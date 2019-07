Vox, partidario de un Gobierno monocolor en la Comunidad de Madrid ante los “remilgos y asquitos” de Ciudadanos

Monasterio ha mostrado su “perplejidad” ante las formas de proceder de PP y Ciudadanos, que ha tachado de “poco serias“. Asegura que se ha presentado este pacto sin que los ‘populares’ ni siquiera esperasen a recibir de vuelta el documento en el que trabajaban con ellos, que iban a remitirles esta misma mañana.

“No nos parece la forma de hacer las cosas, no nos parece la forma de llevar a cabo una negociación. No nos parece que se respete a los votantes de Vox, a los que más bien se les da una bofetada y parece que se les quiere amordazar”, ha lanzado.

Además, Monasterio ha criticado que por medio del acuerdo alcanzado se repartan consejerías, y no solo eso sino que además hayan creado cuatro más”. “Debe ser que les sobra el dinero y a todos los madrileños nos sobra para seguir gastando hasta el infinito”, ha apostillado.

“EL APARTHEID Y POLÍTICA DE TRILEROS”

La portavoz de Vox ha afeado a Ciudadanos que apliquen la fórmula del “apartheid“, la de tratar a los votantes de su partido como si fueran “apestados“, mientras que ha recriminado a PP que esté realizando una “política de trileros” y que la candidata de este partido, Isabel Díaz Ayuso, esté “agachando la cabeza” ante los juegos del portavoz de los ‘naranjas’, Ignacio Aguado. Esto demuestra, a su parecer, “falta de liderazgo y falta de fortaleza”.

Así, ha remarcado que en Vox no quieren sillones, ni la dirección de entes, ni estar en el gobierno, solo piden que “no se amordace” a sus votantes, que no se les insulte así como que se deje “ya de mentir” y de “arrinconar a los que también tienen derecho a que se respeten sus ideas”.

Según Monasterio, lo que se está viviendo es “una falta de respeto“. En este punto, ha recordado que ella no se ha reunido “con nadie de un equipo negociador de Ciudadanos” en la Comunidad, ni han tenido más que “el contacto del café con el señor Aguado”. De esta manera, ha recalcado, además, que aunque le agradece que le quiera explicar el pacto alcanzado no les hacen falta sus “tutelas”.

En este punto, ha incidido en que a día de hoy no han dado su apoyo a Díaz Ayuso para que acuda a un pleno de investidura como candidata y ha recordado que hasta que no lo hagan no va a producirse.

CONTACTOS A NIVEL NACIONAL

Ante esta situación, Monasterio ha sostenido que espera que mañana el líder del PP, Pablo Casado, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, “tengan a bien reunirse” con el líder de su formación, Santiago Abascal, “y pongan por fin por encima la política en beneficio de los españoles y de los madrileños“.

Quiere que entre los tres se “desbloquee” situación de la Comunidad de Madrid y ha hecho hincapié en que desde su partido siguen dispuestos a trabajar “hasta el infinito, con la misma voluntad de sacar esto adelante“.

La portavoz de Vox ha hecho hincapié en que queda “todo el verano” para seguir avanzando y ha recalcado que por su parte no va a faltar “esfuerzo” ni una “mano tendida” para alcanzar acuerdo antes de septiembre, mes en el que si no hay consenso deberían convocarse unas nuevas elecciones.

