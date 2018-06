SERIE LA RECONQUISTA (III) Feijóo desvelará hoy su futuro político ante la junta directiva del PP de Galicia- El presidente de la Xunta y del PPdeG convoca a su junta directiva a las 20.00 horas de esta tarde de lunes 18 de junio de 2018 para desvelar su futuro político – La Razón

Alberto Núñez Feijóo ya tiene tomada su decisión sobre la candidatura a la Presidencia del PP en el Congreso del 20 y 21 de julio. Su silencio, ajustado a su estrategia de apurar los plazos, ha hecho que dentro del PP crezcan los rumores sobre si su periodo de reflexión le ha llevado a descartar dar el paso al frente. Y la lista de candidaturas que se han ido anunciando en las últimas horas no ha hecho sino aumentar el desconcierto interno ante la imagen de que los «pesos pesados» están vigilando tanto a sus posibles contrincantes que, como señalaba ayer un ex ministro, «parece que no hay nadie interesado en asumir el liderazgo del PP».

Feijóo se sabe desde hace tiempo el favorito para suceder a Rajoy. No eran éstos los tiempos ni tampoco las circunstancias en las que pudo prever que tendría que tomar su decisión, pero aun así su candidatura sigue siendo la que es vista internamente como la más fuerte para competir por la Presidencia Nacional del partido. Tanto que incluso dan por hecho que si él confirma que se presenta, no lo harán ni la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ni la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Si bien, ninguna de las dos ha ratificado que vaya a ser así. El silencio es en estos días de incertidumbre un arma de poder.

La situación es bastante paradójica ante tanto secretismo. En el partido corre con fuerza el rumor de que Feijóo, finalmente, no se va a presentar. Pero en la dirección nacional confían en que lo hará de aquí al miércoles, dentro del plazo oficial. Y en Galicia el PP gallego lo que está es preparándose ya para gestionar su sucesión al frente del partido regional y de la Xunta. Puede aguantar un tiempo compatibilizando los dos cargos, pero la evolución natural llevaría a que se dedicase por completo a sus obligaciones nacionales. Esto exige cambio de residencia y afecta también a su familia, otro elemento que ha servido para dar cuerpo a las especulaciones internas sobre sus reticencias a presentarse al Congreso del PP y venirse a Madrid.

En Galicia señalan a Alfonso Rueda como su sucesor natural para dirigir el proceso hasta el siguiente cónclave regional. Es el vicepresidente del Gobierno gallego y ha estado al lado de Feijóo desde que en 2006 sucedió a Manuel Fraga. Tiene matices en contra, como el rechazo que provoca en una parte de la provincia de Orense. Los otros dos grandes apoyos políticos de Feijóo en Galicia son Pedro Puy, portavoz parlamentario, y Miguel Tellado, secretario general del PP gallego.

En ese equipo de máxima confianza, donde están los primeros en tener conocimiento de la decisión del presidente gallego, figura también Mar Sánchez Sierra, secretaria general de Medios y su sombra desde sus comienzos en política, por lo que es difícil que deje de estar a su lado mientras no dé el paso a la vida privada. Discreta y leal, es «mano derecha» del presidente gallego. Hay que sumar en su núcleo duro los nombres del jefe de Gabinete, Álvaro Pérez López, y de su consejero económico, Francisco Conde.

Si se cumple la hoja de ruta prevista en Génova todo seguirá bloqueado hasta que Feijóo desvele su futuro. Pero ya es cuestión de horas. Desde el entorno de la secretaria general y ex ministra de Defensa aseguran que el político gallego cuenta con todo su apoyo si diese el paso adelante. Ahora bien, todos estos cálculos saltarían por los aires si se confirmase esa especulación sobre que Feijóo opta por no presentar su candidatura. Realmente sería toda una sorpresa, que es posible que desestabilizase aún más a un partido descolocado tras su traumática salida del poder, pero en el PP tampoco esperaban que Mariano Rajoy se despidiese de la política sin tutelar una transición después de perder la moción de censura que les sacó del Gobierno.

Hoy han empezado a registrarse en Génova las candidaturas anunciadas. Mientras los «pesos pesados» han optado por reservarse su decisión, ayer se sumó a la lista de aspirantes el nombre de José Luis Bayo, ex presidente de Nuevas Generaciones del PP valenciano y uno de los críticos con la línea oficial del partido. Hoy se han conocido las de Pablo Casado y la José Manuel García-Margallo.

Según las reglas establecidas en el nuevo sistema de «doble urna», basta con tener cien avales para conseguir al menos unos días de protagonismo.

