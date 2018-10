EFE "John me hizo un cumplido una vez. Fue solo una vez en todo el tiempo", dijo McCartney.El músico asegura que tanto él como Lennon eran muy competitivos a la hora de escribir canciones.John Lennon solo alabó una de las canciones escritas por Paul McCartney cuando ambos formaban parte de The Beatles, Here, There and Everywhere, según desvela el m […]

EFE