Derecho. Por supuesto es cierto que todo Estado crea y utiliza un […]

