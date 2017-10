“CNN spoke to several protesters, all of whom were Catalan” / “La CNN habló con varios manifestantes, todos los cuales resultaron ser catalanes”. O cómo la CNN desmonta tópicos secesionistas – El Catalán y DolÇa Catalunya

La CNN, en su crónica sobre la manifestación constitucionalista del 8 de octubre en Barcelona, organizada por Societat Civil Catalana, titula con el principal grito de los asistentes: “¡Cataluña es España!”. Y el subtítulo es “manifestantes en Barcelona desairan las amenazas de los gobernantes catalanes de una declaración de independencia”.

Sobre uno de los tópicos del día en las redes sociales y los medios de comunicación por parte de los secesionistas es que la manifestación no es tan significativa por la elevada presencia de ciudadanos del resto de España, por lo que no sería del todo una concentración de catalanes que defienden la Constitución.

Sobre este extremo la CNN afirma en su crónica que “it wasn’t clear how many people might have come in from other cities. CNN spoke to several protesters, all of whom were Catalan” [no está claro cuántas personas han podido venir de otras ciudades. CNN habló con varios manifestantes, y todos ellos eran catalanes].

Sobre las cifras que los secesionistas difunden para justificar la Declaración Unilateral de Independencia la CNN afirma lo siguiente: “The Catalan leaders claimed that 90% of voters were in favor of seceding from Spain. Those numbers are unlikely to be representative of true public opinion, as supporters of remaining in Spain may have considered voting illegal and abstained” [Los gobernantes catalanes aseguran que el 90 % de los votantes estaban a favor de la secesión de España. Es improbable que estos números sean representativos de la auténtica opinión pública, dado que los que dan apoyo a seguir en España podrían haber considerado ilegal la votación y se abstuvieron].

Ya nos hemos acostumbrado a que con el dinero de todos se pague TV3%, la televisión Mil Colinas catalana, una máquina incesante de odio e hispanofobia, una vergüenza para cualquier país civilizado. También nos hemos acostumbrado a que TV3% nos de la matraca cada vez que hay una mani separata con un despliegue que dura más que los discursos de Fidel Castro; pero cuando hay 1 millón de catalanes que desborda las calles para proclamar que Cataluña es España, las pocas cámaras que destinan a cubrir la mani se dedican a buscar desesperada e infructuosamente una bandera con el águila.

Pero ha llegado el día en que esto lo vemos nosotros… y el mundo entero. Es lo que nos explican en esdiario.com:

“De los cinco canales públicos de la televisión pública catalana, TV3, tan solo el de las noticias 24 horas ha tenido un “hueco” para la histórica manifestación de Barcelona, convocada por Societat Civil Catalana y que ha cosechado un rotundo éxito (…)

En contraste a ello, la prestigiosa televisión estadounidense CNN ha conectado en directo en numerosas ocasiones con las calles de Barcelona, emitiendo unos planos aéreos que han ridiculizado lo que cuentan desde la televisión del régimen independentista: decenas de miles de personas forman una marea roja y gualda en las calles de la ciudad Condal. Un contraste que no ha pasado desapercibido y que comienza a ser muy comentado en las redes sociales.“

TV3%, puede seguir con su maquinaria de odio, pero el mundo ve la CNN y hoy ha podido ver a una multitud como nunca se había visto en Cataluña hablando alto y claro. Som Espanya i ningú no ens ho treurà.

Dolça i multitudinària Catalunya…

