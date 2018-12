Los grandes inversores, tranquilos con Vox: “Puede ser un Trump en España” / El mercado valora que el programa electoral no incluye medidas económicas muy controvertidas ni una posición euroescéptica muy agresiva – El Independiente

Este lunes la cuenta oficial de Podemos en Twitter achacaba las subidas de la bolsa española al buen resultado de los partidos de derechas en las elecciones andaluzas. La hipótesis, como todas las otras burradas que intenta esparcir la propaganda de extrema izquierda de forma frecuente, apenas resistía un análisis serio. Y no solo porque el alza del mercado español se enmarcaba en un movimiento generalizado de las grandes plazas internacionales, alentado por la tregua comercial entre Estados Unidos y China, sino porque los inversores apenas se han hecho eco de los comicios andaluces. “Por aquí esas cuestiones no tienen ninguna relevancia”, señalaban desde un gran banco de inversión internacional con sede en Londres.

Las escasas firmas de análisis que se animaban este lunes a hacer una lectura del vuelco electoral registrado este domingo en Andalucía lo hacían con la vista puesta en su impacto sobre un hipotético adelanto electoral. “Lo importante es si Sánchez convocará elecciones generales anticipadas o no, si este resultado de Vox influye o no en el timing”, señala el directivo de un gran banco español.

En este sentido, en Alantra observaban que “este es un cambio masivo, y está destinado a tener importantes implicaciones no solo en la región sino también a nivel nacional, ya que si en Andalucía (la región más inclinada a la izquierda en España) los partidos de centro y derecha han obtenido cómodamente más del 50% de los votos es más probable que este sea el caso a nivel nacional”. El resultado en Andalucía resta interés al Gobierno de España en convocar elecciones anticipadas

En este escenario, desde la firma creen que el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrentará a lo largo de 2019 para convocar elecciones anticipadas y, aunque reconocen que ni al PSOE ni a sus aliados les interesa convocar elecciones en el momento actual, consideran que “es probable que la presión sea enorme y nuestro escenario central sigue siendo que las elecciones se realicen en algún momento de 2019”.

En Citi, en cambio, defienden lo contrario; las elecciones andaluzas alejan la posibilidad de un adelanto electoral en España. “Las elecciones en Andalucía han sido un test para el PSOE y el resultado no ha sido bueno. Esto quita los incentivos al Gobierno socialista para ir a las urnas, lo que aleja las posibilidades de unas elecciones generales en España en 2019”, ha señalado el economista Giada Giani, en declaraciones recogidas por Expansión.

Con esta visión, el resultado andaluz podría ofrecer una lectura negativa, al atrasar unas elecciones generales que muchas firmas consideran que sería preferible que se celebraran lo antes posible. “El ciclo al que nos enfrentamos necesitaría de una mayor estabilidad política y económica a nivel regional y nacional. La corrupción seguirá siendo portada, por desgracia y los números que vayamos viendo no ayudarán a la recuperación de los mercados”, un profesional de la inversión que ha ocupado puestos de responsabilidad en el sector.

Más allá de esto, la tranquilidad ha sido la tónica dominante entre los inversores, que no han dado ninguna señal de preocupación por el auge de la extrema derecha en España. “A los mercados lo único que les preocupa de las posiciones populistas es si los discursos van en contra de la unidad del euro. Mientras no sea así, no será un factor de inquietud”, ha explicado este lunes la economista jefe de Deutsche Bank, Rosa Duce.

En la misma línea se expresa un alto ejecutivo afincado en el distrito financiero londinense: “Más allá de las implicaciones sociales de su renovado auge, en términos económicos no suponen ningún riesgo porque, para empezar, no recela abiertamente de Europa. Además, su ideario no está tan a la derecha como el de la Liga Norte o el Frente Nacional de Marine Le Pen”.

Esta visión es refrendada por Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis. “Vox no es visto como un factor de riesgo económico, porque en su programa económico no se plantean medidas extremas de aumento de gasto o de ruptura con el euro que sí están presentes en las políticas populistas en Italia o, incluso, han sido propugnadas por algunas corrientes en Podemos”, observa. Lacalle reconoce que la irrupción de Vox en los parlamentos puede llevar a una polarización del debate o a una mayor fragmentación política pero estas cuestiones quedan lejos de suponer, en el estadio actual, riesgos políticos.

Algunas firmas ven positivo que el auge de Vox puede favorecer la formación de gobiernos de centro-derecha a nivel nacional y regional

De hecho, desde un punto de vista puramente económico predominan las visiones ligeramente positivas entre quienes ven que el auge de Vox puede favorecer la formación de gobiernos más estables de centro-derecha en España.

El consejero delegado de un banco privado internacional con oficina en Madrid considera que “el resultado en Andalucía ha dado cierta tranquilidad en el sector financiero porque Vox, PP y Ciudadanos tienen capacidad para sacar al PSOE del poder en una Comunidad que durante 40 años ha estado controlada por este partido. Este movimiento se ve de forma positiva si se traslada a nivel nacional”, opina.

Asimismo, el responsable en España de otra entidad de gestión patrimonial apunta que es muy pronto para conclusiones financieras, pero probablemente el resultado, aplicado al parlamente nacional, sería bueno para la banca. En su opinión, el auge de Vox puede representar “un Trump en España”.

Estas visiones, incluso, alientan a algunas personas del sector a plantearse su voto al partido liderado por Santiago Abascal. Y es que tras obtener alrededor de 400.000 votos en Andalucía “hay muchos que quizá les votaremos ahora que parece que no es un voto tirado a la basura”, señala un banquero privado.