La rebaja del IRPF prometida por Rajoy solo beneficiará a 1 de cada 10 pensionistas – El Boletín

IRENE LOZANO. ESCRITORA Y DIRECTORA DE THE THINKING CAMPUS España es el 36ª país más feliz; Finlandia, el primero.Querido español feliz, que sepas que si fueras finlandés serías aún más feliz. Así lo proclama el Índice de la ONU 2018 sobre el particular, que acaba de hacerse público. Finlandia ha desbancado este año del primer puesto a Dinamarca, pero los pa […]

RAÚL RODRÍGUEZ ¿Saben qué? Ayer se habló de las pensiones en el Congreso, y mucho. Miles de personas lo merecían. Y el PP dijo una cosa (que o Presupuestos o no hay tutía), y el PSOE replicó con otra, y Podemos añadió la suya, y Cs no se quedó atrás. ¿Saben qué? Ayer no se solucionó nada sobre pensiones. Miles de personas no se lo merecen.Noticias relacionad […]

RAÚL RODRÍGUEZ