Ojo al paro, que está el PSOE – El Mundo

AMAYA LARRAÑETA Mujeres (y hombres) que no han podido tener hijos después de desearlos rompen el silencio."Lo superas. A día de hoy, en el fondo, me siento una afortunada por no tener hijos y por poder disfrutar de la vida en primera persona, sin lastres emocionales inacabables".Pero Gloria Labay no siempre se sintió así.Esta barcelonesa, de 53 año […]

