ESPAÑA SINGULAR: La Zuzi se vizte igual que la Leti, rojo peleón pese a pertenecer ambas a la oligarquía totalitaria de derechas, y el ‘match’ acaba con un cónsul del PP destituido en Washington. No somos nadie #RenuevaPSOE #RecuperaPSOE #SomosSocialistasyNOlistas

MÁRTIR DE LAS TREPAS – Nueva víctima de la golpista #1 del Sur.

Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores, ha destituido al cónsul de España en Washington, Estados Unidos, Enrique Sardá Valls, porque el diplomático se ha burlado del acento de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Vamó a vé. ¿Habla azí o no habla azí la Zuzi? Y ademá con acento cambiante, que yá ze loan detectao unoh lihtoh. ¿Entonces pa qué ofenderse, ne? El que se pica, ajoz maztica, ¿o no? (Meneo de cabeza) No hay coherencia, no la hay.

El ya mártir por la causa, eeeeh, el ya ex cónsul publicó en su cuenta de la red social Facebook una fotografía de la presidenta junto a la Reina Letizia, a la que acompañó de las siguientes palabras: “Verano tórrido. Hay que ver qué ozadía y mar gusto de la Susi. Mira que ponerse iguá que Letizia. Como se ve ke no sabe na de protocolo ella tan der pueblo y de izquielda. Nos ha esho quedar fatá a los andaluse. Dimisión ya”.



“Su conducta tiene que ser reprobada”, pedía Jiménez Barrios, al ser preguntado sobre este asunto en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha informado de que ha hablado hoy por teléfono con el ministro, que no conocía lo sucedido, para transmitirle la queja del Gobierno andaluz y pedirle que se produzca una “rectificación pública”.

Antes de la decisión de Dastis, Susana Díaz, que siempre trata de arrimar el ascua a su sardina, y que es muy andaluza cuando hay que serlo, esto es, cuando hay beneficio, político, crematístico o lo que salga, a la vista del tremebundo suceso (que vista p’arramblar tié un rato, ahí sí que…), había asegurado en su cuenta de Twitter que se siente “orgullosa de ser andaluza” y de su “acento andaluz”, en respuesta al cónsul.

El Gobierno andaluz, muy seguidista con su ama y señora, lo que antes se llamaba buenos lamebotas y ahora se dice más grosero, también se había pronunciado pidiendo al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, que “repruebe” a Enrique Sardà Valls. En una misiva enviada al ministro, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, le ‘recuerdaba’ que el autor del comentario “no es sólo un ciudadano que ejerce su libertad de expresión haciendo una declaración desafortunada”, sino que se trataba de un representante diplomático del Gobierno de España “en una de las principales ciudades del mundo, la capital de los Estados Unidos”.

Es que después de aquello de las playas asiáticas nos habíamos quedado un tanto alelados en cuestión de Geografía, de forma que amablemente el gobierno andaluz nos instruye sobre cuál es la capital de la principal potencia del mundo. Gracias, gracias (lágrimas en los ojos). Todos a ponernos a nivel de Primaria para que nos instruya la Zuzi (como no tenemos cargos públicos, esperamos no suscitar su temible ira vengadora, ¡qué miedo! ;-)).

Origen: Destituido el cónsul en Washington por burlarse del acento de Susana Díaz