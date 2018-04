Javier Cercas denuncia en un periódico alemán el «golpe de Estado» de los independentistas catalanes / El escritor ha publicado un artículo en el «Süddeutsche Zeitung» en el que asegura que los líderes detenidos no son presos políticos: «Ser elegido no otorga a nadie el derecho a derogar la democracia. Deberían recordarlo precisamente en Alemania»

El poder creciente de Ciudadanos VICENTE VALLÉS. PERIODISTA La urticaria política que le salió a la sociedad española debido a las mayorías absolutas, la crisis económica y la corrupción derivó a finales de 2015 en un Congreso de los Diputados con cuatro grandes partidos y de tan imposible gestión, que fue el Parlamento más breve e inoperativo de nuestra historia reciente.Hubo que repetir l […] VICENTE VALLÉS. PERIODISTA

Madrid vuelve a crecer con fuerza JORGE GARCÍA CASTAÑO. DELEGADO HACIENDA AYUNTAMIENTO DE MADRID Muchas eran las voces que auguraban una catástrofe si Manuela Carmena llegaba a ser alcaldesa de Madrid. Las cuentas municipales colapsarían, se hundirían inversión y turismo, la economía de la ciudad se paralizaría y Madrid perdería importancia en el contexto internacional.A día de hoy, cualquie […] JORGE GARCÍA CASTAÑO. DELEGADO HACIENDA AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pecados electorales PIORNO. VIÑETISTA Por Piorno PIORNO. VIÑETISTA

El regalo de Luna BELÉN BARREIRO. DIRECTORA DE MYWORD Y EX DIRECTORA DEL CIS La primera vez que la cogí en brazos tenía apenas dos meses. A mí nunca me habían gustado los animales: los perros, de hecho, me daban miedo. En mi infancia, un caniche con muy mala leche se abalanzó sobre mi pierna y, pese a llevar botas de agua, encontró la manera de hincarme los dientes. Aun hoy n […] BELÉN BARREIRO. DIRECTORA DE MYWORD Y EX DIRECTORA DEL CIS

Un penalti claro para salvar una actuación vergonzosa IÑAKI CANO Así fue el polémico penalti que clasificó al Madrid. ENCUESTA: ¿Crees que justo?Hay que ser muy osado y muy valiente para pitar un penalti en el minuto 93 entre la Juventus y el Real Madrid. Además, un penalti que para mi no me ofrece dudas. Supongo que para la Juve y para los no simpatizantes del Madrid será muy, muy dudoso. Sobre todo porque el […] IÑAKI CANO

El poder de los sentidos JESÚS MORALES. SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN DE 20MINUTOS El comercio 'online' en España se topa con el muro de los productos frescos. Muchos dimos los primeros pasos en el comercio electrónico reservando billetes de tren. El gancho de evitar colas de Renfe era más tentador que el miedo a dar los datos de la tarjeta. Ganamos confianza y pasamos a comp […] JESÚS MORALES. SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN DE 20MINUTOS

Desde que íbamos juntos al cole RAQUEL GÓMEZ OTERO. REDACTORA JEFE DE '20MINUTOS' Borja ayuda a que mi cerebro se mantenga en forma provocándolo con sus terquedades. Jaime me hace llorar de risa. Manu me enseña de relaciones humanas más que cualquier psicólogo. Jose simplemente está siempre ahí. Y Jandro, y Antonio, y Jorge... Si no hubiera tenido compañeros varones, la riqueza q […] RAQUEL GÓMEZ OTERO. REDACTORA JEFE DE '20MINUTOS'

Másters modernos ÁLVARO TERÁN. VIÑETISTA Por Tricky Trapper ÁLVARO TERÁN. VIÑETISTA

I+D: Vamos mal JOSÉ MOISÉS MARTÍN CARRETERO. ECONOMISTA La semana pasada, la Fundación COTEC hizo públicos unos datos sobre la ejecución del gasto en I+D en España. De los 4.300 millones previstos, solo se ejecutaron 1.300 millones, un 30% de lo presupuestado. Una cifra que nos aleja no solo de los países líderes europeos sino también de nuestros propios objetivos de cara […] JOSÉ MOISÉS MARTÍN CARRETERO. ECONOMISTA