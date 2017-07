EFE | VÍDEO: ATLAS Entró el recinto judicial en Pozuelo de Alarcón por la puerta trasera.No habló ante los medios a su salida pese a que había hasta un atril."Si no me llamara Cristiano Ronaldo, no estaría aquí", le dijo a la juez.Se le acusa de cuatro delitos cometidos de forma "consciente" y "voluntaria".La defensa del jugador […]

20MINUTOS.ES / EP El jugador luso ha cambiado de opinión y ha decidido no salir a declarar.Había un gran preparativo para sus palabras con focos, plataformas, atril...Cristiano declaró en el juzgado acusado de defraudar 14,7 millones de euros.Cristiano Ronaldo no hizo declaraciones ante los medios después de salir del Juzgado de Pozuelo pese a que una empres […]

AGENCIAS / 20MINUTOS "La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos", señala el deportista en un comunicado emitido por sus asesores.El futbolista advierte: "No volveré a hacer más declaraciones sobre este asunto"."Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí", declaró ante la juez.Se le acusa de cuatro delitos […]

AGENCIAS / 20MINUTOS