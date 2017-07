Cinco razones para que triunfe la bicefalia con García en el PSPV – Valencia Plaza

C20/06/2017 –

VALÈNCIA. Los propios aspirantes que lucharán por el liderazgo del PSPV, Ximo Puig y Rafa García, deslizaron este lunes algunas de las razones por las que defienden sus posiciones. El alcalde de Burjassot expuso en su intervención ante la prensa y, posteriormente, frente a los militantes congregados en Blanquerías algunos de los motivos principales por los que ha dado un paso adelante y por los que cree, además, que el actual presidente de la Generalitat debe no continuar al frente del partido.

1. PSPV “dormido” durante dos años.

Una de las cuestiones que el propio García expuso en la rueda de prensa fue precisamente esta. “Mi candidatura no es un intento debilitar sino de fortalecer a un partido y consolidar el trabajo que se hace desde el Consell y no dejar que el partido quede dormido”, afirmó. Esta queja no es nueva: con la toma de la Generalitat por parte de Puig en 2015, se produjo una emigración hacia las instituciones que dejó en cierta medida desmantelado el músculo orgánico en Blanquerías, algo que se ha esgrimido en más de una ocasión por la oposición interna.

2. Presidente centrado en la gestión.

El aspirante Rafa García aseguró este lunes en su intervención que el Gobierno autonómico de Puig está haciendo un “buen trabajo”. Sobre esto, consideró que el presidente debe “dedicar mucho tiempo” al Consell y esto conlleva que la actividad en el partido se resienta. La fórmula de la bicefalia, a su juicio, permitirá reforzar los dos ámbitos.

3. Afrontar una renovación “real” en la dirección.

Pese a que Puig se ha comprometido a cambios si vence en el cónclave, desde la candidatura de García consideran que el todavía secretario general del PSPV ha dado “demasiadas oportunidades” a dirigentes de su entorno entre los que suelen citar al actual responsable de Organización, Alfred Boix, y al exvicesecretario José Manuel Orengo, entre otros. En este sentido, Rafa García deslizó este lunes en su intervención la necesidad de “hacer más partido” y evitar que “cuatro estén tomando las decisiones importantes” en el seno de la formación. Un mensaje indudablemente lanzado a estos destinatarios.

4. Identificarse con el cambio conseguido en Ferraz.

La ola conseguida por los seguidores de Pedro Sánchez invita a ver este proceso como una ocasión de cambiar, no solo la dirección federal, sino también las estructuras autonómicas. En este sentido, una consonancia entre lo que se ha llevado a cabo en Madrid y la renovación en federaciones como la valenciana es visto como “positivo” por parte de los ‘sanchistas’. Un motivo que, aunque públicamente no es aceptado -García negó ayer mismo que Madrid interviniera en este proceso- sí se percibe en el ambiente. O lo que es lo mismo, es un paso más para vencer todo lo que representó la candidatura de Susana Díaz.

5. La participación no “desgarra” el partido.

Uno de los argumentos que también esgrimen desde el sector de García es la necesidad de mejorar las fórmulas del “modelo participativo” siguiendo la estela del cónclave federal. En esta línea, el aspirante subrayó este lunes que las primarias “no desgarraría” el partido sino que lo “reforzaría”.