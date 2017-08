Para el 51,3% de los niños y niñas asturianos, las tareas de casa siguen siendo cosa solo de mamá

XIII Encuesta Adecco ¿Qué quieres ser de mayor?-

Futbolistas y profesoras, las profesiones “del futuro”.

• A pesar de que los dos progenitores trabajen, para más de la mitad de los niños encuestados en el Principado de Asturias las responsabilidades domésticas y familiares siguen siendo un trabajo exclusivo de las mujeres, mientras que un 42,7% afirma que éstas se reparten por igual entre los dos progenitores, y un 6% dice que es tarea de los hombres.

• Un año más, 1 de cada 5 niñas querría ser profesora, aunque también sueñan con ser médicos, veterinarias, peluqueras y cantantes. Los niños por su parte quieren ser futbolistas (19,4%), policías, profesores, youtubers o bomberos. Lo que no quieren ser ni unos ni otras es políticos (30,3% ellas; 27,9% ellos).

• Para los niños asturianos, el futbolista Leo Messi sería su jefe ideal, así elegido por el 13%. Tras él, Cristiano Ronaldo, sería la mejor opción (10,6%). A continuación, los niños preferirían ser sus propios jefes, estar a las órdenes de El Rubius o a las de su compatriota Fernando Alonso. Las niñas asturianas en cambio prefieren como jefe a la cantante Shakira (8,8%), ellas mismas (6,4%) o a Cristiano Ronaldo (5,5%). Las cantantes de Sweet California y David Bisbal son sus siguientes opciones.

• Un 49,1% de los jóvenes querría tener una jornada partida el día de mañana y continuar con el horario laboral predominante en el mercado español. Pero otro 46,3% preferiría tener una jornada continua que implique madrugar un poco más pero “poder marcharse a comer a casa”.

• El 39,1% de los niños y niñas en Asturias cree que hoy es más difícil encontrar trabajo en nuestro país que un año atrás (se reduce 1,7 puntos porcentuales con respecto a la anterior edición). Son las niñas (34,7%) y los encuestados de más edad (45,3%) quienes más se decantan por esta idea.

• Un 27,5% de los encuestados querría ganar un salario mensual superior a los 15.000 euros. Incluso algunos querrían ganar un millón de euros cada mes (6,5%) o que su nómina fuera infinita (5,6%).

• El 14,8% de los jóvenes asturianos cree que los políticos españoles deberían luchar contra la corrupción como medida más urgente a realizar, generar empleo (8,8%) es lo segundo más votado, seguido de ofrecer mejores servicios e infraestructuras (6,9%) y bajar los impuestos (6,6%).

• Por último, el 57,3% de los encuestados reconoce saber quién es Donald Trump frente al 26,1% que conoce a Angela Merkel y el 25,3% que ubica a Emmanuel Macron. También hay un 11,9% que sabe explicar qué es el Brexit.

Oviedo, 9 de agosto de 2017.– Muchas son las políticas en favor de la conciliación laboral y personal que se están promoviendo desde hace años en la sociedad española. Muchos son los esfuerzos por educar en la igualdad de tareas y responsabilidades familiares… pero cuando se les pregunta a los más pequeños de la casa quién se ocupa de las tareas domésticas, más de la mitad responde que es mamá quien se encarga de ellas. Y eso, a pesar de que la gran mayoría de los encuestados dice que ambos progenitores trabajan fuera de casa.

Afortunadamente, algo sí estarán cambiando las cosas pues en 4 de cada 10 hogares asturianos las tareas domésticas parecen estar repartidas entre padre y madre por igual… según los más pequeños.

Un año más, Adecco, líder internacional en Recursos Humanos, ha querido conocer la opinión de los

más jóvenes de la casa sobre cómo ven nuestro mercado de trabajo, la actualidad política y cómo

creen que será su futuro en materia laboral.

Y por ello presenta los resultados de la XIII Encuesta Adecco ¿Qué quieres ser de mayor?, en la que casi 2.000 niños y niñas españoles de entre 4 y 16 años (120 de ellos procedentes de la comunidad asturiana) han dado su veredicto sobre el panorama nacional – e internacional- y han desvelado qué profesiones tendrán más futuro, quiénes serían sus jefes ideales, y si sabrían explicarnos algunos temas de actualidad como el Brexit o quiénes son algunos personajes públicos como Donald Trump o Angela Merkel.

Se les ha preguntado a los jóvenes asturianos por temas de la actualidad política nacional e internacional para ver su grado de conocimiento de ciertos temas y sus consejos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Y en este punto, los más pequeños de la casa han dictaminado qué acciones deberían llevar a cabo los políticos españoles para tener felices a sus votantes. Tanto para ellos como ellas, la primera medida sería luchar contra la corrupción política (14,8%). Los jóvenes han detectado la presencia de este tema de manera habitual en los medios de comunicación y creen que los políticos deberían

“dejar de ser corruptos”, “no robar dinero a la gente” o “devolver todo lo que han robado y meter en

la cárcel a los corruptos”.

En segundo lugar, la clase política española debería centrarse en la generación de empleo, así

manifestado por el 8,8% de los niños asturianos. Aunque en materia laboral proponen otras medidas como que sus padres “tengan las mismas vacaciones que yo” o alzas salariales, algunas para profesiones muy concretas: que le “suban el sueldo a los barrenderos”.

A continuación, a los jóvenes les preocupa la mejoría de ciertas infraestructuras y servicios públicos

(6,9%). Por ejemplo, que se construyan más parques infantiles y parques para perros, que haya más piscinas con trampolín, que se pongan más semáforos y papeleras en las calles, o que hagan más

grandes las ciudades pequeñas.



El 6,6% ve imprescindible una bajada de impuestos o, en algunos casos, incluso su supresión. El 6,3%

tiene el foco puesto en combatir la pobreza y propone dar ayudas a los más pobres, comida o

facilitarles un hogar. Incluso un solidario de 5 años pide que “compren juguetes para los niños que no

tienen”.



Otro 6,2% cree que los políticos deberían centrarse en hacer las cosas bien (que gobiernen mejor,

que no se equivoquen tanto…) y un 5,6% les pide que cumplan sus promesas y así los ciudadanos

estarán satisfechos con ellos. La preocupación por el medioambiente (que las calles estén limpias,

acabar con la contaminación, cuidar los ríos…), por la crisis económica, el cumplimiento de las leyes,

la sanidad y la educación, o la paz en el mundo también han estado presentes en las respuestas de

los pequeños.

Las profesiones de siempre… ¿o no?

Si sirviese como bola de cristal la pregunta que da título a esta encuesta desde hace 13 años, el

panorama laboral no habría cambiado notablemente en más de una década. Futbolistas y policías,

ellos, y profesoras y médicos, ellas, serían las profesiones más demandadas año tras año. Aunque,

como ya apuntábamos el verano pasado, las nuevas tecnologías están dejando su impronta en estas

profesiones y la de youtuber ya es la cuarta más deseada por los chicos del Principado.

Viendo el global, existen grandes diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, la mayoría de ellos

(22,7%) querría tener una profesión vinculada a las fuerzas del orden y la seguridad nacional (policías, bomberos, guardias civiles…), al deporte (21,8%: futbolistas, pilotos de carreras, tenistas,

boxeadores), al mundo de la ingeniería (9,6%: informáticos, ingenieros en general…) y hay un 8,6%

que se decanta por “nuevas profesiones” como youtuber, probador o diseñador de videojuegos,

diseñador de robots, probador de viajes de lujo…

Ellas en cambio prefieren profesiones del mundo sanitario (22,4%: médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos…), de la educación (20,3%, principalmente profesoras), profesiones vinculadas a los animales (13,2%: veterinarias, granjeras, cuidadoras de animales en el zoo, dueñas de una tienda de animales…), y profesiones vinculadas al mundo artístico (12,7%: cantantes, actrices, modelos…).

Bajando al detalle de profesiones concretas, el panorama de qué le gustaría ser a los niños y niñas

asturianos cuando sean mayores queda así:

Este año, la profesión de futbolista para los niños recupera el liderazgo como la más deseada (19,4%), tras años a la cabeza del ranking y solo uno (el pasado) en el que cedió el trono a la de policía, que vuelve a ser segunda (15,3%). A continuación, se sitúa en tercer lugar la profesión de maestro (6,4%) que era quinta el año pasado; y en cuarto lugar se coloca la opción de aquellos que el día de mañana quieren ser youtubers (4,7%), una profesión que surgió hace pocos años y que ya está en el top 5 de las más queridas por los niños (en la anterior edición de la encuesta ocupaba la décima plaza). En el quinto lugar queda el perfil de bombero, que baja dos puestos, seguido de los de informático,ingeniero (sin especificar qué rama), veterinario, médico y actor (se cuela en el top 10).

Ellas, invariablemente, quieren ser profesoras (esta es la tónica de los 13 años de encuesta), así

elegido por 1 de cada 5 encuestadas. A continuación quieren ser doctoras (11,3%; también conserva

la segunda plaza desde hace numerosas ediciones y crece un punto porcentual en el último año);

veterinarias (9,7%, mantiene posición y crece más de un punto y medio); peluqueras (5,1%) – sube un escalón-; y cantantes (regresa al top 10 con un 4,2% de votos femeninos). Otras profesiones que

atraen a las niñas asturianas son las de actriz, enfermera, policía, fotógrafa y diseñadora de moda

(que también regresa al ranking de las diez primeras).

Además de estas profesiones, hay otras que harían las delicias de los más jóvenes de la casa: ser

espía, trabajar en el área de la policía científica como criminólogos o CSI, ser inventores, blogueros,

buscadores de tesoros, criadores de rapaces, skaters o tatuadores. También hay niños que quieren

ser pizzeros para poder “llevar pizzas en mi moto” o niñas que quieren ser feliz.

En lo que sí están de acuerdo niños y niñas es en lo que no quieren ser el día de mañana. Un año más,

ambos sexos afirman que no quieren ser políticos (30,3% ellas; 27,9% ellos), seguido de los que no

quieren ser barrenderos (17,1% las niñas; 18% los niños).

Un repaso al mercado de trabajo español

Según la XIII Encuesta Adecco ¿Qué quieres ser de mayor? el 39,1% de los niños y niñas en Asturias cree que hoy es más difícil encontrar trabajo en nuestro país que un año atrás (porcentaje que se reduce 1,7 puntos porcentuales con respecto a la anterior edición). Son las niñas (34,7%) y los

encuestados de más edad (45,3%) quienes más se decantan por esta teoría.

Tras esta opción, un 38,3% de los encuestados piensa que la situación sigue igual que un año atrás en tema de búsqueda de empleo (porcentaje que apenas presenta cambios). Y un 15,7% de los niños y niñas piensa que es más fácil conseguir trabajo frente a cómo lo era en 2016 (esta percepción pierde

3 puntos porcentuales). Aumentan los indecisos que ahora representan el 6,9% de los consultados.

Muy ligado a poder encontrar trabajo está el desempleo. ¿Saben los jóvenes asturianos qué es eso del paro? Casi el 80% de los encuestados dice que sí, aunque definiciones hay para todos los gustos.

Por ejemplo, el 46,6% de los pequeños dice que el paro es esa situación en la que estás sin trabajo.

Y los matices pueden ser desde “porque no encuentras empleo o porque eres vago”, “no trabajas y

tienes que pagar un poco de dinero” o “es tener un trabajo pero no trabajar”, como describe una paisana de 10 años.

El 7,5% de los jóvenes asocia el paro a la prestación económica que se recibe cuando no trabajas. “El

paro es el dinero que le pagan a una persona cuando no trabaja”. Y también hay quien piensa que el

paro es “el dinero que te dan cuando te echan del trabajo” confundiéndolo con el despido o la indemnización que se recibe entonces.

Un 6,7% de los consultados dice que el paro es un espacio físico y explican que es el “sitio al que va

la gente a buscar trabajo cuando se queda sin él”.

También asocian el desempleo a algo negativo aunque no saben a ciencia qué es (5,7%), al momento

del despido (4,7%) y un 22,4% reconoce abiertamente que no tiene “ni idea” de qué es eso. Otras

explicaciones sobre qué es el paro serían: “es donde vas a pedir trabajo pero no te lo dan”, “el paro

es una asociación de jubilados” o “el paro es un tipo de huelga”.

Los más pequeños –aquellos que tienen entre 4 y 6 años- creen además que el paro “sirve para ayudar

a llegar a los barcos” o es el “sitio donde aparcan los barcos”. La similitud de paro con faro despista a los de menos edad.

Salario y Jubilación

Desde Adecco se ha querido conocer cuáles son las expectativas salariales de los jóvenes de cara al día que trabajen y se les ha preguntado qué sueldo mensual les gustaría recibir cuando estén trabajando. Y una vez más las respuestas son de lo más original.

Un 27,5% de los encuestados en Asturias querría ganar un salario mensual superior a los 15.000 euros. Incluso algunos querrían ganar un millón de euros cada mes (6,5%), que su nómina fuera infinita (5,6%) o al menos superase los billones como remuneración habitual.

En segundo lugar, el 19,3% querría tener un salario mensual que abarcase entre 2.000 y 5.000 euros,

siendo más votado el sueldo de 2.000 euros al mes (4%), el de 5.000 (3,3%) y el de 4.000 euros mensuales (2,5%).

Hay un 14,9% de jóvenes que simplemente querría ganar mucho o lo máximo posible y un 10,3% se conformaría con un salario de entre 500 y 1.000 euros mensuales. Aquí cobran importancia los que quieren ser mileuristas (6,1%). Un 8,4% se conformaría con una remuneración inferior a los 100 euros al mes y un 7,9% se coloca en una banda salarial de entre 1.000 y 2.000 euros.

Aunque es cierto que los jóvenes no son demasiado estrictos puesto que hay quienes dicen que quieren “ganar 1.000 euros pero si es menos no me importa”, o querrían ganar “lo suficiente para vivir”, “el sueldo que me merezca” o “lo importante no es el salario sino estar feliz con el trabajo”.

Claro que puestos a pedir hay un niño que ha comentado que él quiere cobrar “como el dueño de Zara”.

Por sexos, las niñas se conforman con bandas salariales más moderadas y los niños aspiran a salarios más “desorbitados”: “como futbolista estaría bien ganar 50 millones de euros”.

Por edades, también son los más pequeños los que buscan salarios millonarios mientras que cuando aumenta la edad, lo hace también el realismo de las aspiraciones salariales.

¿Y en qué emplearían los encuestados su salario? Aquí las diferencias entre niños y niñas son menos marcadas y algunos patrones coinciden:

Por ejemplo, ambos priorizan cubrir las necesidades básicas que tienen que ver con la alimentación, la vestimenta, el pago de recibos y facturas, etc., aunque las niñas lo hacen en mayor medida que los niños (31,4% vs. 21,2%), y también ambos dedicarían el salario a adquirir una vivienda (17% ellas; 15,9% ellos).

A partir de aquí las prioridades cambian. Los chicos (14,7%) se harían con un vehículo –coches y motos, pero también han dicho aviones o barcos-; emplearían el salario en sus familias (10,2%); lo ahorrarían (7,3%) o lo dedicarían a causas benéficas (7,3%: ayudar a los pobres, colaborar con una ONG…). Invertirlo en algún negocio o en activos bancarios, gastarlo, adquirir videojuegos y consolas

o juguetes en general y viajar, completan su lista.

Las chicas por su parte, ponen a la familia en tercer lugar (8,7%), ahorrarían el salario (8%), lo

dedicarían a causas benéficas y/o solidarias (7,6%) y viajarían (7,2%). Además, lo gastarían, lo invertirían en formación o en algún negocio, en juguetes y, por último, en comprarse un vehículo.

Algunos caprichos particulares también han tenido cabida en el destino del salario. Por ejemplo, una

niña afirma que “me compraré pintalabios y lápices de ojos porque ya seré mayor y podré pintarme”,

uno de 10 años asegura que “me compraría España entera”, otro de 8 años dice que “me compraré

una mansión y empleados de hogar” o lo aprovecharán en “ir de ferias”, como dice una joven de 7 años.

Una vez acabada la vida laboral, la jubilación es un momento ideal para aprovechar a hacer cosas

que sean del agrado de los trabajadores. Por eso también hemos querido saber a qué se dedicarán

cuando ya no tengan que trabajar.

Un gran porcentaje de chicos y chicas no sabe aún cómo empleará su tiempo una vez que se haya

jubilado (20,3% ellos y 21% ellas), pues es un futuro muy lejano para ellos. Aunque hay otros tantos

que ya saben cómo vivirán durante la tercera edad:

Por supuesto, también ha habido deseos personales que pueden escapar hasta de las posibilidades de la clase política pues hay niños que quieren

“que nunca más haya cole”,

“que la comida del comedor sea más rica”,

“que pongan Disneyland más cerca”,

“que vengan más veces al año los Reyes Magos”,

“bajar el precio de los cromos”,

“cambiar la hora solar”,

“bajar el precio de la verdura que está muy cara”,

“que haya más chicos guapos”,

“ver el fútbol por la tele gratis” o

“que no se apaguen las farolas por las noches”.

Buena nota deben tomar nuestros representantes a la hora de idear sus programas políticos.