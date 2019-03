B. R. C. María comentó que "mi ex novio no me salió rana, me salió sapo".Como suele decirse, la vida es un pañuelo, y sino que se lo digan a María. La joven procedente de Ocaña (Toledo) acudió este martes a First dates en busca del amor, pero lo que no esperaba era que en el restaurante de Cuatro se encontraría con su ex cenando con su actual parej […]

B. R. C.