MELISA TUYA Javier, avec un handicap de 97 %, a été le premier et le seul dépendant à profiter de l'un des 15 000 voyages Interrail du programme Discover EU.A trip that inspires us to have no limits.Javier, el primer gran dependiente que disfruta del Interrail.Javier a dix-huit ans et son père, l'artiste Fernando García Monzón, explique qu' […]

MELISA TUYA