Rafael Bardají, ideólogo de Vox: “Coincidimos con Trump, no con Le Pen” | El Mundo

Rafael Bardají (Badajoz, 1959) es un experto en geoestrategia que colabora estrechamente con las organizaciones más conservadoras de EEUU. Después de muchos años al lado de Aznar y en Faes, ahora es el ideólogo de Vox.

[He aquí la entrevista (malintencionada a tope ) que le ha hecho la periodista Lucía Mendez en El Mundo, muy en su estilo ella de chachiprogre banal de salón. Hemos incluido el signo [¿?] tras las atrevidas, inciertas y tendenciosas afirmaciones de la pseudoperiodista, carentes de base ninguna y hechas sólo para manipular la entrevista en contra del entrevistado y colocarlo en una posición defensiva. Y esto solo porque a la reportera de Barrio Sésamo le va más la extrema izquierda que nadie ha elegido y que lleva desde junio desgobernando España. La entrevista no vale nada por las preguntas y se debería estudiar en las facultades de Periodismo como ejemplo de lo que NO hay que hacer en estos casos. Por suerte la salvan las respuestas del entrevistado, que tuvo la cortesía de aguantar la escasa profesionalidad de Méndez y no mandarla a hacer gárgaras como en puridad correspondería. ]

¿Quién le apodó a usted como Darth Vader? Tiene su imagen en el perfil de Twitter.

Alguien del CNI. Cuando estuve en el Ministerio de Defensa, era partidario de reformar los Servicios de Inteligencia e hicieron lo posible por desautorizarme. Creían que me iba a enfadar. Al contrario. La Guerra de las Galaxias me gusta mucho.

Ahora es dirigente de Vox. ¿Se reconocen como la ultraderecha?

No somos de ultraderecha. Somos de la derecha no tradicional. No tenemos nada que ver con la tradición de Falange, ni defendemos el franquismo. No queremos abolir los partidos ni llevar al paredón a los que no piensan como nosotros. Sin querer presentarnos como transversales, tenemos elementos antisistema que tienen concomitancias con la izquierda, y otros con el centro.

Antisistema. ¿Populistas también?

El término populista no me desagrada. Se ha convertido en un insulto. Pero si populista es defender al pueblo español, yo soy populista.

¿Vox se parece más a Trump o a Le Pen?

Con Le Pen hay pocas coincidencias, no podemos olvidar que los franceses nos invadieron. Y la cultura política francesa es estatista. Nos parecemos más a Trump, en su guerra cultural con lo establecido, con lo políticamente correcto, con esa filosofía de que todo tiene que ser consensuado, soft, blando. Coincidimos en el «América, primero». España y los españoles, primero.

¿La idea del cordón sanitario en torno a Vox les perjudica?

No se puede estigmatizar a un partido institucional y democrático. No pretendemos dar un golpe de Estado. Ciudadanos está quedando en ridículo. Anuncia que no quiere salir en la foto y pide los votos por debajo de la mesa. Es un acto de cinismo.

Vox tampoco es muy piadoso con el resto.

Reconozco que Vox puede incurrir en excesos verbales. Las redes sociales potencian esos excesos. Yo soy más moderado. Es verdad que hemos conseguido dar la vuelta a la tortilla. Las redes estaban en manos de la izquierda y ahora Vox ha logrado un gran éxito ahí.

¿Por qué dejó el PP y a Aznar?

Fue un proceso de decepción progresiva. Empecé a trabajar con Aznar en el 90, en su Gobierno y en Faes. Me hice del PP después del 11-M. Salí de Faes porque no veía mucho sentido a estar en una fundación que era del PP.

Pablo Casado les hace guiños con su discurso y parece que ha vuelto Aznar. ¿Se pueden plantear volver al PP?

No veo ninguna posibilidad. Me da la impresión de que no entienden lo que es Vox. Ni siquiera si Pablo Casado adoptase el aznarismo más militante, eso nos llevaría a plantearnos volver. Estamos en 2019, no en 1996.

¿No comparte el concepto de las tres derechas ni contempla la reconstrucción del centroderecha por la que suspira Aznar?

Ese concepto no es real. Ciudadanos no es de derechas, es de centro izquierda. Tampoco el PP es de derechas, más bien es de centro. El PP y Aznar están equivocados. Pretenden hacer creer que en ese gran campo tiene que haber un partido hegemónico, que es el PP. No veo ningún camino para ese supuesto centroderecha. Cada partido tiene su espacio. Vox no es el hijo pródigo, ni un apéndice, ni un satélite del PP. Vox quiere consolidarse frente al PP.

¿Por qué cree que tienen éxito ahora y fracasaron antes?

El fracaso de Vox en anteriores elecciones se debió a que Rajoy apeló al voto del miedo. Yo o el caos. Ese efecto ya pasó. Hay un gran escepticismo acerca de que el nuevo equipo del PP pueda traducir su retórica en la práctica. La política de Núñez Feijóo no tiene nada que ver con el discurso de Génova. Por eso el electorado sigue castigando al PP.

Los historiadores les acusan de reconstruir la Historia de España con mitos [¿?] , como los independentistas en Cataluña.

Hay algo en común, sí, que es la identidad. Si no hay identidad nacional, no hay nación. Decir que España se constituye frente a los invasores musulmanes es una realidad histórica. La toma de Granada es un hito.

Su batalla más visible es contra la ley violencia de género con algunos datos inciertos. Este periódico y otros los han desmontado [¿? ].

Esta es una batalla cultural importante. El dato de las sentencias desestimadas está ahí. No tenemos tanta capacidad para engañar a la gente. En esa ley, la mujer por el hecho de ser mujer es una víctima y el hombre por el hecho de serlo es un abusador o un asesino.

Pero es que a las mujeres las matan. Diez asesinadas en enero.

Sí, sí. Matan a mujeres, a niños, a abuelos. No puedes hacer una ley sólo porque los números digan que es mayor el número de mujeres asesinadas. La violencia en las relaciones personales hay que analizarla en su contexto. A veces será pasional, otras por un arrebato. Defendemos una ley amplia que castigue la violencia familiar.

Rechaza que Vox sea machista.

Creo que no. Hay machistas en todos los partidos.

¿Tampoco son racistas, a pesar de sus propuestas de inmigración?[¿? ]

No somos racistas, yo no diferencio por el color de piel. No es cuestión de raza, sino de civilización. La ayuda humanitaria está muy bien, pero cuando es un peso para el Estado del bienestar de los españoles, hay que ponerle coto.

Las ONG y otros partidos refutan con datos esta versión suya.[¿? ]

Estoy seguro de lo que digo. Sólo hay que ver los apellidos de las personas a las que se han concedido viviendas de protección oficial en la Comunidad de Madrid. El consumo de servicios sociales por parte de los inmigrantes es desproporcionado en relación con su porcentaje de población. Necesitamos inmigrantes, pero hay que regular la entrada en función de las necesidades económicas.

Tiene usted relación con Steve Bannon. ¿Está en la operación de una internacional de ultraderecha [¿? ] ?

Bannon es una persona fascinante, un gran intelectual. Pero su empeño en organizar una internacional europea de la derecha alternativa o soberanista está condenado al fracaso. Europa no es EEUU.

https://www.elmundo.es/espana/2019/02/04/5c573d29fc6c8355328b4619.html

COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE EL MUNDO

Saludos Da. Lucia Mendez, cuando dicen “Este periódico y otros los han desmontado” Lo dicen en serio ?

***

¿Quién es esta juntaletras tan imparcial, rigurosa e independiente como para preguntar: -“Los historiadores les acusan…” ¿Quienes?. – “Este periódico y otros los han desmontado” ¿De verdad? ¿Como?, ¿Quienes? – “Las ONGs y otros partidos refutan…” ¿Qué ONGs? ¿Donde?, ¿Qué es lo que refutan? – ¿De verdad es esto en lo que se ha convertido el periodismo en España? ¿Están regalando títulos en alguna academia de segunda? ***

“Los historiadores les acusan…” – Los “historiadores”, Lucia? Todos? Mas bien algunos historiadores? La Sra Mendez pretende colarnos una falacia. Por cierto, que la Reconquista forjo la identidad Espanyola ha sido siempre un hecho reconocido por la Historiografia espanyola y se pueden encontrar referencias a ello desde Menendez Pidal hasta nuestros dias. Al contrario de las majaderias de la plurinacionalidad, invento relativamente reciente -y no solo de los nacionalistas.

***

Las preguntas son absolutamente intolerables, máximen si las comparamos con los publirreportajes blanqueadores que les hacen a los podemitas