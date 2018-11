OFRECEN UNA SALIDA PARA LA RUINA Y CORRUPCIÓN ANDALUZA – VOX “repetirá” su Vistalegre en Sevilla este domingo / Dar voz y voto a miles de andaluces que quieren acabar de una vez por todas con los cuarenta años de una Andalucía sometida a la corrupción, el clientelismo, el paro y el estancamiento económico

EUROPA PRESS El piloto celebró su séptimo título mundial con una máquina recreativa a pie de pista.El pentacampeón del mundo de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) no saldrá este sábado al balcón del Ayuntamiento de Cervera, su ciudad, en los actos de celebración de su séptimo título mundial, porque el consistorio no retirará del edificio el cartel de apoyo a […]

SPORTYOU 'The Times' desvela que el chileno se siente "solo, aburrido e ignorado".Participó en la remontada ante la Juventus que acabó con un polémico gesto de Mourinho.Alexis Sánchez no está dispuesto a aguantar mucho más en el Manchester United. El delantero chileno no atraviesa su mejor momento personal ni futbolístico, pese a que últi […]

SPORTYOU 'Take the ball, pass the ball': el documental sobre el Barça de Guardiola.Xavi explica por qué Guardiola entró a la guerra con José Mourinho.Dani Alves ha dedicado a Pep Guardiola un original elogio: "Es el mejor entrenador con el que he trabajado, mejor que el sexo", ha dicho el futbolista brasileño en una entrevista concedida a […]

SPORTYOU