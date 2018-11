COMUNIDADO COMITÉ FOLGA COMISIÓN DE ESPECIALIZADA HOSPITAL CLÍNICO

Dende o Comité de folga da Comisión de Especializada do Hospital Clínico queremos comunicar que o martes 20 reunimonos no Parlamento de Galicia co grupo parlamentario Popular e o mércores 21 co grupo parlamentario do BNG, para transmitirlle a problemática acontecida coa folga convocada no servicio de urxencias do Hospital Clínico de Santiago, en aras a que medien para acadar un acordo satisfactorio para ámbalas dúas partes que permita prestar unha asistencia sanitaria de calidade e que non se colapse o servicio de urxencias como se esta a facer.

Asemade o Comite de folga do Hospital Clínico acordou facer públicos aos medios de comunicación a reinvindicación de persoal que se necesitaría coa última remodelación e ampliación do servicio de urxencias.

Necesitaríanse 5 médicos, enfermaría ( 4 en quenda de mañán, 4 quenda tarde e 4 de noite), Auxiliares de enfermaría ( 2 en quenda de mañán, 1 de tarde e 4 de noite), Celadores ( 1 por cada quenda).

Salvo que dende a xerencia do Hospital Clínico se faga outra distribución de espacios, ao noso entender isto é o que se necesita para que o servicio funcione tal como esta distribuido a data de hoxe, sen que haxa que facer reforzos puntuais que na mairía dos casos, saen de sacar persoal doutras plantas para reforzar urxencias, coa conseguinte malestar que supón deixar ao descuberto outro servizo.

O que é ilegal a data de hoxe, nun servizo no cal todo o persoal esta de servizos mínimos, é que por carencia de persoal se estea reforzando o servicio para poder prestar asistencia sanitaria, en algo que xa estamos a reclamar como é a dotación de persoal nos novos espacios cos que dotaron urxencias. Para nós constitúe un incumpremento do dereito a folga ao que ten dereito todos os traballadores e constata que o servicio esta infradodato dado que ningúen pode facer efectivo o dereito a folga estando todo o cadro de minimos e para prestar asistencia ten que reforzar os novos espacios.

Compostela a 21 de novembro do 2018.