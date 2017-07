EP El piloto español había dicho que estaba "preparado para dar un paso adelante" y veía poco probable seguir en Toro Rosso.Horner cree que "es un poco hipócrita al hacer comentarios como ese, se ha invertido mucho en estos chicos para darles la oportunidad".El director de Red Bull recordó a Sainz que "sin Red Bull no estaría en un c […]

EP " Theo tiene que tener respeto al club del que salió; si lo tiene, no me importa que se vaya", dijo el centrocampista del Atlético.El jugador ilicitano protagonizó el acto de renovación que lo une al club colchonero hasta 2026.El jugador del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez no ha querido cuestionar la decisión del defensa Theo Hernández de abandon […]

EP