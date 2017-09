Si no acabas con ellos, ellos acabarán contigo -Lambán repetirá en Aragón, llevando al PSOE aragonés directamente al borde del abismo, y consolida el frente de barones críticos con Sánchez. Carmen Dueso, exteniente de alcalde del Ayuntamiento del Zaragoza, podría ser la última esperanza de renovar el socialismo aragonés antes de que caiga a plomo en las próximas autonómicas

Si había un barón al que Pedro Sánchez le tenía ganas, ése era Javier Lambán. Las idioteces que soltaba y la chulería que emanaba del tal personaje eran y son difíciles de igualar por muy bajo que se busque en las cloacas.

El presidente del Gobierno de Aragón no sólo apoyó a Susana Díaz en las primarias, haciéndola elegida por el dedo de los dioses nada menos, sino que además fue uno de los dirigentes socialistas que más se significó en contra del secretario general en el caótico comité federal de su destitución el pasado 1 de octubre.

Pero Lambán, pegado con superglú al sillón como los demás barones, “más pronto que tarde” dice su entorno que anunciará su candidatura a revalidar el liderazgo del PSOE en Aragón. Y tiene todas las de ganar, como ya ha ocurrido con Guillermo Fernández Vara en Extremadura y Ximo Puig en Valencia.

El PSOE de Aragón aprobará este viernes en su comité regional el calendario para sus primarias. Lambán no anunciará todavía su candidatura, porque quiere respetar los plazos y los procedimientos. Pero lo hará en los próximos días. La gran baza del sanchismo en Aragón, la diputada Susana Sumelzo, ya ha comunicado que no se presentará. Y lo más probable es que la aspirante afín a Ferraz sea Carmen Dueso, exteniente de alcalde del Ayuntamiento del Zaragoza. En la decisión de Lambán, dicen quienes le conocen, no ha influido la renuncia de Sumelzo.

Renunciar a las elecciones del 2019

Ni Ferraz ni Lambán dan todavía por perdido un acuerdo. El entorno de Sánchez admite que Sumelzo era una candidata que aglutinaba más apoyos. Ahora el presidente aragonés parte con ventaja. Así lo prueba una oferta que Ferraz hizo a Lambán hace unos días: la dirección del partido a cambio de no repetir como candidato en 2019. “Es una propuesta que ha estado circulando por ahí, pero han sido comentarios más que una negociación”, dicen fuentes cercanas a Lambán, que la rechazan. “Esas bicefalias son un fracaso siempre”.

El futuro de Lambán estuvo en entredicho después de la victoria de Sánchez en las primarias de mayo. No olvidaba el episodio del comité federal de octubre. Lambán, según contaron varios testigos, se dirigió a Sánchez y le dijo: “Tú ya no eres mi secretario general”. La nueva dirección de Ferraz señaló a Puig y Lambán antes del congreso federal de junio. Y dijo que no era conveniente que compatibilizasen cargos orgánicos e institucionales. Además de Sumelzo, sonó como posible candidato el alcalde de Utebo, Miguel Dalmau.

Lambán, a falta del desenlace definitivo, está a punto de unirse a la mayoría de barones que apoyó a Díaz en las primarias y que siguen siendo elegidos por sus estómagos agradecidos. Otra cosa es el electorado. El tortazo en las pasadas autonómicas, donde la última vez estos señores feudales que insisten en su dictadura territorial ya perdieron a troche y moche mayorías absolutas, demuestra que la caída seguirá si no existe espíritu de renovación en las autonomías.

Sánchez dejó a los golpistas fuera de la Ejecutiva y dio a entender que su caída era “inevitable”. Pero no ha sido capaz de reeditar el arrollador caudal de votos de las primarias. El secretario general derrotó a Díaz en todas las comunidades salvo Andalucía y el País Vasco.

Sin embargo, Puig y Vara revalidaron la secretaría autonómica a pesar de tener rivales. La presidenta andaluza no tuvo oposición. Cierto es que también ayudó que pusiera todas las trabas habidas y por haber en las primarias para que nadie más pudiera recoger los avales suficientes.

Queda por desvelar el futuro de Emiliano García-Page. El presidente manchego condicionó prácticamente su continuidad a la victoria de Díaz. Pero todo indica que Page seguirá tras cerrar un acuerdo de coalición con Podemos.

Hay luz al final del túnel: ‘Sanchismo’ en el resto de comunidades

El presidente asturiano Javier Fernández, que no se posicionó formalmente al estar al frente de la gestora pero al que se consideraba cercano a Díaz, había anunciado previamente que no repetiría.

El actual líder socialista sí ha conseguido imponerse en territorios como Cantabria, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Baleares y Canarias. Está pendiente de resolver el futuro de la federación de Madrid.

Poco a poco la renovación interna del Partido Socialista avanza. Pero tal vez haya que esperar al tortazo que se van a llevar los más importantes barones en las próximas autonómicas para ver cómo de verdad los golpistas dejan entrar aire limpio y nuevo en el aparato del socialismo, y ellos se largan con viento fresco al Museo del Nunca Debió Ser. Lambán el primero.

Origen: Lambán repetirá en Aragón y consolida el frente de barones críticos con Sánchez