Aviso del Banco de España: las entidades cargarán a sus clientes un impuesto para las pensiones – El Boletín

Al poco de llegar a casa nuestro perro, mi hermano me comentó que había quienes ponían cartones dentro de las orejas de los cachorros para que crecieran rectas, pero que él no tenía pensado hacerlo. “Quiero que sea él mismo”, me dijo. Pensaba exactamente igual sobre enseñarle órdenes como si fuera un animal de circo. […]

Si ya de por sí las bodas me suponían un quebradero de cabeza (¿qué me pongo? ¿cuánto dinero doy de regalo? ¿por qué siguen regalando puros cuando nadie se los fuma?), no quiero hablaros de las prebodas. [Un momento… ¿aún no me sigues en Instagram, Twitter o Facebook?] La cena preboda (no confundir con la […]