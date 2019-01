Un país a la deriva: Un pacto inevitable

BLOG DE VICENTE A. C. M. –

EL CINISMO DEL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ EN SU PATALETA POR EL PACTO PP – VOX Y EL FINAL DEL RÉGIMEN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA.

Ayer tarde se consumó el acuerdo entre PP y VOX para dar vía libre a la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como Presidente del Gobierno en la Junta de Andalucía. Un acuerdo del que CIUDADANOS (C’s) se ha desmarcado y dice que “es papel mojado” y no nos obliga a nada como Gobierno. Una manera abdsurda y estrambótica de no reconocer que, si forman Gobierno de coalición con el PP, será gracias a los votos de los diputados de VOX. Si tuvieran dignidad y coherencia renunciarían a formar parte del Gobierno y quedarse para vigilar sus 90 puntos de pacto con el PP, como ya hicieron con Susana Díaz. Por otro lado, ese apoyo de VOX depende del cumplimiento de lo pactado con el PP y esta legislatura solo está asegurada si VOX mantiene su apoyo y no tumba las propuestas que ese Gobierno y los grupos del PP o C’s presenten en el Parlamento andaluz. Así que menos poses de “dama ofendida, porque si no está de acuerdo con esta alianza a tres, debería haber apoyado de nuevo a Susana Díaz y permitir que el PSOE siguiese manteniendo el régimen que ha llevado a Andalucía a estar en el furgón de cola de España y de la UE.

El pacto está recogido en 37 puntos, 19 puntos más que los presentados por VOX al PP, aunque estos tenían diversos subpuntos que han sido recogidos. Un pacto que esencialmente no contempla los puntos más conflictivos como el de la derogación de la Ley andaluza de violencia de género; o la derogación de la ley de igualdad de derechos del colectivo LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales) en Andalucía; ni tampoco la derogación de la ley de la igualdad de género. Lo anterior significa un abandono de las posiciones maximalistas por parte de VOX, que sin embargo, no garantiza que VOX mantenga su posición de no permitir avances en esos temas y velar por la no discriminación por causa de sexo como ahora contemplan esas leyes con la falta de protección judicial y pericial efectiva del hombre, al requerirse solo la opinión subjetiva de un funcionario para evaluar la veracidad de las denuncias de una mujer por violencia machista.

Los mensajes que vienen de la UE desaconsejando que no se pacte con VOX, por considerarle un partido ultranacionalista, solo evidencia el miedo al auge en Europa de un movimiento nacionalista incompatible con esa idílica integración de la UE, que está muy lejos de lograrse en lo que no deja de ser un “mercado persa” donde precisamente unos nacionalismos mercantilistas se imponen sobre el resto. En ese eje franco alemán o la entente de los Países Nórdicos, forman el núcleo duro y la Europa rica que va a velocidad de crucero. El resto de los países: del arco mediterráneo y los antiguos del imperio austro húngaro, forman esa UE ralentizada y asfixiada que actúan de simples comparsas, de obligados proveedores y de mercado cautivo de esos países ricos. La realidad es que esos partidos criminalizados no dejan de ser posicionamientos perfectamente democráticos que han sido elegidos por una parte importante de los ciudadanos, cuya pretensión es recuperar la soberanía perdida por no ver satisfechas las esperanzas de esos ciudadanos en esa idílica UE que se parece cada vez mas a la bíblica Torre de Babel. Creo que bajo ese prisma bien podría tacharse al Reino Unido de ultranacionalista porque una mayoría simple de británicos haber votaron en referéndum la salida de la UE con el llamado BREXIT.

La criminalización de VOX solo es un acto inmoral de descrédito provocado por el pánico a que alcance el poder.

Una operación coordinada de acoso y derribo para aislarle y, si pudieran, eliminarle del panorama político.

Y todo porque se ha atrevido a cuestionar las políticas de la izquierda y disputarles la supremacía moral que esa izquierda se atribuye en lo que llama progresismo. Una izquierda cuyo mensaje alineado en la social democracia ha ido perdiendo fuerza y credibilidad y provocando el auge de esas otras fuerzas conservadoras.

El PP de Pablo Casado ha tomado la decisión de no seguirle el juego a esa izquierda y considerar a VOX como lo que es, un partido democrático perfectamente equiparable al resto de los partidos que actúan en España. Y aquí personalmente no incluiría a EH BILDU por su evidente relación con los postulados de la ETA, a la que nunca ha censurado ni condenado.

Y en ese acoso y derribo incluyo no solo a los partidos políticos que como C’s, PODEMOS, los nacionalistas independentistas del PNV y EH BILDU o GEROA BAI, los partidos golpistas separatistas ERC, PDeCAT y JxCAT y CUP; junto a un PSOE y su federación PSC, sino también a los medios de comunicación a nivel nacional como RTVE, el Grupo A3 media y su cadena La Sexta, al grupo Mediapro y su cadena La Cuatro, a TV3 y a TeleMadrid, entre otras, cuyo léxico coincide en todo con los planteamientos políticos que criminalizan a VOX. Calificativos como “extrema derecha”, “ultraderecha”, “ultra nacionalistas”, “fascistas” dirigidos a VOX y sus dirigentes tienen acogida yaltavoz en los diferentes programas de tertulia de esas cadenas, donde además no existe ni asiste ningún representante de VOX, ni en el set de TV, ni en las conexiones que hacen para recabar opiniones de otros dirigentes de partidos como PODEMOS; PSOE, C’s, etc.

Lo que ya considero simplemente mezquino y vergonzoso es la campaña política partidista iniciada por el Gobierno de España contra VOX, que también representa a los más de 400.000 andaluces que le han votado.

Una campaña que incluye amenazas directas contra C’s y PP diciendo que “estarán vigilantes en todo aquello relacionado con la vulneración de los derechos sociales y que se pretendan violar en la Junta de Andalucía”.

Una amenaza que solo puede ser calificada de inmoral e inaceptable en un ejercicio de cinismo superlativo, ya que lo mismo podemos decir los españoles de esos pactos y concesiones a los partidos golpistas catalanes y al Gobierno de la Generalidad. Una actitud de sumisión y de rendición que les impide seguir como Gobierno de España y les obliga a convocar elecciones generales. Una vigilancia absolutamente necesaria por la catadura ética de Pedro Sánhez y sus colaboradores en el Gobierno. QUien traiciona a sus camaradas, a su partido y es desleal, lo será con más motivo con los demás.

La única realidad es que esta extrema izquierda de la coalición PSOE – PODEMOS no sabe perder y tampoco ha cambiado de actitud en los más de 85 años que han pasado desde su rebelión y usurpación del poder en la II República que nos llevó irremisiblemente a una cruenta guerra civil, con millones de víctimas y la instauración de una férrea dictadura militar.

Una izquierda que ha estado manejando Andalucía y a los andaluces bajo una oligarquía partidista y clientelar que ha durado 40 años, tanto como esa dictadura militar. Una larga etapa cuyos resultados evidencian su pésima y sectaria gestión que ha llevado a la región a ser el furgón de cola de España y de la UE.

Y es esta izquierda, tan proclive a realizar “cordones sanitarios” y descalificar al oponente político con injurias, difamaciones y mentiras, la que pretende “velar por los derechos”, cuando es incapaz de velar por algo tan simple como es la lucha contra la corrupción que ha sido la lacra de Andalucía bajo la permisividad, cuando no complicidad de los gobiernos del PSOE. Algo que ahora está a punto de sentenciarse en el juicio de los falsos ERE’s donde se encuentran dos exPresidentes de la Junta: Manurl Chave y José Antonio Griñán.

Las amenazas del Gobierno de España son inadmisibles y solo confirman la necesidad de que abandonen el poder y dejen votar a los españoles a quienes confían el futuro Gobierno. Pedro Sánchez ya sufrió una derrota y solo ha alcanzado el poder gracias a los apoyos bastardos de los enemigos de España.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

Periodista digital