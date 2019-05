Decenas de personas han denunciado irregularidades en Madrid en las votaciones de las pasadas elecciones generales del 28 de abril a través de las redes sociales. Cuando acudieron a depositar su voto en las urnas muchos de ellos habían desaparecido del censo electoral, razón por la que no pudieron ejercer su derecho a voto o, los más afortunados, pudieron encontrar el colegio electoral al que le habían trasladado sin su consentimiento. Los afectados aseguran que no habían cambiado de empadronamiento.

Una de las afectadas, relata que el 28-A acudió a votar, pero se llevó una desagradable sorpresa cuando confirmó que no estaba en ese colegio electoral porque no aparecía en el censo. “Nadie me ha avisado, entonces he llegado y no he podido votar”, señalaba desde el colegio electoral ubicado en el Colegio Calasancio de la calle Conde de Peñalver.

Otra de las afectadas, que acudió colegio electoral sito en Santa Engracia se encontró con el mismo problema, aunque, tal y como reflejan los testimonios vertidos en las redes sociales, no han sido casos aislados.

Inma Mariscal, una de las afectadas que informó de todo en ‘Stories’ de Instagram el mismo domingo bajo el título de ‘Voto Fail’, ha compartido decenas de irregularidades censales en varios puntos de España como Burgos, Orense y Toledo, aunque la más afectada ha sido Madrid y, a tenor de lo expuesto, las zonas más afectadas has sido las de Retiro, Barrio del Pilar, Prosperidad, Chamberí y Tetuán.