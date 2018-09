Isco, operado con éxito de apendicitis aguda SPORTYOU El jugador acudió al entrenamiento con molestias abdominales y fue llevado al hospital.Ha sido intervenido con éxito en el Hospital Universitario de La Moraleja y se espera que este miércoles reciba el alta.Isco Alarcón ha sido operado con éxito de apendicitis aguda. El jugador acudió con molestias abdominales al entrenamiento matutino del Real Madr […] SPORTYOU

El Atlético de Griezmann: entrenado por Klopp, y con Varane y Ramos de centrales SPORTYOU El delantero rojiblanco compartió en Instagram su particular plantilla: la delantera la forma él junto a Messi y Cristiano.El único compañero del Atlético es Oblak en portería. En el centro del campo, Pogba, Modric ¡y Gullit!Sergio Ramos atiza a Griezmann: "La ignorancia es atrevida". Antoine Griezmann compartió en Instagram su particular […] SPORTYOU

Los futbolistas a los que Cristiano Ronaldo y Messi dejaron sin Balón de Oro SPORTYOU Luka Modric, ganador de The Best, ha roto con diez años del duopolio en los grandes premios del fútbol.FOTOS | Los mejores 'looks' de la alfombra verde | Los premiados de la gala 'The Best' de la FIFA 2018.Luka Modric ha conseguido lo que parecía imposible: romper el duopolio de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en las galas del fútb […] SPORTYOU

Marta, Courtois, Perú... los otros ganadores en 'The Best' 2018 SPORTYOU Así contamos en directo la gala de los Premios 'The Best' 2018.Deschamps, mejor entrenador | Salah se impone a Cristiano y Bale en el 'Premio Puskas' a mejor gol.FOTOS | Los mejores 'looks' de la alfombra verde | Los premiados de la gala 'The Best' de la FIFA 2018Además de los premios a mejor jugador masculino […] SPORTYOU

Oblak le 'pide una excedencia' a la selección eslovena SPORTYOU El portero del Atlético de Madrid le ha pedido a la Federación que le permita ausentarse de los próximos compromisos para recuperarse bien.Tras una excelente temporada, fue uno de los grandes ausentes en las nominaciones a los premios 'The Best'.Jan Oblak no jugará con la selección de Eslovenia hasta 2019. El portero del Atlético de Madrid […] SPORTYOU

Lorenzo: "He recibido una llamada de Márquez y eso le honra" EFE El balear desvela en Twitter la llamada del catalán, que utuliza la misma vía para contestarle: "Recupérate pronto".Todos contra todos en MotoGP: Lorenzo y Márquez, el enésimo pique.El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), que el domingo se cayó al final de la recta de meta nada más darse la salida de la carrera de MotoGP del Gran Pr […] EFE

Críticas a Messi y a Cristiano por no acudir a la gala The Best: "Desprestigian al fútbol" 20MINUTOS.ES Modric gana el Premio The Best al mejor jugador por delante de Cristiano y Salah.Los futbolistas Cristiano Ronaldo y Leo Messi no estuvieron presentes en la gala de los premios 'The Best' de la FIFA que se celebra este lunes en Londres.El portugués optaba al 'The Best' a mejor jugador, junto al egipcio Mohamed Salah y al croa […] 20MINUTOS.ES

Niko Sherazadishvili, primer español campeón del mundo de judo SPORTYOU El judoca de origen georgiano conquistó el oro en la categoría de -90kg gracias a un 'waza ari' en el tiempo extra sobre el cubano Silva Morales.Niko Sherazadishvili ha hecho historia para el judo español. De origen georgiano pero afincado en Madrid, se ha convertido en campeón del mundo en la categoría de -90 kg al imponerse en la final d […] SPORTYOU

Muere Alfredo Flórez, ex presidente del Comité de Competición 20MINUTOS.ES Fue presidente del comité disciplinario durante 15 años.Alfredo Flórez, el que fuera presidente del Comité de Competición de la RFEF durante 15 años, falleció este lunes a los 92 años, según ha informado la Federación Española de Fútbol.La RFEF ha transmitido "su más sentido pésame a los familiares y allegados" y ha comunicado que […] 20MINUTOS.ES

Los tres exjugadores de la Arandina serán juzgados por delito continuado de agresión sexual a una menor EFE El Juzgado dicta el procesamiento contra los tres investigados del caso Arandina.Todas las novedades del caso Arandina.El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aranda de Duero ha dictado un auto de procesamiento contra los encausados C. C. S., V. R. R. y R. C. H., exjugadores de la Arandina CF, por la presunta comisión cada uno de ellos de un d […] EFE

El Numancia, vendido a un grupo empresarial español EFE El presidente del Numancia durante el último cuarto de siglo, Francisco Rubio, anunció en la asamblea de accionistas que ha decidido dar "un pasito atrás".El presidente del Numancia durante el último cuarto de siglo, Francisco Rubio, ha confirmado este lunes en la asamblea de accionistas que ha decidido dar "un pasito atrás" y vender […] EFE