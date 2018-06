“Esta semana el Gobierno fue censurado parlamentariamente por un desordenado conjunto de formaciones políticas que han dado su confianza al candidato alternativo”. La primera valoración, dice, “es que va a gobernar alguien que ha perdido las elecciones ”. “Se ha sentado un precedente grave”, dice Rajoy.

12:59. “HA LLEGADO EL MOMENTO DE PONER EL PUNTO FINAL. OS PROPONGO LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL PARA CONVOCAR UN CONGRESO EXTRAORDINARIO QUE ABRA UNA NUEVA ETAPA EN EL PARTIDO. CUMPLIRÉ MI MANDATO DEL PP HASTA EL DÍA QUE ELIJAIS A LA PERSONA QUE ME VA A SUSTITUIR”.

12:57. “Este Gobierno va a tener en frente a una oposición curtida como es la del PP. Tenemos que defender nuestra obra, evitar que vuelvan a dejar España en caída libre. Nos exigirá esfuerzo y trabajo pero no más de lo que nos exigió rescatar España de la crisis económica o la amenaza de ruptura. Tenemos que defender nuestra verdad, nuestra idea de país”

12:56. “Lo que toca es mirar al futuro. Seguimos siendo el primer partido de España, hemos ganado las tres últimas elecciones, contamos con el grupo más grande del Congreso y con mayoría absoluta en el Senado… Tenemos dirigentes preparados, tenemos una militancia como ninguna otra, y por tanto no hay ningún motivo para el desánimo”.

12:55. “Nunca jugué al y tú más y no voy a hacerlo ahora, nunca critiqué a ningún juez y no voy a hacerlo ahora… He asumido mis errores y también los que no eran míos, y también en muchas ocasiones me he callado para no alentar con mis palabras esta campaña de descalificación”, dice Mariano Rajoy.

12:53. “A mi me han impactado tanto como a vosotros algunas conductas que jamás hubiera imaginado aquí”, dice sobre la corrupción. “he tenido que dar la cara en el Congreso muchas veces, pero sé que vosotros también en vuestras instituciones, en vuestras, casas con vuestros amigos, …” “Todos sabemos que el PP ha actuado, ha pedido responsabilidades, ha apartado a toda la gente que pudo haber hecho lo no debido. Sin embargo, eso nunca fue suficiente para nuestros adversarios”. “hemos actuado, exigido dimisiones, endurecido las leyes, mejorado los procedimientos, lo que no hemos hecho es ponerme a la orden de los inquisidores, que los ha habido y muy activos”.

12:52. Destaca Rajoy que con las reformas del Gobierno del PP “los españoles nunca nos retiraron su confianza. Siempre nos han escogido como el primer partido de España. Y es así porque este partido siempre supo dar la batalla”.

12:52. Recuerda ahora Mariano Rajoy el rescate: “No nos movimos y acertamos. Sé que esta reflexión no encaja en los tiempos líquidos en que vivimos, pero es así. Lo es desde que Ulises resistió atado para no sucumbir a los cantos de las sirenas”.

12:51. “Se ha demostrado que lo más difícil y lo más útil es no moverse cuando no toca, quedarse quieto y mantener con rigor la situación en la que crees”.

12:50. Pasa ahora a la disolución de la banda terrorista ETA. “¿Se hubiera acabado de la misma manera si hubiéramos cedido a la tentación de negociar como otros hicieron antes? ¿Es que hemos procedido a un acercamiento de presos? yo no”, dice Mariano Rajoy. “Nunca este gobierno ha negociado nada con ETA, otra calumnia contra nosotros que hoy se rebela con toda su diáfana falsedad”.

12:47. “Hoy la visión de España es exactamente la contraria de cuando llegamos al Gobierno”. “Hemos vivido en esta etapa un cambio en la jefatura del Estado de forma ordenada y no traumática, y también esas cosas corresponde hacerlas con delicadeza”.

12:46. Repasa ahora Mariano Rajoy los datos económicos que deja su Gobierno. Mejora del empleo, del déficit de las administraciones públicas, crédito a pymes, etc.

¿Quién no cegado por su sectarismo puede decir que España no está mejor que cuando llegamos. Ayer conocimos el mejor dato de paro de mayo de nuestra historia, y estamos a punto de alcanzar el nivel de afiliación a la Seguridad Social de julio de 2007″

12:45. Sobre la economía: “¿Quién puede decir que estamos peor que cuando llegamos al Gobierno”, dice Rajoy. Se refiere ahora a los últimos datos de desempleo, conocidos este lunes. “Estamos muy cerca ya de alcanzar el récord de afiliación a la Seguridad Social”. “Me parece de justicia y satisfacción hacer una comparación entre lo que ocurría en 2011 y ahora”.

12:44. “Los independentistas tienen derecho a existir y gobernar si ganan las elecciones pero no a incumplir la ley”. “Hemos defendido la unidad de nuestro país, otros hablaban mientras tanto… Nos han dado muchas lecciones, pero somos nosotros los que hemos tomado las decisiones y sinceramente creo que fueron correctas”, dice Mariano Rajoy.

12:42. “Por no saber, no saben ni siquiera hacer oposición al independentismo”, dice Mariano Rajoy sobre Ciudadanos. “Su victoria no sirvió para dar batalla al independentismo allí, sino para hacer oposición al PP aquí y generar toda la inestabilidad”. “Tanto afán por hacer oposición al Gobierno que defendió la unidad de España nos ha llevado al fin a un nuevo Gobierno que llega al poder aupado por los independentistas, paradojas de la vida”.

12:40. Rajoy pone en valor “los retos extremos” a los que ha tenido que enfrentarse el Gobierno del PP.

“Lo importante no es conseguir el poder si no saber utilizarlo en beneficio de nuestro país y de nuestros ciudadanos. Nadie tuvo que afrontar los retos extremos que hemos afrontado nosotros, como la declaración de independencia de Cataluña”, dice Mariano Rajoy.

“La situación en Cataluña dista de estar calmada, pero el hecho cierto es que hemos impedido a Puigdemont ser presidente de la Generalitat”. Sé que hay opiniones para todos los gustos, aquí es muy fácil dar lecciones, pero no es tan fácil tomar decisiones y hacer frente a las cosas”. Asume que “se han podido cometer errores”, pero reafirma que “ni hubo independencia ni están en el gobierno personas que están en la cárcel o huidas”.

12:38. Insiste Mariano Rajoy en que Sánchez es “un dirigente incapaz de ganarse la confianza de los españoles que se rodea de los peores socios”. Para ello, dice, ha utilizado “las mentiras” sobre la sentencia de Gürtel. “Si se define la postverdad como la distorsión deliberada de una realidad para influir en la opinión pública, habrá que convenir que hemos asistido a un ejemplo insuperable de este fenómeno por sus consecuencias para España y los españoles”.

“Ni el PP fue condenado penalmente por Gürtel, ni el gobierno del PP tenía la menor relación con el caso”.

12:37. “El PP planteó siempre una mayoría estable para la estabilidad, para construir y no para destruir”. Recuerda Mariano Rajoy la oferta al PSOE para formar parte del gobierno. “no se aceptó porque el señor Sánchez nunca renunció a su idea del Gobierno Frankenstein”.

12:36. Rajoy se muestra escéptico sobre que Sánchez pueda construir “una alternativa para gobernar el país”. “Todos sabemos lo que los socios van a exigir: resulta inquietante la fragilidad política del nuevo gobierno cuando la situación en las calles de Cataluña dista mucho de estar calmada”.

12:35. “Vemos cómo los socios de Sánchez empiezan a anunciar medidas de oposición. Nadie ha mostrado el menor compromiso con la estabilidad política ni con los retos. Nadie ha pensado en el interés general, sino en sus intereses particulares o en sus propios miedos, que de todo ha habido”, advierte Mariano Rajoy.

12:35. “El Gobierno nace con una debilidad extrema. No sabemos cuál es su programa ni cómo piensa llevarlo adelante. Podemos aventurar mucha más inestabilidad, más bloqueo político e ingobernabilidad para el futuro del país. Y eso tendrá que ser compartido por todos los que han participado en esta operación”.

12:·33. “No nos han censurado los ciudadanos, y esto es lo más importante que debemos saber todos, nuestra tranquilidad y nuestra fuerza.(…) Los ciudadanos siempre han escogido como primera fuerza política al PP”.

12:32. “Lo que es peor: para hacerlo ha tenido que hacerse acompañar por los grupos más extremistas de la izquierda populista y el independentismo sectario”. “Este estigma acompañará a este gobierno desde el primer minuto de su existencia y hasta el final”, dice Mariano Rajoy. “El PSOE ha dilapidado toda su herencia para embarcarse en un proyecto de futuro muy incierto y con pésimos compañeros de viaje”.

12:30. Interviene Mariano Rajoy: “Esta semana el Gobierno fue censurado parlamentariamente por un desordenado conjunto de formaciones políticas que han dado su confianza al candidato alternativo”. La primera valoración, dice, “es que va a gobernar alguien que ha perdido las elecciones”. “Se ha sentado un precedente grave”, dice Rajoy.

12:30. Mientras se especula sobre lo que quiere hacer Rajoy, el partido tiene claro que la suya va a ser una oposición dura. “Dura e implacable salvo en los asuntos de Estado”, como ha apuntado un dirigente nacional.

Prueba de ello fue el anuncio ayer de que el PP retrasará el debate presupuestario en el Senado para incluir enmiendas a sus propios presupuestos.

Ésta ha sido la primera gran decisión del PP como partido de la oposición, pero quedan muchas por delante, y como han recordado estos días varios dirigentes, el partido se tiene que reorganizar para afrontar esta nueva etapa.

Empezando por el grupo parlamentario, donde hay que reubicar a los miembros del Ejecutivo de Rajoy.

12:23. Los dirigentes ‘populares’ aguardan expectantes el mensaje que vaya a transmitirles el expresidente del Gobierno, y muchos esperan que Rajoy deje también clara la hoja de ruta del partido para los próximos meses.

Esperan al menos que Rajoy les diga si tiene intención de seguir al frente del partido o si quiere liderar una transición que lleve, como han apuntado varios dirigentes estos días, a un congreso extraordinario para renovar el liderazgo.

12:05. Es inédito que Rajoy convoque una intervención en abierto en un Comité Ejecutivo. Por eso, la expectación es total.

12:03. Buenos días. A esta hora está prevista la intervención de Mariano Rajoy en la sede nacional del PP, en la calle Génova. El partido reúne este martes a su Comité Ejecutivo por primera vez después de la pérdida del Gobierno como consecuencia de la moción de censura del PSOE.