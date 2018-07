Gafas de ciclista: la nueva moda para protegerse del sol Cuando una prenda sube a la pasarela es muy probable que se convierta en tendencia en un futuro cercano, aunque nunca es del todo seguro, y si no pensemos en las presentaciones de, por ejemplo, Comme des Garçons. [Un momento… ¿aún no me sigues en Instagram, Twitter o Facebook?] Pero cuando aparece en un desfile […]

Polos de hielo ‘beauty’: una refrescante idea para cuidarte la piel de la cara Entiendo que no a todas las personas les puede gustar tanto el ‘spa day‘ como a mí, que me he vuelto adicta a reservarme un ratito cada semana para cuidarme a fondo la piel y darle salida las doscientas mascarillas que acumulo en el baño. [Un momento… ¿aún no me sigues en Instagram, Twitter o […]

Espatarrarse: la nueva tendencia para posar Los caminos del postureo en verano son inescrutables. Atrás han quedado las fotos de piernas flexionales que nos hacían confundirlas con salchichas o las entrañables capturas de pies. Eso es tan 2015… [Un momento… ¿aún no me sigues en Instagram, Twitter o Facebook?] En 2018 las poses veraniegas con más éxito de Instagram han sido […]

Sujetador deportivo: ¿hasta qué punto es necesario? Si en varias ocasiones os he dejado claro que soy una firma defensora del braless, hay una ocasión en la que no me lo quito ni con agua caliente: cuando hago deporte. [Un momento… ¿aún no me sigues en Instagram, Twitter o Facebook?] Ya puede estar el termómetro marcando la temperatura de la superficie del […]