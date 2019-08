Feijóo ha quedado desdibujado a la vez que Casado se reforzaba y ahora tiene un horizonte lleno de incertidumbres

Con Feijóo no llega la historia a esos límites, pero el paralelismo es evidente: se sentía el elegido, dio un paso atrás en el último momento y, desde entonces, ha vagado con la sensación de que se estaba perdiendo algo y de que el mundo, o el PP, le debían algo.

¿Quién era ese Casado para colarse, de repente, entre los grandes nombres del partido y aprovecharse del enfrentamiento a muerte de Soraya y Cospedal para quedarse con el botín?

Desde entonces, Casado no ha dejado de crecer, a menudo a golpes, y Feijóo no ha dejado de desdibujarse. De querer dejar la Xunta a no tener más remedio que volver a ser candidato para no quedarse fuera del mapa político: ese contraste no lo ha digerido bien, y se le nota. La última vez, en el peormomento.

Sobre el “soldado Sánchez”

El pasado fin de semana, tras la investidura fracasada de Pedro Sánchez, comenzaron las presiones a Cs y también al PP para que ayudaran al socialista con la excusa de “desbloquear” el país.

Casado tocó a retreta para que todos dejaran claro que, bajo ningún concepto, saldrían en auxilio del soldado Sánchez. Sólo uno se salió del guión. Sí, Feijóo, partidario de no descartar esa opción si el PSOE ponía sobre la mesa un acuerdo serio.