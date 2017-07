Tras la estrepitosa derrota de las primarias andaluzas, los movimientos del PSOE de Susana Díaz en Andalucía provocaron que la indignación de IU subiera a máximos.

La coalición ha llegado a acusar a la lideresa de actuar en su contra de una manera “burda”, “desleal” y “a la desesperada” por intentar reinventarse como portavoz de la izquierda ahora que siente que “su mundo se desmorona”, explica a este diario el coordinador regional, Antonio Maíllo. Si la semana pasada la dirección le acusaba de “meter los dedos” en su debate interno al ofrecer un puesto como comisionado de Memoria Histórica al excoordinador andaluz Diego Valderas, crítico con la dirección actual, una nueva crisis estallaba entre los socialistas andaluces y la coalición, que ha dado por roto el acuerdo de investidura que hizo alcalde en Sevilla al ‘susanista’ Juan Espadas. Finalmente Valderas rechazó el puesto, pero entre el PSOE andaluz, mientras siga al mando la Díaz, e Izquierda Unida y Podemos la distancia es más que abismal.

En Sevilla la gota que colmó el vaso de un largo desencuentro fue un controvertido desalojo de concejales de IU y Participa, la marca sevillana de Podemos, cuando respaldaban a trabajadores eventuales de la empresa municipal de limpieza Lipasam que se habían encerrado en el Ayuntamiento para protestar por sus condiciones laborales. “Fue un hecho sin precedentes, surrealista. La Policía nos dijo que tenía una orden política”, explican a cuartopoder.es fuentes de la coalición sevillana. IU, que no forma parte del Gobierno, se comprometió a investir al alcalde ‘susanista’ bajo “un marco político de izquierdas” que no se ha cumplido, según aseguran. “No se ejecutan las mociones que se establecen en el pleno, el gobierno solo hace anuncios, pero no se diferencia en nada del PP”, han explicado. La retirada de confianza de la organización no tiene efectos inmediatos, pero sí lo deja en una posición de “absoluta debilidad”, aseguran.

Ante la pregunta de si el conflicto en Sevilla podría extenderse a los 25 municipios andaluces más la Delegación de Córdoba en los que IU cogobierna con el PSOE, Maíllo indica a este diario que los compromisos políticos se sostendrán en cada localidad de manera independiente, en la medida en la que se desarrollen las políticas acordadas. No obstante, advierte que los últimos movimientos de Díaz, sumados a los del alcalde sevillano que actúa “en total sintonía” con la presidenta andaluza, han hecho estallar el débil canal de comunicación que mantenían ambas organizaciones. Díaz “es siempre una dificultad a la hora de poder llegar a cualquier acuerdo”, subraya el coordinador general de IULV-CA. “Tiene un proyecto profundamente conservador, muy derechista y muy clientelar, que es un obstáculo al desarrollo de Andalucía”, critica.

El cargo de nueva creación que Díaz ofreció a Valderas ha abierto una crisis en la organización. Maíllo ha llegado a decir que la presidenta les tendió “una trampa”. En la organización creen que la presidenta andaluza trata de marcar distancias con la dirección de IU, a favor de la alianza con Podemos, y al mismo tiempo trata de acercarse a sectores de la coalición que son críticos respecto al acercamiento a la formación morada. Adrede o no, Díaz ha conseguido hacer sangrar las heridas en el seno de la coalición. Aunque el excoordinador general ha acabado rechazando el puesto de comisionado de Memoria Histórica, su hijo Javier Valderas sí que ha acabado dejando la militancia, tanto en IU como en el PCE, después de considerar que “la ruindad y la mezquindad han campado a sus anchas” contra su padre.

“La trampa que intentó con torpeza Díaz contra IU de una forma burda, cutre, desleal, es un síntoma de que su mundo, el mundo que ellos representan se le hunde. Es un intento a la desesperada de reinventarse como portavoz de la izquierda que no es”, explica Maíllo. La presidenta andaluza, por su parte, desoye a su oposición, que la acusa de intentar “blanquear” sus políticas y su pacto con Ciudadanos para gobernar, y ha justificado el intento de fichaje de Valderas, histórico militante del PCE, por su “prestigio y reconocimiento político y social”.

Por el momento, Díaz mantiene una línea contraria a la establecida en los últimos días por el que fuera su rival en las primarias socialistas y que ahora es su secretario general, Pedro Sánchez, quien ha abierto la puerta a negociar con Unidos Podemos para intentar desbancar al PP del Gobierno.

La presidenta ha hecho caso omiso de la propuesta de Podemos, que se ha ofrecido a apoyar las políticas sociales que pretende sacar adelante en la segunda parte de su mandato, a cambio de que los socialistas rompan el pacto de investidura con Ciudadanos.

La oferta de los morados ha suavizado el rechazo frontal que ha mantenido esta formación con Díaz. La secretaria de la formación en la región,Teresa Rodríguez, aseguró en el último debate de política general que no compartiría poder con el PSOE “ni muerta”. IU, por su parte, sí que gobernó en coalición con los socialistas en la anterior legislatura.

Origen: Susana Díaz pone Andalucía patas arriba tras su derrota en las primarias, denuncia IU | España | Cuartopoder