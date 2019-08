TEATRILLO CUM FRAUDE: CÓMO IR A ELECCIONES INTENTANDO HACERNOS CREER LO CONTRARIO – Pedro Sánchez crea un “relato” perfecto para torpedear el pacto con Pablo Iglesias 

La Amazonia también es nuestra CARMELO ENCINAS. DIRECTOR DE OPINIÓN DE '20MINUTOS' En aquel poblado apenas si quedaban una decena de habitantes. Eran los últimos miembros de una etnia que tiempo atrás tuvo un lenguaje propio y también su propio universo espiritual. Eran los Acunsú antiguos pobladores de una amplia zona del estado Amazónico de Rondonia. Cuando contactamos con ell […] CARMELO ENCINAS. DIRECTOR DE OPINIÓN DE '20MINUTOS'

Reforzar la lucha contra la violencia machista ENCARNA SAMITIER. DIRECTORA DE '20MINUTOS' Los Mossos investigan un posible crimen machista en L'Hospitalet.Las noticias de este verano sin vacaciones políticas nos golpean con brutales casos de violencia machista. Algunas víctimas no habían denunciado malos tratos, lo que no significa, obviamente, que no los hubiera. Y constata la importancia […] ENCARNA SAMITIER. DIRECTORA DE '20MINUTOS'

Marruecos, balance de 20 años DIEGO CARCEDO Marruecos celebró estos días el 20 aniversario de la coronación del rey Mohamed VI. Y, como suele ocurrir en estas efemérides, los balances se han prodigado. Hay interpretaciones y valoraciones de estas dos décadas muy diversas. Le impresión más generalizada es que el país ha mejorado en casi todos los aspectos, pero poco: las libertades se han […] DIEGO CARCEDO

Un Fort Apache a la española CARMELO ENCINAS. DIRECTOR DE OPINIÓN DE '20MINUTOS' Todos los artículos de Carmelo Encinas en 20minutos.es.Los apaches mescaleros en el guion del la película eran solo una excusa. Ni siquiera el carismático Cochise, el jefe indio que les guiaba, tenía un papel tan destacado como el interpretado por Henry Fonda, un coronel atormentado y racista con […] CARMELO ENCINAS. DIRECTOR DE OPINIÓN DE '20MINUTOS'

Todos en precampaña ENCARNA SAMITIER. DIRECTORA DE '20MINUTOS' Todos los artículos de Encarna Samitier en 20minutos.es.Cs acepta la propuesta de Vox para desbloquear la Comunidad de Madrid e investir presidenta a Díaz Ayuso.Gabilondo advierte a Cs de que es un error decir sí al "inquietante" documento de Vox que desprende "extrema derecha".Díaz Ayu […] ENCARNA SAMITIER. DIRECTORA DE '20MINUTOS'

Calentamiento global ÁLVARO TERÁN. VIÑETISTA Por Álvaro TeránTodas las viñetas de Álvaro Terán en 20minutos.es. ÁLVARO TERÁN. VIÑETISTA

Necesitamos luciérnagas CÉSAR-JAVIER PALACIOS. PERIODISTA Todos los artículos de César-Javier Palacios en 20minutos.es.La crónica verde, el blog de César-Javier Palacios.¿Cuánto tiempo hace que no ves una luciérnaga? Ya sabes, esos curiosos insectos que en la noche iluminan sus abdómenes con una lucecita verde, a modo de candil. Quizá no hayas visto nunca uno. No es fácil. Cada vez […] CÉSAR-JAVIER PALACIOS. PERIODISTA

Por ellos, levanta la cabeza HELENA RESANO. PERIODISTA Todos los artículos de Helena Resano en 20minutos.es.Cuando eres madre entiendes de verdad lo que significa tener miedo. Cuando te ponen a tu bebé en brazos la primera vez aprendes lo que es de verdad sufrir y temer por todo: se me caerá, sabré cuidarle, qué hacer cuando tienen cólicos, cuando se cogen su primer resfriado, cuando se […] HELENA RESANO. PERIODISTA

Espabila, Zidane IÑAKI CANO Lo mejor para saber lo que piensa el aficionado sobre diferentes noticias es aislarse de los compañeros de los medios de comunicación. No escuchar la radio, no ver la televisión y no leer los periódicos. También se puede ver, oír, leer y en las terrazas de verano, abrir los oídos y escuchar lo que opinan los seguidores sobre algunos asuntos. En es […] IÑAKI CANO