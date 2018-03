La postura defendida por el PSOE en el Congreso a favor de la derogación de la prisión permanente revisable podría no haber encajado en el conjunto del mapa electoral, incluidos sus propios votantes.

Según la encuesta de NC REPORT realizada para LA RAZÓN, entre 93 municipios de las 17 comunidades autónomas, un significativo 81,3% de simpatizantes del PSOE no está a favor de que se elimine la Prisión Permanente revisable del Código Penal. «Mi partido tiene clara cuál es su posición y así lo dejó claro», aseguró el secretario general socialista, Pedro Sánchez, y parece que sus votantes también, incluso en lo que se refiere a la utilización política del debate que harían el PSOE y Unidos Podemos, ya que un 78,1% considera que sí se produce en estos dos partidos. Consideración que, como cabía esperar, es respaldada por PP, con un 87,5%; por Ciudadanos, con un 91,8%; y también por UP, con un 46,7% frente a un 40% que no, aunque hay que tener en cuenta el 13,3% que no sabe, no contesta.

Por el contrario, el electorado del PP y de Cs sí que se sentiría representado por la postura de sus partidos según el sondeo, en unos porcentajes muy proporcionales: un 87,5% no está a favor y un 81,8% del electorado naranja tampoco. Sólo Unidos Podemos se desmarca, pero con un llamativo 56,7% contrario a la derogación frente a un 40% que se muestra a favor. Lo que evidencia este barómetro es que los españoles no quieren que se derogue la ley vigente. Sería la población más envejecida la más rotunda respecto a que se mantenga, con un 78,1% desde 55 años de edad en adelante, mientras que la franja de 35 hasta los 54 años es la más partidiaria con un exiguo 24%. A lo largo de las 13 preguntas de la encuesta, llama la atención que el electorado socialista en sus respuestas se siente más identificado con la esencia de la Prisión Permanente Revisable. Solo los votantes del PP son favorables a una pena más restrictiva, ya que un 60,9% prefiere que se aplique la cadena perpetua para los delitos más graves, seguido por un 54,5% de los simpatizantes de Cs, un 41,2% de los del PSOE y un 26,7% de los de Podemos.

Pese a que dentro del partido liderado por Sánchez se mantenga la creencia de que con la prisión permanente revisable no se minimiza o evita el riesgo de que el delincuente vuelva a reincidir, según esta encuesta su electorado no opina igual: un 64,7% considera que sí, muy cerca del 65,2% del votante del PP que cree lo mismo, un amplio 72,7% que también y, por el contrario, un 33,3% de Unidos Podemos que sostiene que sí, frente a un 60% que no. Además, los votantes de PP, PSOE y Cs son muy coincidentes en su opinión sobre si este tipo de condenas propiciarían la reducción de delitos: PP, con un 60,9%; PSOE, con un 58,8%; y Ciudadanos, con un 63,6%, considera que sí, mientras que un 66,7% del electorado morado opina que no. Es llamativo que el sondeo refleje una postura compartida por los cuatro grandes partidos de no apoyar los beneficios penitenciarios que reducen las condenas. En este ámbito la indecisión tiene una representación significativa, ya que un 66,7% del votante del PP no está a favor, frente a un 20,8% que no sabe/no contesta, y un restante 12,5% que sí. En el caso del PSOE, sería un 59,4% frente a un 18,8% y un 21,9% respectivamente, en el caso de Podemos un 48,7% no los respalda frente a un 13,3% y un 38%, y solo en Cs se da la situación de un 77,3% en contra, un exiguo 9,1% indeciso y un 13,6% que los aprueba.

Y, nuevamente, hay un sentir mayoritario en cuanto a si existen delincuentes que no son reinsertables en la sociedad. La formación naranja es rotunda en su 90,9% afirmativo, frente a unos seguidos PP y PSOE con un 89,6% y un 87,5% respectivamente. Únicamente un 51,3% de Podemos lo niega, reñido con un 46,7% que cree que sí. En este asunto, se percibe un nuevo consenso entre los cuatro grandes, ya que un 73,9% del electorado del PP manifiesta que la reinserción de los presos no funciona en España, frente a un representativo 13% que no sabe/ no contesta, empatado con el que considera que sí. Por el contrario, en el caso de Podemos se acercan los que no, con un 46,7%, a los que sí, con un 43,3%, y un 10% indeciso. En el PSOE, un 52,9% cree que no, un 35,3% que sí, y un 11,8% no se manifiesta. Y en Cs, un 54,5% no la aprueba, un 36,4% sí y un mínimo 9,1% no sabe.

La crítica hacia el discurso cambiante mantenido por Cs es compartida incluso por los votantes naranjas, con un sangrante 81,8%, seguido de un 91,3% del PP; un 80% de Podemos y un 79,4% del PSOE. Tras el bronco debate el pasado jueves en el Congreso, el electorado del PP (50%), PSOE (50%) y Podemos (46,7%) coinciden en que no habría que esperar al dictamen del TC, excepto Cs que sí (59,1%). Lo que concuerda con su opinión de que la prisión permanente revisable no vulnera los derechos de la Constitución: PP,70,8%; PSOE, 68,8% y Cs, 81,8%. Nuevamente Podemos se desmarca con un 46,7% que considera que sí, y un 33,3% que cree que no.

En los casos de asesinato de menores de 16 años, tras violación, tras secuestro, asesinato múltiple, cometido por organización criminal y del Jefe del Estado, todos los partidos aprueban el actual sistema, aunque es llamativo que PP, PSOE y Cs con más fuerza en el último punto, mientras que Podemos en el primero. En definitiva, ninguno cree que el código penal sea duro: ni PP, con un 87%; PSOE, con un 76,5%; Podemos, con un 48,7%; ni Cs, con un amplio 90,9%.