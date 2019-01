AJOS Y AGUA ROJELIOS – Comentario en Libertad Digital – El por qué de la inquina de Ciudadanos hacia Vox

JUGADA DE POKER CON CARTAS MARCADAS.

I.- Santiago, no te equivoques, de farol nada de nada. Me explico. No hay que olvidar los antecedentes políticos de las elecciones, porque son los que marcan la actuación de C,s. Durante los últimos cuatro años, la sultanita ha ido tirando apoyándose en la muleta de C,s, sorteando los envites mortales de los procesamientos de dos expresidentes, y un cuadro más que nutrido de altos cargos de la Junta, dándole oportunidad a C,s para sacar pecho, presumiendo de apoyar la gobernabilidad de Andalucía, consiguiendo algunas pequeñas concesiones, y pregon ando a los cuatro vientos, que era el luchador aguerrido contra la corrupción en Andalucía, porque había “obligado” a dimitir de todos los cargos a los dos principales implicados en el proceso. Chaves y Griñán.

Mero postureo, porque esos dos capitanes de la banda de Alí Babá y los cuarenta ladrones, tenían que irse obligados por el partido, para dar una apariencia de limpieza, y allanarle el camino a la niña del peine de San Telmo.

Si C,s era el guerrero del antifaz contra toda corrupción andaluza, por qué no denunció la ilegal obstrucción sistemática de la Junta contra la instrucción de la Jueza Ayala (la única persona honrada y decente relacionada con el bochornoso escándalo judicial de la Junta, a nivel nacional e internacional), amenazando con cortar el apoyo político al PSOE, provocando una crisis del gobierno andaluz, si no se cumplía a rajatabla con la ley procesal y constitucional que en su artº 118 CE, obliga a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso (¿y éstos son los tiquismiquis que ahora tildan a VOX de anticonstitucionalista, y no se quieren contaminar con su contacto? Cuando deberían estar todos procesados).

O por qué no impidió la salida vergonzosa de la instructora del complejísimo sumario, permitiendo que entrara una novata, de la onda, que lo primero que hizo fue romper la unidad del procedimiento instructor, dividiéndolo en numerosos procedimientos separados.

II.- Estos favores y silencios permisivos, quien calla otorga, hacen a C,s cómplice necesario de la ilegal manipulación de la instrucción del sumario.

Y en pago a estos favores inestimables, a la banda de Alí Babá,

estaba pactado, por orden de la superioridad superior, léase la logia francesa, transmisora de las instrucciones emanadas del Club Bilderberg, que en la próxima legislatura andaluza, habría una coalición PSOE/C,s, porque el guaperas naranja ya había asistido a la reunión del Club, donde se examinan a todos los posibles candidatos a cargos de responsabilidad, y él estaba destinado a ocupar la presidencia del gobierno de España.

No había más que verlo en sus posteriores declaraciones a la prensa, y sus gestos, rezumando satisfacción, alegría, con ligeros ribetes de superioridad, mirando por encima del hombro al resto de políticos. Pacto de gobierno que estaba más que garantizado, visto el panorama político, con el hundimiento pepero, y el declive podemita, que eran los únicos que podrían molestar un poco esa coalición, pero lo que no tenía lugar a dudas, era la gobernanza compartida pactada de antemano, dando por asegurado el éxito electoral de los dos partidos, lo que garantizaba el sistema establecido, desde hacía casi cuarenta años, per secula seculorum, “por los siglos de los siglos”.

III.- Nunca mejor traído a colación el dicho popular el hombre propone y Dios dispone. ¡Qué sabio y premonitorio es el pueblo! Pues bien, estando todo tan preparado, consensuado y organizado, que parecía encaje de bolillos, todos esperaban impacientes el que resultaría fatídico dos de diciembre, pues el histórico dos de mayo madrileño, a su lado, queda como una escaramuza contra los gabachos, viendo la desbandada y escabechina que se avecina.

IV.- Por todo esto, amigo Santiago, te advierto que no hay que menospreciar a estos despechados en su desesperación, porque a su lado, el famoso tahúr del Misisipi de Alfonso Guerra, era un perfecto caballero de salón. Éstos, son tahúres tramposos profesionales, con las mangas repletas de ases marcados, y se están jugando prácticamente ser o no ser algo en la vida política andaluza, con sus canonjías, y ten en cuenta que ya han tocado pelo, y saboreado el placer del poder incontrolado durante cerca de cuarenta años, y para ellos no hay vida fuera de los muros de San Telmo, por lo que la tremenda partida que se avecina, no tiene reglas y será a vida o muerte. Será dramático ver cruzarse en los pasillos de San Telmo, a enemigos irreconciliables, aunque hayan pactado. Y si ven que no pueden mantener las alfombras en el suelo, garantizando la tranquilidad de los que iban a ser sus socios, sin levantarlas, el órdago que lanzarán será provocar una crisis del pacto de gobierno, para ir a unas segundas elecciones. Y si no, al tiempo. Ojalá me equivoque. Pero tranquilos, que está el pueblo esperándolos, para darles otro revolcón, pero éste será mayúsculo.