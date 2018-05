DECORACIÓN Cómo llevar a cabo la reforma del baño ideal

Juego de tronos y de tocados en la boda real del año Mira… mira… Es que no me hagas hablar porque con la boda de ayer no había excusa. Hice un artículo a propósito avisando: “Chicos, esto sí, esto no. Y para todo lo demás MasterCard”. Y nada, no hay tu tía. Hemos tenido a las invitadas de turno pasándose la etiqueta por el forro de la […]

Lo que deberías ponerte en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle (si te hubieran invitado) No, no, esto debe de ser un error, ¿cómo es posible que no me haya llegado la invitación a la royal wedding del año? Vamos hombre… Yo, que soy más británica que el fish and chips y me encanta lo de usar el hashtag de #keepcalm en Instagram. Bueno, tampoco pasa nada, de todas formas tenía […]

Un ‘follógrafo’, un cantante, un cómico y las mujeres Podría parecer el comienzo de cualquier chiste: “Un fotógrafo, un cantante y un cómico entran en un bar”. “¿Y qué pasa luego?” preguntarían los oyentes con la esperanza de que el cómico abriera el pico en la burla y soltara alguna gracia. Luego pasa que un día, una tarde o una noche conocen chicas. Por supuesto […]

Lorenzo Caprile: “Desde la globalización todos vestimos igual de mal” A diferencia de Stefano Gabbana, a Lorenzo Caprile no le verás subiendo historias a Instagram con unas orejas de Mickey Mouse en Disneyland Paris o haciendo ejercicio en calzoncillos. De hecho no le verás subiendo ninguna historia en absoluto, ya que el modista es contrario a los teléfonos móviles 3G. De hecho, para entrevistarle telefónicamente […]