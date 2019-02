Por una vez no hablan los políticos, HABLAN LOS ESPAÑOLES EN ABC: ¿Irás este domingo a Colón? Envíanos tu testimonio de apoyo

¿Irás este domingo a Colón? Envíanos tu testimonio de apoyo

A las 12 del mediodía se celebrará una manifestación por España y su unidad y para demandar la celebración de elecciones generales. La marcha ha sido convocada por PP, Ciudadanos y Vox.

Este domingo, a las doce del mediodía, se celebrará en la plaza de Colón de Madrid y en otras ciudades del país una manifestación por España y su unidad y para demandar la celebración de elecciones generales. La marcha ha sido convocada por PP, Ciudadanos y Vox, pero será un encuentro abierto a toda la sociedad española disconforme con las políticas de Sánchez de entreguismo ante los separatistas, cuyo último baldón ha sido la concesión de un «relator» que medie en sus negociaciones bilaterales con el Gobierno independentista catalán, que reclama la autodeterminación.

ABC está con esta marcha por España y te invita a expresar tu apoyo. ¿Estarás en Colón el domingo? Te invitamos a enviar tu testimonio y contarnos por qué, sin seudónimos y sin ambages, con tu foto, tu nombre y las razones por las que apoyas la marcha.

Puedes enviarnos tu testimonio a la siguiente dirección: web.madrid@abc.es

Jorge de Cosme: «Porque veo con preocupación cómo este Gobierno pone en peligro la democracia en España. Y para exigir la convocatoria inmediata de elecciones generales».

María Jesús Casas: «En mi vida he ido a una manifestación, no me sentía obligada ni motivada lo suficiente para ello. Los últimos años han dejado más que claro el cinismo de la izquierda y el sectarismo que les acompaña. Considero en este caso una obligación. Si hay algo que detesto es la mentira, que no hablen en las redes de corrupción porque aquí no se salva nadie».

Raúl Peña: «Yo acudiré a la manifestación convocada por el Partido Popular y secundada por el resto de las fuerzas constitucionalistas de España. El gobierno traidor de Sanchez ha reconocido de facto la independencia de Cataluña al aceptar una tercera parte. Por la Unidad de España. Exigo elecciones ya y la dimisión de Pedro Sanchez, para que los españoles votemos, y vayamos a las urnas».

Manuel Delgado: «Desde Asturias; 59 años; técnico industrial; trabajador metalúrgico. Iría a la manifestación, pero no puedo. Resulta cansado soportar al socialismo haciendo daño, tanto tiempo. Es su forma de vivir: hacer daño a quien sea o a lo que sea. Además de la gran capacidad que tiene, el socialismo, para mentir y alterar las cosas. Que haya suerte en la manifestación. Que tengan buen día».

Miguel Abellán (matador de toros): «No estoy en Madrid el domingo, pero si estuviera iría. Es importantísimo demostrar la unidad de España. Los partidos sectarios están lejos de lograr sus objetivos y tenemos que ser solidarios con aquellos que los sufren. Quienes piensan que España está dividida tienen que saber que España está más unida que nunca».

Juan José Padilla (matador de toros): «Tengo un compromiso fuera, pero animo a todo el mundo a que acuda a la manifestación. Es el momento de demostrar que cada vez nos sentimos más orgullosos de España; independientemente de partidos e ideales, tiene que verse a España unida. Además, considero que sería interesante que haya elecciones para que el pueblo pueda expresarse y elegir su presidente. En el momento que vivimos, a mí me genera confianza la nueva apuesta del PP con Pablo Casado al frente y con Adolfo Suárez como presidente de la Fundación Concordia y Libertad. Demuestra su sangre política y su amor a España. Todo por y para los españoles».

El ganadero de lidia Borja Domecq (Jandilla): «El domingo estaré en Colón. La cosa es muy sencilla. Hay un principio fundamental que es la unidad de España. Hay un señor que está dispuesto a negociar con los independentistas por mantenerse un ratito más en su puesto. Esto es inadmisible. Hay tres cosas inadmisibiles, que no se pueden poner en juego: la unidad de España, la Justicia y la Constitución. La sociedad civil tiene que intentar parar tanto atropello. Me resultaría muy satisfactorio que hubiese elecciones, y no solo por mí, sino por el bien de España».

Gonzalo Fernández-Castaño (golfista): «Por supuesto que apoyo la manifestación y ojalá pudiera estar presente. Una de las desventajas de vivir fuera de España (reside en Florida) es que hay veces que en los momentos importantes no puedes participar directamente y te sientes un poco aislado. Me parece una iniciativa estupenda y ojalá la respuesta ciudadana sea multitudinaria, Aunque dudo mucho que este presidente convoque elecciones, me parece que es positivo darle un toque de atención para que se ponga las pilas y se dé cuenta de que la manera en que está gestionando la cuestión catalana es un desastre».

Manuel Morales: «Quiero manifestar mi absoluto descontento y desprecio para esta nefasto Gobierno que estamos sufriendo los españoles. Sin ninguna duda, Pedro Sánchez y sus acólitos son lo más despreciable y nocivo en un momento histórico difícil. Ha superado con creces al que, hasta ahora, era el gobernante más inútil de cualquier democracia moderna, el señor Rodríguez Zapatero (con permiso de Cameron). Exigo elecciones y si hay cambio de Gobierno, que espero que sea más pronto que tarde, la aplicación en Cataluña de un 155 profundo y duradero para acabar con el separatismo de una vez por todas. Además, sería aviso a navegantes, para PNV o Bildu».

Julio Mendoza (artista multidisciplinar, pintor, escultor y cineasta): «Aunque no suelo atender manifestaciones, es un deber cívico asistir a esta el domingo 10.02.2019 por la integridad y dignidad España y de los españoles. Hemos sido engañados y amordazados por un asaltador que prometió elecciones inmediatas y ha incumplido, como incumple casi todo lo que promete. Mentiroso compulsivo, Pedro Sánchez es un sociópata ególatra peligroso que vende a España por permanecer unos meses más en la Moncloa. Nos ha secuestrado a todos y humillado ante los golpistas.

El asaltador Pedro Sánchez no defiende ni representa a España ni a los españoles, ha sido puesto en La Moncloa por los enemigos de España: pro-etarras, infiltrados chavistas y separatistas. Nunca ha sido elegido mediante elecciones generales, ha perdido todas a las que se ha presentado con cada vez peor resultado. Ha hundido al PSOE, donde le expulsaron, y hundirá a España si no lo impedimos sacándole del cargo cuanto antes. Habría que llevarle ante la justicia por alta traición a su cargo y a España, este felón no puede disfrutar de una paga vitalicia soportada por los españoles como premio a su traición».

Joaquín Moeckel (abogado de los toreros): «Mi intención es ir porque estamos asistiendo a la destrucción de la democracia en España. Y, sin lugar a dudas, es necesario convocar elecciones. Y no es idea mía, así lo creía el propio presidente, Pedro Sánchez, cuando fue elegido en la moción de censura».

Fernando Hernández Hazañas: «Quisiera manifestarme por la unidad de la nación española y para que este presidente no traicione a la Constitución. Que cumpla sus promesas y convoque elecciones democráticas».

Francisco Javier Salvador: «Por la presente les manifiesto mi total apoyo a la Manifestación por España organizada por el PP, Cs y Vox en contra de la traición a nuestro país que está haciendo Pedro Sanchez».

Jack Guerra: «Soy andaluz. No soy ni más ni menos que el resto de españoles. Por el respeto a la igualdad entre ciudadanos, ni una concesión más. Sánchez dimisión».

Antonio Delgado: «Soy votante socialista y además de corazón, pero el domingo iré a Colón. No podemos consentir una bajada de pantalones así».

Pancho Llamas: «Saldré con mi bandera de España a la playa de Bali gritando fuera Sánchez y ¡elecciones ya !».

Pedro Massieu: «Buenas tardes. Desde Canarias muestro mi apoyo total. No podemos seguir aguantando esta situación generada por Sánchez, que solo vela por su propio interés, desoyendo la voz de tantos españoles de bien. Somos una gran nación en manos de un irresponsable».

Juan Antonio Esparza Ortiz: «Desde el primer minuto he tenido claro que Pedro Sánchez es un traidor a su patria y a su partido, por lo que mi duda en acudir a la manifestación de este domingo es nula. Quien quiere ser Presidente con los votos de nacionalistas-separatistas es UN CLARO TRAIDOR. Nunca se pueden admitir esos votos. El PNV, partido nacionalista-separatista, deberá pagar más tarde o más temprano su participación en la moción de censura. Fue un importante actor, favoreciendo la actuación de ETA en el País vasco, y en algún momento debe pagar. No comparto en absoluto el cupo vasco. La historia está para cambiarla, y todas las regiones deben ser tratadas igual. Ese cupo vasco debe tener fecha de caducidad».

Chinto Mordillo (excampeón mundial de kick boxing, mánager y promotor de MMA):«Por supuesto que iré y animo a todo el mundo que vaya. Como catalán me siento doblemente ofendido y doblemente engañado. Tanto cachondeo con el okupa, tanto cachondeo con las eleccioens anticipadas, pasan los meses y esto es un cachondeo, somos el hazmereir de todo el mundo. Exigimos elecciones ya y exigimos que se deje de alimentar al separatismo. Viva la Unidad de España.

Sánchez es una persona que ha demostrado que miente incluso a sus socios, a sus propios votantes y afiliados, lo que más deseaba en el mundo era estar ahí y está aprovechando hasta el último minuto para darse la vida padre con su mujer, eso no puede ser. Ha demostrado que intenta hacer todo el daño posible, aumentar la crispación social y enemistar a los españoles. Por mi trabajo viajo defendiendo la bandera de España por todo el mundo, esto no se puede consentir. Está intentando destrozar todo lo que estaba en orden. ¡Fuera ya el okupa!».

Pedro Patón: «La unidad de España, el estado de derecho y del bienestar, lo está poniendo en peligro el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, del partido socialista PSOE. Me siento andaluz. Me siento español. Sé que España me necesita. Voy desde Jódar a Madrid aunque andando por el bien de España y el futuro de mis 2 hijos».

Manuel Arévalo: «Me adhiero porque no quiero que un personaje de este jaez, a Pedro plagio me refiero, tire por tierra todo lo logrado con tanto esfuerzo y destruya nuestra querida España. Por favor publiquen el numero de personas que nos adherimos. Gracias».

Alberto González: «Iré a la manifestación, no solo porque piense que está en juego la unidad de España, sino porque creo que también está en juego nuestra economía, nuestro poder adquisitivo, nuestro trabajo, nuestra salud y sobre todo está en juego el país que dejaremos a nuestros hijos».

Miguel Ángel Ramírez: «No podré ir porque trabajo, pero es hora de hacer fuerza para que este presidente y sus ministros se vayan por vender España a los independentistas. Basta ya».

Juan Diego Requena: «En la muñeca me tomo el pulso, la respuesta de mi corazón, hay muchas formas de sentir España y todas son extraordinarias, iré porque desde Galicia hasta Jaén, desde Huelva hasta Barcelona, he encontrado a iguales en un país singular y magnífico, ¿por qué aguantar que Sánchez traicione nuestra pluralidad, vendiendo lo que tanto nos une a todos? ¡Elecciones ya!».

David Garrido: «Manifiesto mi total apoyo a la manifestación convocada en defensa de la Unidad de España en contra de los que quieren romper nuestra nación. Los españoles estamos más unidos que nunca. Viva España».

José Antonio Fernández: «Desde Barcelona todo mi ánimo y apoyo a la manifestación por la unidad de España y por la defensa de nuestra Constitución».

Antonio Bascones Martínez: «Acudiré por dignidad, porque las generaciones futuras no puedan decir que no nos movimos, que no hicimos nada. El honor y todos los valores que recibí de mis antepasados quiero dejarlos a mis descendientes con el mismo orgullo, con la misma ilusión de una España unida que lucha por su futuro. Son siglos de historia los que nos contemplan y a ellos debemos ser fieles».

Sergio Casanova: «Somos muchos los catalanes, que en un ambiente de crispación, nos dejamos la piel el día a día por defender la unidad de España. Cataluña estará representada en la manifestación; queremos decirle al incompetente de Sánchez que no toleramos su actitud y que Cataluña, es y será siempre española».

Julio López: «Yo, como español que soy, acudiré a la manifestación por defender la unidad de España. No podemos permitir que los separatistas nos impongan sus dictados. S’ha acabat!».

Felipe Garre: «Tengo 88 años, pero allí estaré sin falta».

Jaime de Berenguer Santiago: «El domingo iré a la manifestación de la Plaza de Colón porque la defensa de la nación española recae en los españoles. No podemos delegar esta obligación a nadie, ni mirar para otro lado. Se lo debo a los que me precedieron y a los que vienen por detrás. No queda otra».

Guillermo Negro: «Yo voy. Será mi segunda manifestación tras la del pobre Miguel Angel Blanco… ¿memoria histórica? No se trata de partidos o ideas políticas, lo que esta pergeñando Sánchez es una clara usurpación de la democracia para mantener el puesto. El momento es aún más delicado que cuando el cobarde Puigdemont medio declaró la república fantasma. Con 84 escaños este intruso se atreve a hablar en nombre de todos los españoles, saltándose el Parlamento. Ya está bien, el 8% de la población no puede paralizar al resto de España; ¿es esto una democracia? Cambien la Constitución ya, pero para poner una ley electoral justa: una persona un voto para un sistema presidencial y una financiación sin fueros».

Eduardo Del Val (Vocal del Comité Ejecutivo de NNGG de La Rioja): «Animo a todos los españoles a acudir, sean de donde sean, porque no podemos quedarnos con los ojos cerrados, debemos reaccionar ya. El okupa Sánchez está vendiendo España para seguir en el poder, y no lo podemos consentir. Partidos políticos a parte, antes que de izquierdas o derechas, somos españoles, y debemos salir a la calle por la unidad de nuestro país, por nuestra igualdad como españoles, y hay que salir con una sola bandera, la bandera de España, la que nos une a todos. Por una España unida, elecciones ya».

José Alberto Torrecilla: «Desde mi humilde posición de ciudadano español, quiero expresar mi apoyo a la manifestación que el próximo domingo se va a celebrar en Madrid para defender la unidad de España. Disfrutamos de un excelente país que no se merece en absoluto tener todas sus ventajas, que son muchas, hipotecadas por el nefasto proceder de un presidente del Gobierno que está entregando en bandeja de plata el país a los independentistas. Animo a todos los que aman, respetan y defiende a España que se movilicen para dejar claro que España no es negociable. Nos vemos el domingo».

Julia Serrano: «Estoy totalmente de acuerdo con la manifestación. Quiero que el Sr. Sánchez convoque elecciones ya».

Alberto Díaz: «Será un honor acudir para mostrar la fuerza que tiene este país para mostrar su rechazo ante esta situación por parte de un gobierno que ha surgido de los pactos y no de las urnas. Para pedir la convocatoria de unas elecciones donde los ciudadanos elegían el tipo de gobierno.

