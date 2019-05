Pirateados por publicar que sí hubo pucherazo electoral. El matrimonio Ferreras-Pastor dictan sentencias de muerte informativas – La Tribuna de España

Hay que ser muy ingenuo y seguir creyendo en los Reyes Magos para atribuir el pirateo, anoche, a la redacción de La Tribuna de España, justo cuando publicamos la noticia de nuestra confirmación ¡12 días después! (es decir, tras investigar concienzudamente toda la información en nuestro poder) de laexistencia de “fraude electoral” en las pasadas Elecciones Generales del pasado 28 de abril.

Pero es que a ello se suman las llamadas de teléfono que -desde primera hora de la mañana- vengo haciendo a directores de medios, compañeros y amigos, que hemos comentado por privado este extremo, y que comparten absolutamente lo publicado ayer por La Tribuna de España.

Y la respuesta unánime (salvo la de un compañero que dirige una emisora de radio y que no anda falto, precisamente, de masa testicular) ha sido la misma: “Es que si Maldito Bulo (la censura que ejerce la empresa Maldita.es de “la cortesana” del sistema y esposa del director de informativos de La Sexta, Ana Pastor) nos mete en su listado de “Fake News” pagaremos las consecuencias…

Por supuesto que pagará las consecuencias todo aquel que se atreva a publicar cualquier noticia que no sea del agrado de la Torquemada de la información en España, como la está pagando el periódico digital El Diestro a los que, directamente, les han eliminado su página de Facebook, como las sufre el periodista icono de la disidenciaRafael Palacios “Rafapal“, al que ha cerrado hasta su canal de YouTube y como la venimos sufriendo La Tribuna de España, desde que ¡antes de iniciarse la campaña electoral! Ana Pastor decidió restringir nuestras noticias en Facebook de tal modo que la mayoría ni siquiera pueden verse en nuestro muro y las que sí ven (y sólo algunos usuarios) no permiten ser compartidas.

Ana Pastor (y su marido, Antonio García Ferreras) no son sólo los comisarios políticos actuales del sistema: Ferreras es el Santiago Carrillo y La Pastor es el Segundo Serrano Poncela (para qienes desconocen la historia de verdad, esa que ya no te dejan escribir o por la que eres eliminado como candidato de VOX como ocurrió con Fernando Paz a petición de Israel) les hablo del número 1 y número 2 que decidieron quién debía morir y quién no en Paracuellos del Jarama, el mayor genocidio de la Guerra Civil española hoy (en aras a la Ley de Memoria Histórica) delictivo, incluso, su mera alusión.

Ahora los métodos son más sofisticados (lo mismo que para ejercer el “pucherazo electoral“, algo que ya hizo -aunque de manera mucho más expeditiva- el PSOE en 1.936 y que desencadenó, en buena manera, el levantamiento militar del Ejército contra la República), una República que de democrática y de legal tenía lo mismo que el actual sistema político español: la apariencia.

En lugar de pegarte el tiro en la nuca, el matrimonio más carroñero del periodismo español te fabrica la etiqueta de periodista mentiroso (ya lo saben, Josele Sánchez es “El Rey de las Fake News“ pese a que no han podido demostrar que sean falsas ni una sola de las noticias que me atribuyen como inventadas), censuran todas tus publicaciones de las principales redes sociales (con lo que impiden que más del 70% de los ciudadanos tenga acceso a tus noticias) y, finalmente, si ni aún así logran taparte la boca, intentan meterte en la cárcelque es en la guerra en la que ahora anda el Régimen del 78 contra este periodista y en tantas causas que no hay donaciones posibles de nuestros seguidores para poder hacer frente a este bombardeo judicial que estoy sufriendo.

Esta exposición no crean que es original. Si leen ustedes cualesquiera de los últimos libros del coronel Pedro Baños acredita sobradamente cómo funciona -en este y otros aspectos- las cloacas del estado y los esbirros del judío multimillonario húngaro (expulsado -por algo será- de su país) George Soros.

Al menos, en lo que al GRUPO Tribuna de España respecta, se han equivocado porqueya no tenemos nada que perder…

Pese a tener bien ganada la fama de periodistas valientes que se atreven a publicar lo que el resto de medios callan, no les quepa duda que este periodista (y los 9 medios digitales que en total dirige) vale mucho más por lo que silencia que por lo que publica y que, pese a estar continuamente jugándome el gaznate dando nombres y apellidos de pederastas, corruptos y asesinos (entre los que hay ministros, jueces, fiscales, políticos y destacados presidentes de banco), es muchísima más la información aún no publicada (por prudencia y apego a esta vida) que la que he hecho pública.

Pero se acabó cualquier tipo de contención profiláctica.

Cuando uno se ve contra la espada y la pared,cuando el Régimen del 78 te dispara con todos sus medios, fuego aéreo a discreción y baterías de artillería asolando tu trinchera, si has de morir no te queda más remedio que hacelo llevándote por delante a todo el que pilles (y les aseguro que la frase no es una metáfora, ni un recurso literario)

Y en esas andamos.

Así que banqueros, políticos, jueces, fiscales y pederastas que se aten bien los machosporque la guerra, ahora, es encarnizada: y no ha hecho más que comenzar…

No voy a callar nada, ni siquiera lo que salpica de mierda hasta la más alta magistratura de la nación.

Por favor, con pirateo o sin ellos -si sigo libre o si hoy, cuando pise la calle soy detenido por tercera vez en menos de dos semanas- estén pendientes de cuanto publicamos y no dejen de seguirnos en latribunadeespana.com (y de compartir nuestras noticias con todos sus conocidos); lo único que no han podido cerrar es nuestra página, nuestro periódico -porque hemos sido más listo que ellos y tenemos alojada nuestra web en el mismo sitio donde lo hacen terroristas musulmanes y pederastas- allá donde no llega la justicia española ni la de ningún otro país.

Amén.

https://latribunadeespana.com/espana/pirateados-por-publicar-que-si-hubo-pucherazo-electoral-el-matrimonio-ferreras-pastor-dictan-sentencias-de-muerte-informativas