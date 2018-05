PSOE se teme lo peor: no descarta activar de nuevo el 155 si Torra rompe con la ley / Los socialistas tienen también claro que la intervención de Cataluña sentó un precedente, de modo que si el bloque separatista reedita el ‘procés’, el Estado volverá a asumir las riendas de la comunidad

El 155 volverá a aplicarse si hace falta. Si se rompe con la ley. Sin duda alguna. Así lo cree el Gobierno, y así lo cree también el PSOE, con quien Mariano Rajoy pactó bilateralmente el despliegue del artículo constitucional para intervenir Cataluña. Y ese escenario no es descartable, dado el perfil del nuevo ‘president’, Quim Torra —”sectario”, calificado así tanto por el PSOE como por el PSC—, y dadas sus primeras declaraciones, en las que anunció el impulso de un “proceso constituyente” siguiendo el “mandato” del referéndum del 1-O. En Ferraz ya avisan de que una nueva activación del 155 es perfectamente posible.

“Si el independentismo vuelve a la carga, habrá otro 155“, advertía este mismo viernes un alto mando de la ejecutiva de Pedro Sánchez. No tiene dudas la cúpula federal, porque, al igual que el Gobierno, entiende que ese precepto, el que faculta al Estado a la toma del control de una autonomía, no es solo un artículo de la Carta Magna, sino un precedente. Es decir, que si el separatismo continúa con su desafío a la legalidad, al bloque constitucionalista no le temblará el pulso y comenzará los trámites de nuevo para estudiar el despliegue del 155 y restaurar la normalidad democrática. Pero aunque sea una carta que siempre esté sobre la mesa, no hay duda de que una segunda intervención de Cataluña volvería a tensionar las costuras institucionales del país.

La hipótesis de que haga falta asumir otra vez las riendas de una comunidad rebelde se aprecia menos lejana ahora desde Ferraz. En cuanto Carles Puigdemont anunció que el sucesor designado sería Quim Torra —considerado como un “hiperventilado” dentro del bloque secesionista, que actuará según le ordene el ‘expresident’—, en el PSOE y en el PSC se vieron venir lo peor. No solo por la trayectoria vital de Torra y su perfil “sectario”, sino también por sus tuits “xenófobos” y hasta supremacistas, de los que este viernes él mismo se disculpó en una entrevista en TV3.

“Si el Govern volviera a incurrir en los supuestos ya experimentados, los mecanismos constitucionales se ponen nuevamente en marcha”, dice Ábalos

De ahí que los socialistas verbalizasen su advertencia incluso en rueda de prensa, antes incluso de que se conociesen las palabras del inminente ‘president’. “La aplicación del 155 queda claro cuándo toca a su fin: cuando haya un Gobierno en Cataluña de acuerdo a la legalidad”, pero “evidentemente, si el Govern volviera a incurrir en los supuestos que ya hemos experimentado, lógicamente los mecanismos constitucionales se ponen nuevamente en marcha”, sentenció este viernes el número tres del PSOE, José Luis Ábalos, acompañado durante su comparecencia en Barcelona por el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa.

No es la “intención”

No es que las dos formaciones hermanas tengan esa “intención, voluntad o esperanza”, la de volver a aplicar el 155. Su deseo, insistió, es que Cataluña “vuelva a recuperar la normalidad, la institucionalidad y el respeto” a la ley.

El PSOE demanda que Torra sea “un presidente autónomo, no interpuesto, que dignifique el cargo de presidente” y gobierne para toda Cataluña

Los socialistas, no obstante, quieren ir paso a paso. El acuerdo del 155 que aprobó el Senado el pasado 27 de octubre, en efecto, sigue vigente, pero se levantará automáticamente una vez que Torra constituya Govern y sus ‘consellers’ tomen posesión, lo que no ocurrirá, previsiblemente, hasta la próxima semana. Entonces tocará observar los pasos que vaya dando el nuevo ‘president’. Tanto Ábalos como Illa le exigieron este viernes que sea un jefe del Ejecutivo catalán libre de las ataduras de Puigdemont. “Pido al candidato que esté a la altura de su responsabilidad y de la dignidad del cargo que pretende asumir. Que sea un presidente autónomo, no interpuesto, que dignifique el cargo de presidente de la Generalitat y que su compromiso sea con el conjunto del pueblo catalán y no al servicio de ningún ente exterior. Que ese sea su compromiso”, subrayó Ábalos.

El número tres quiso destacar también el hecho de que Torra haya sido designado directamente por su antecesor, sin pasar por ningún proceso democrático. Ocurre igual que en el PP, concluyó, porque Rajoy también eligió por sí mismo al heredero de Cristina Cifuentes. Por el dedazo. “Si en Madrid la designación de un candidato interino se hace de modo digital, aquí en Cataluña, por más que se intenta revestirse o exaltar la democracia o el independentismo, el mecanismo es el mismo, el digital“, se quejó. Las “dos derechas”, remató, actúan de forma paralela, “tratando de encubrir sus respectivas corrupciones”.

Tanto Ábalos como Illa, no obstante, insistieron en que la obligación del nuevo jefe del Govern es cumplir con la ley, gobernar para todos los ciudadanos —y no solo para el 47% que votó candidaturas separatistas— y entablar un diálogo, primero entre los propios catalanes, para cerrar la fractura social, y luego con el Gobierno central.

465 personas están hablando de esto Pero ese deseo no quita para que PSOE y PSC sean realistas y hayan entendido el mensaje de Puigdemont al ungir a Torra: el desafío secesionista continuará. Impresiones que confirmó el propio aspirante a la investidura en TV3. El objetivo del nuevo Ejecutivo ha de ser, dijo, el de servir de “altavoz para poder denunciar la represión, seguir avanzando en el proceso constituyente y el proceso de construcción republicana”. El diputado apuntó que solo contempla la opción de “obedecer lo que decida el Parlament”, que prevécumplir con “el mandato del 1-O” e intentar “recuperar el contenido de las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional”.

Una respuesta “perfectamente homologable”

También el portavoz socialista en el Senado, ya había advertido por la mañana en ‘Los desayunos de TVE’ de que “el reguero de tuits de tinte xenófobo” de Torra no es la mejor “carta de presentación” para un demócrata ni hace “presagiar lo mejor”, ni tampoco ser “optimistas”. Ander Gil, en línea con Ábalos, recordó que el acuerdo del 155 “expira” en cuanto haya Gobierno —y no se puede prolongar, como quiere Albert Rivera—, pero el perfil del nuevo ‘president’, añadió, obliga al Estado de derecho a estar “muy expectante”, porque si el Govern “vuelve a saltarse la ley”, habrá que actuar. “El 155 seguirá ahí y el Estado podrá acudir a él, si hay razones objetivas y se estima oportuno”, informa EFE. En el PSC querían ser algo más positivos: “Veremos. Una cosa es la retórica y otra los hechos”, señalaba a este diario un cargo muy próximo al primer secretario, Miquel Iceta.

Los socialistas cargan contra Rivera por practicar un “constitucionalismo de ocasión” y cambiar de parecer cada día: es “doctor Jekyll y Mr. Hyde”

El propio Sánchez se había situado en ese escenario a finales de abril, antes incluso de que se supiera quién sería el sucesor de Puigdemont. “Si se vuelve a producir una deriva unilateral del secesionismo, tenemos una respuesta perfectamente homologable a cualquier otra Constitución en Europa como es el 155. Se ha escrito mucho sobre cuándo se aplicó el 155. Yo creo que lo más importante no es el cuándo, sino el cómo. ¿Era mejor un 155 para desbloquear la situación, devolver Cataluña a la legalidad y que los catalanes hablen o un 155 que durara en el tiempo? El gran acierto del PSOE y del PP, porque Ciudadanos no pinchó ni cortó, fue plantearlo en los términos en los que lo planteamos: respetar al máximo las instituciones de autogobierno en Cataluña, devolverlas a la legalidad y que los catalanes hablaran cuanto antes”, sostenía el secretario general en una entrevista con el diario ‘El Mundo’.

Esa actitud “vigilante” del PSOE se cruza con el malestar evidente de la dirección con Cs, desazón compartida con el PP. Esta semana, cuando Rivera anunció la ruptura con el Gobierno por, a su entender, la aplicación “blanda” del 155, Ferraz cargó enseguida por su “irresponsabilidad”. “No necesitamos ni ‘aprovechateguis’ ni ‘amarrateguis’, lo que necesitamos es sentido común, unidad y responsabilidad de todos los responsables políticos”, respondió Sánchez desde Soria, aprovechando el vocablo “aprovechategui” (aprovechado) que el presidente echó en cara al líder de Cs en la sesión de control del miércoles en el Congreso.

Pero este viernes, Rivera deshizo sus pasos y pidió a PP y PSOE seguir “juntos” para continuar aplicando el 155 en Cataluña hasta que haya una declaración “explícita” de Torra de que pone fin al ‘procés’ y que acata la ley. “Hoy, con más razón, no podemos levantar el pie de la Constitución ni mirar hacia otro lado”. Para Ábalos, el del líder naranja es un comportamiento propio de “doctor Jekyll y míster Hyde“. “Rivera se hace oposición a sí mismo, porque es lo contrario de lo que el otro día manifestó en la sesión de control del Congreso”. “Un día dice una cosa y otro día, otra”. Este “zigzag” de Cs refleja, para el PSOE, su “incoherencia”. “El cumplimiento de la Constitución, para nadie, ni para el señor Rivera ni para los independentistas, es ocasional ni oportunista”. El número tres llegó a decir que el presidente de Cs practica un “constitucionalismo de ocasión“.

