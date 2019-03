INTERESANTE Comentario de Pablo Pérez en Libertad Digital –

Están de los nervios porque VOX alcance al menos 35 escaños, porque eso chafa todo plan alternativo.

Lo verdaderamente importante es que VOX alcance esos 35 escaños, porque eso impide cualquier reforma constitucional sin ser sometida a referéndum vinculante (el siguiente paso para los que queremos a España sería lograr que VOX tenga 50 escaños, ya que eso le permite interponer recursos de inconstitucionalidad contra leyes o reformas de estatutos varios; esto ya sería demoledor para los del plan de marras).

Si VOX no alcanzase los 35 escaños, podrían intentar colarnos el plan primigenio de una reformita constitucional mejicana (el de Mariano y su banda mejicana), bajo el pretexto de evitar un grave conflicto con “Cataluña” (con los fascionacionalistas catalanes en realidad), y dejando a los pies de los caballos e indefensos a muchos compatriotas catalanes decentes. Ese era el plan de Mariano y, curiosamente, nos salvaron los fascionacionalistas más tarados – lo que es la vida – que se echaron al monte. Ahora, parace ser que ya han conseguido bajar a algunos y retomar el plan; pero eso no funciona si VOX tiene al menos 35 escaños; porque ninguna reforma constitucional será aceptada en referéndum vinculante si se trata de darles más poder y competencias a los fascionacionalistas (todas las encuestas dicen que menos del 70 % están a favor de semejante cosa), y si se va a referéndum y se rechaza la reforma, sería un terremoto político: para empezar, no quedaría más remedio que disolver el parlamento y convocar elecciones, y son ese resultado del referéndum, VOX se iría a las nubes, y entonces lo que vendría sería una recentralización, más o menos dura.

No lo duden; es así. Buscan que VOX no llegue a los 35 escaños para poder pactar – C’s y el PP incluidos – aunque fuese el fin del PP me temo, una reforma por mayoría 3/5 del título VIII, para ampliar el pesebre autonómico y entregar ya todo el poder a los fascionacionalistas en donde mandan o pueden mandar en breve. Esa reforma no requiere ser sometida a referéndum, salvo que lo exijan o un 10 % de los diputados o un 10 % de los senadores. Nos la comeríamos con patatas.

Mucho ojo, que este es el plan que se está cociendo. Objetivo de esta gentuza: que VOX no llegue a 35 escaños.