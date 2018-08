CAMPAÑA DE FIRMAS ¿Quién defiende a la Guardia Civil?

SPORTYOU La británica Johanna Konta venció a la ex número 1 en apenas 53 minutos por un contundente 6-1 y 6-0 en el Silicon Valley Classic.Williams ha batido otro récord personal negativo: el de mayor errores no forzados, con 25.Serena Williams no olvidará la primera ronda de la edición 2018 del torneo de San José. La ex número 1 participaba en este torneo c […]

