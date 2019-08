NUEVO ATAQUE A TAPIA DE CASARIEGO – ORO NO se opone al proyecto minero de BDG por ser incluso más pernicioso que los anteriores desautorizados en tentativas previas

Recientemente la empresa minera Black Dragon Gold a través de su filial Exploraciones Mineras del

Cantábrico (EMC) ha presentado ante el Principado de Asturias un documento de solicitud de alcance

de estudio de impacto ambiental para su proyecto en Salave (Tapia de Casariego).

Desde la Plataforma ORO NO queremos trasmitir nuestra honda preocupación por este nuevo intento

de explotar el yacimiento de Salave y más tras haber analizado el citado documento y constatar su

vulgaridad, indefinición manifiesta y premeditada además de la falta de consideración y prepotencia

que demuestra hacia los vecinos de la zona. Una vez más las empresas mineras no sólo se acercan a

Tapia a pegar su particular pelotazo, sino que lo hacen despreciando y amenazando nuestras formas

de vida mientras se muestran magnánimas y se ofrecen a salvarnos de la pobreza e incultura (eso sí,

sólo mientras haya oro que meterse en sus bolsillos).

Podríamos afirmar sin lugar a duda, que es uno de los peores documentos que ORO NO ha visto en su

ya larga vida de oposición a los proyectos mineros en Tapia de Casariego.

ORO NO también quiere interpelar a los dirigentes del Principado de Asturias y resto de clase política y

preguntarles porqué es necesario reevaluar de nuevo un proyecto y un tipo de explotación que ya fue

desautorizado en el pasado por incumplir claramente la normativa. Además, en este caso aparece el

agravante de vertidos directos al mar con lo que las afecciones serían aún mayores de lo ya planteado

por otras compañías que fracasaron con anterioridad.

Recordamos que para el beneficio único y exclusivo de una empresa australiana que explotaría el

yacimiento un máximo de 14 años (o menos si no encuentran el oro que esperan o éste baja de

precio), se está poniendo en riesgo el presente y futuro de toda una comarca que vive de la ganadería,

pesca y turismo, sectores sostenibles que cada día más se demuestran como la única vía posible de

futuro. Cuando el mundo está empezando a plantearse cada vez más en serio una línea de evolución

de los sectores productivos hacia la sostenibilidad a nosotros nos quieren imponer ir en sentido

contrario para beneficio de unos pocos. ¿Va el Gobierno del Principado de Asturias (el supuesto

Paraíso Natural) a permitir que eso suceda?

La Plataforma ORO NO seguirá oponiéndose a este tipo de proyectos siguiendo nuestra línea de

actuación basada en el rigor, la seriedad y la exigencia al respeto estricto de las normativas vigentes.

