IBON URÍA Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva socialista, afirma que Puigdemont no ha "respondido" al requerimiento del Gobierno, algo "inadmisible".Puigdemont no aclara si declaró o no la independencia y da dos meses para concretar un diálogo.El Gobierno contesta a Carles Puigdemont que "no era muy difícil decir sí o no" y d […]

IBON URÍA