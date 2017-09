Entre aplausos y sones de La Internacional socialista, Jesús Ruiz Cayuso (San Fernando, 1964) presentaba públicamente, este pasado miércoles en la Casa del Pueblo, su candidatura a la secretaría general del PSOE de Cádiz, que se enfrentará a la de actual líder socialista en la provincia y presidenta de la Diputación, Irene García Macías. Aún con la emoción en el cuerpo, Ruiz Cayuso recuperaba el aliento para explicar otra vez su proyecto. Tiene diez días para hacerlo y convencer al 20% de los militantes para que lo avalen y que así, el sector ‘sanchista’ esté al menos en el tablero de juego. Veterinario y director de Salud Pública del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, llegó al partido a los 18 años y durante los primeros 15 años ocupó cargos orgánicos, tanto locales como provinciales, siendo el último, el de secretario de Administración de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Alfonso Perales. Su afiliación simultánea a la UGT, su responsabilidad en ese PSOE de finales de los 90 y su apuesta por el proyecto de Pedro Sánchez, ha congregado en torno a su figura a sindicalistas, veteranos del partido y jóvenes ‘pedristas’. Ellos, dicen, son la militancia. Los contrarios, “los notables”, y van a por todas y sin pelos en la lengua.

Tantos nombres y cábalas sobre el candidato de la corriente de Pedro Sánchez que se iba a presentar en Cádiz y, de repente, optan por una cara nueva y desconocida como usted.

La plataforma provincial ha tenido siempre en mente cuatro o cinco candidatos. Yo siempre he estado en esa lista aunque de los últimos. Convocamos una reunión abierta en Jerez y algunos compañeros me propusieron a mí y Ricardo Carpintero, por ejemplo, siguió adelante con su precandidatura. Votamos y salí elegido con el voto además de Luis Torre, que es otro de los precandidatos y que finalmente ha decidido él presentarse por su cuenta. Como el caso también de Nieves Muñoz que ni siquiera vino a la reunión ni ha sido respaldada por su plataforma. Ricardo sí ha sido muy coherente, aceptando el resultado y me ha dado su apoyo. En cualquier caso, yo quiero unir porque todos somos socialistas, creemos en este proyecto y necesitamos estar todos juntos porque tenemos una gran dificultad para conseguir los avales.

Una cara nueva con una importante trayectoria pasada pero que en los últimos años estaba apartado de la política activa. ¿En qué momento dio usted el paso a la acción política directa?

Efectivamente, yo me afilié al partido y al sindicato UGT a los 18 años y llevo más de treinta años en el partido. Durante los primeros quince años estuve muy activo, en las ejecutivas locales de San Fernando, en grupos sectoriales a nivel provincial y mi último cargo fue secretario de Administración de la Comisión Ejecutiva provincial del PSOE, siendo secretario general Alfonso Perales y presidente de la Diputación, Rafael Román. Yo en aquel entonces tenía dos trabajos pero era joven y podía con todo. Aquello era una locura, que me apasionaba, pero una locura. Así que decidí dar un cambio y dedicarme a mi vida profesional y dejar los cargos orgánicos. Sin embargo, el 1 de octubre cuando Pedro Sánchez fue destituido, yo me reactivé. Ya los meses anteriores, estaba afectado porque entendía que lo que estaba viendo era insoportable pero ese Comité Federal fatídico me llenó de indignación. Llamé a mi íntima amiga María Jesús Castro y le dije que contara conmigo para lo que hiciera falta. Comenzamos cinco personas tomando un café y creando una plataforma de apoyo a Pedro Sánchez. Empezamos a llamar gente del partido con la que habíamos perdido un poco el vínculo, como Rafael Román: la sorpresa fue que llamara a quien llamara, estaba tan indignado como yo. Aquello se fue forjando y empezaron a surgir plataformas locales, provinciales y regionales y cuando me quise dar cuenta estaba trabajando el primero. De hecho, he ido a las reuniones de la plataforma regional de apoyo a Pedro de Antequera constituida incluso antes de que Pedro Sánchez decidiera presentarse de nuevo.

Manu García @manu_garcia_foto Detalle de la entrevista de Jesús Ruiz Cayuso.

Destacaba usted la dificultad a la que se enfrenta su candidatura. ¿A qué se refiere?

Los estatutos del 38º Congreso establecían que para ser precandidato tenías que tener el 20% de los avales de la militancia, mientras que el 39º lo reduce al 3%, dejando en este año 2017 elegir entre ese el máximo (20%) y el mínimo (3%) para los procesos congresuales pendientes. El censo de militantes en Cádiz, redondeando, es de 5.100 militantes (incluidos los militantes del PSOE y de Juventudes Socialistas) por lo que necesitamos 1.100 avales para seguir. Si no lo consigues, se acabó. Irene ha sido la secretaria general del partido y presidenta de la Diputación. ¿Qué militante no la conoce? Ninguno. Cualquier persona que se presente nueva tiene la dificultad de no ser conocido. Pero hay más dificultades: como en todo proceso electoral, hay un 30% que no participa de manera que el censo se reduce a 3.600, entre los que tengo que yo conseguir 1.100 avales. Eso al final supone el 30% de los avales.

Esto es una dificultad tremenda para un desconocido como yo que tiene que recoger en diez días –del 6 al 16 de septiembre- avales en 44 municipios. Es tremendamente complicado. En Andalucía y en Cádiz han puesto el porcentaje peor para poner más trabas y coartar la participación. Mi interpretación es que hay miedo a perder el poder, porque si no hubieran puesto el 3%, el 4% o el 5% y hubieran facilitado la participación. Seguramente todos los precandidatos lo hubiéramos conseguido.

Y usted tiene miedo a no conseguirlo.

No, porque yo no tengo nada que perder. En todo caso, mi miedo ha sido haber dudado de dar el paso porque sé que es muy difícil, pero creo que lo vamos a conseguir. Me decidí cuando pensé en toda la gente que viene trabajando ilusionada desde el 1 de octubre por el partido. Mi mayor responsabilidad es no dejar a mi gente e, independientemente de los resultados, creo que he quedado como una persona coherente, honesta y valiente. Hay que tener valentía para dar este paso.

Ha hablado ya con Irene García.

No. Nos hemos saludado en el congreso y en el comité provincial. Como me gusta conciliar y unir, desde la crítica eso sí, le he propuesto que salgamos ante la prensa con una imagen de unidad y de confrontación democrática entre dos candidatos. Ella me ha dicho que en todo caso lo hablaríamos si llego a ser candidato o no.

“Si no lo consigo, no pasa nada porque yo tengo mi trabajo. ¿Sabe el temor que puede tener alguien que ocupa un cargo público y no tiene un trabajo detrás?”

Y cuál es su proyecto

Mi proyecto es regenerar el partido. Desde que yo lo conocí, el partido está en declive y muestra de ello es cómo hemos ido perdiendo votos y apoyo de la sociedad. Es una evidencia y una muestra de que lo estamos haciendo mal. Y en gran parte es porque no hay renovación, no hay crítica, son los mismos que hace treinta años y eso no puede ser. Quiero que la militancia sea la columna vertebral del partido, que la máxima autoridad no sea la que lo dijo en la televisión, sino la militancia. Quiero que acabemos con la endogamia del partido, donde padres e hijos están ocupando cargos, donde si tú me apoyas, acabas teniendo un cargo pero si me criticas ya no lo tienes.

Hay que ser críticos y que el que consiga cargos, sea por su valía, capacidad, méritos y talentos y no por apoyarte a muerte hagas lo que hagas.

Esto pasa en todos los partidos, en las asociaciones de vecinos, en la sociedad en general porque somos un reflejo de la misma y porque todavía no tenemos todos los elementos democráticos impregnados en nuestros genes. Ni siquiera culpo al PSOE. En toda institución humana se termina cayendo en esta rueda de apóyame y te apoyo y eso hay que cortarlo. Los militantes creemos que esta utopía racional se puede convertir en realidad. Y si no lo consigo, no pasa nada porque no tengo nada que perder, yo tengo mi trabajo. ¿Sabe el temor que puede tener alguien que ocupa un cargo público y no tiene un trabajo detrás? Nosotros estamos en contra de esa concentración de cargos orgánicos e institucionales que dificulta que la militancia pueda participar. Cuando llega gente joven a las casas del pueblo y quiere participar, debatir se encuentra con esos muros construidos con ladrillos de cargos públicos y orgánicos, o que provoca que el partido se vaya oxidando. En nuestra candidatura hay muy pocos orgánicos y públicos, por eso decimos que somos la militancia y otra gente son los notables. Y queremos que la militancia tome las riendas del partido; no hablamos de las instituciones. Nosotros apoyamos la labor que se está haciendo tanto en la Junta, Diputación y ayuntamientos. El partido no tiene por qué estar dirigido por los cargos institucionales, porque concentras el poder y no permites un debate diferente al institucional, con lo cual queda cercenado ese enriquecimiento que se producía antiguamente en las casas del pueblo.

Hablaban ustedes de redes clientelares.

No nos referimos a contrataciones, sino a una red que hace que pasen los años y estén los mismos cargos: si no eres diputado, eres senador o parlamentario o secretario de organización. Ahí hay una bola que gira sobre sí misma y no avanza porque unos cargos se sustentan unos a otros. Pasa en todos los partidos y en el PP, en el que más. Yo de lo que hablo es de cambiarlo.

Imposible no preguntarle por Podemos, teniendo en cuenta cuánto le ha costado esta relación con la formación morada a Pedro Sánchez. ¿Cómo van a ser sus relaciones?

Yo no me presento a ningún cargo público: no quiero ser presidente de la Diputación, ni alcalde. Yo quiero ser secretario general del PSOE para cambiar el PSOE. Mis relaciones con los demás partidos serán de diálogo. Relaciones cordiales, pero no más allá de eso. No tengo ningún proyecto de acercamiento. Mi proyecto es el PSOE.

Origen: “Quiero acabar con la endogamia del PSOE, con el si me apoyas, tienes un cargo, pero si me criticas, no” | lavozdelsur.es